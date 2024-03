Británie: Budou Tower Hamlets následovat Rochdale?

4. 3. 2024

Místní politici rozdmýchávají rasové napětí, upozorňuje Nicole Lampert. Místní politici rozdmýchávají rasové napětí,

Palestinské vlajky se vyskatují ve shlucích. Mohou ovládnout celé ulice a viset vysoko na kandelábrech mimo dosah štaflí, pokud by byl někdo v pokušení je sundat. Nebo se shromažďují před obchody, obecními budovami a zejména kolem škol. Přijďte do Tower Hamlets a brzy pochopíte, jaký zmatek v britské politice je. Je to právě zde, ne v Rochdale, kde byla komunita přejmenována na "Malou Palestinu".

Když Paul Scully, bývalý ministr pro Londýn, minulý týden prohlásil, že v nejchudší čtvrti města existují "no-go zóny", byl právem kritizován za nadsázku. Ale navázal na velmi reálnou obavu. Ano, Tower Hamlets je jednou z nejrozmanitějších místních samospráv v Anglii, kde žijí muslimové, židé, bílá dělnická třída a podivní hipsteři. V posledních měsících se však pro mnoho svých obyvatel stává stále represivnější krajinou.

Jeden židovský obyvatel, který si přál zůstat v anonymitě, mi řekl, že plánuje prodat svůj dům a přestěhovat se někam do bezpečí. "Tohle napětí cítím neustále," říká. "Moje dcera dostává ve škole komentáře o svém náboženství a škola je obklopena propalestinskými vlajkami. Dokonce i třídní skupina WhatsApp se stala místem rozdělení a kampaně za Palestinu."

Další říká: "Victoria Park je jedním z centrálních uzlů Tower Hamlets a je místem, kde se konaly demonstrace a koncerty proti rasismu. Ale teď má téměř každý vchod palestinskou vlajku a ta se ke mně prostě nehodí. Vypadá to, jako by si jedna konkrétní komunita dělala nárok a celá oblast se změnila."

Třetí obyvatel souhlasí: "Jsem tu už desítky let, ale přemýšlím o stěhování. Změnil jsem tolik návyků. Dokonce jsem přestala chodit ke kadeřníkům, ke kterým chodím už léta, protože venku visí vlajka a já nechci riskovat, že uslyším rozhovor, který by mě naštval. Udělal jsem asi 50 telefonátů na zastupitelstvo, ale nic se nezměnilo. Lidé na přepážce zákaznických služeb někdy zavěsí; nikdo nechce odstranit vlajky a nálepky."

A nejsou to jen Židé, kteří považují tuto atmosféru za zastrašující. "Stepney Green je můj domov a miluji, nebo jsem miloval, procházky po něm," říká jeden nežidovský obyvatel. "Ale po 7. říjnu, téměř přes noc, bylo mnoho hlavních ulic ozdobeno palestinskými vlajkami téměř ze všech kandelábrů na obou stranách ulice."

"Vlajky jsou pro mě symbolem území a vlastnictví. První věc, která se udělala, když byla objevena nebo dobyta nová země od jiného národa, bylo vztyčení vlajky. Takže teď jdu po těchto ulicích a běhá mi mráz po zádech – je to opravdu fyzická reakce. Najednou se ocitám v oblasti, kde mi ulice říkají: 'Pokud se nehlásíš k tomuto způsobu myšlení, nejsi tu vítán, jdi někam jinam.'"

Do listopadu rada obdržela 355 stížností na vlajky a "související vybavení". Ale vlajky zůstaly; Mnozí z těch, kteří napsali, obdrželi odpovědi, které vysvětlovaly, jak je čtvrť "inkluzivní".

V důsledku toho se v posledních dvou měsících objevila řada pokusů zdola zbavit se alespoň některých vlajek, graffiti a samolepek, a to s různou mírou úspěchu. "Vždycky tam byla sbírka samolepek, které jsem sundával, a pak se vracely ve větším počtu; je to opotřebovávací válka se sousedem, kterého jsem nikdy neviděl," říká jeden z obyvatel. Poznamenává, že je to bitva, která není bez nebezpečí. Jeden taxikář, který touto oblastí pravidelně projíždí, natáčel vlajky, když si ho všimli místní. Později napsali TFL a obvinili ho, že je opilý a islamofobní; mohl by potenciálně přijít o řidičský průkaz.

V poslední době se Jan Evansová, bývalá zdravotní sestra malajsko-čínského původu, dostala do hádky, když se snažila vyhodit do koše plakát, který byl umístěn mezi komunitním centrem a školou. "Viděla jsem ten plakát s velkou pěstí a palestinskými barvami. Protože to vypadalo násilně, pokusila jsem se ho přesunout do koše, ale pak jeho muž vystoupil z auta a začal na mě křičet a používat všelijaké nadávky. Vytrhl mi ceduli z rukou, vrátil ji zpátky a šel ke svému autu."

Když odjel, vyhodila ceduli do koše. Později napsala radě o tom, co se stalo, ale bylo jí řečeno, aby se nedotýkala žádného palestinského vybavení: "Mám pocit, že rada to podporuje – dovolují jedné skupině utlačovat ostatní," říká.

S rostoucím napětím byla rada nucena zaujmout jiný přístup. V jedné z odpovědí na dopis jednoho z obyvatel naznačila, že návrh na odstranění vlajek by mohl být sám o sobě nebezpečný. Píše se v něm: "Téma palestinských vlajek a jejich vztyčování/odstraňování v rámci čtvrti je záležitostí napětí a bezpečnosti komunity a určité informace, které se dostanou na veřejnost, pravděpodobně přispějí k otázkám bezpečnosti a napětí komunity, které by mohly vést k ohrožení jednotlivců."

Jeden z místních zastupitelů, jeden z mála nebangladéšských zastupitelů v oblasti, kde vládne kontroverzní starosta Lutfur Rahman (kterému bylo v roce 2015 na šest let zakázáno ucházet se o veřejnou funkci poté, co byl shledán vinným z volebních podvodů), tvrdí, že rada riskuje rozdmýchání rasového napětí. "Je to potenciální troud, který by policie a magistrát neměly ignorovat," říká pod podmínkou anonymity. "Nejde jen o magistrát, ale i o policii. Nedávno jsem měl schůzku s detektivním superintendantem ohledně nálepek vyzývajících k 'intifádě'." Tvrdí, že policista odmítl myšlenku, že by se mohlo jednat o zločin z nenávisti, i když pro mnoho Židů slovo intifáda připomíná teroristické útoky v Izraeli zaměřené na židovské civilisty. "Řekl, že se podíval do slovníku a mluvil s místními lidmi a zjistil, že to slovo znamená 'setřást' nebo 'třást se'. Šokovalo mě, že v tomto kontextu nevidí problém v tom, že má nálepky, na kterých je toto slovo napsáno."

Nezávislé vyšetřování legálnosti vlajek, které zadala rada, potvrdilo, že jsou nelegální, ale, jak říká radní, "stále nevědí, co s nimi dělat. Měl jsem dlouhou schůzku s radními a oni mi stále neřekli, jestli je stáhnou." Tower Hamlets se k tomu nechtělo vyjádřit.

Zatímco Rushanara Ali a Apsana Begum, dvě poslankyně městské části, se ozývají o tom, že by měly pomoci s problémem vlajek, konkrétní akce se neuskutečnily. Pro mnoho členů Labouristické strany to není překvapením. Begum bojuje, aby si udržela své křeslo, zatímco Tasnime Akunjee, která zastupovala Shamimu Begumovou u soudu, slíbila, že půjde proti Ali na základě jejího "odmítnutí hlasovat pro příměří navzdory převládajícím propalestinským náladám v Bethnal Green a Stepney".

K této silné směsici komunitního napětí se přidává také zhoubný vliv britské krajní levice, která pomohla financovat mnoho týdenních propalestinských pochodů po celém Londýně, stejně jako mnoho samolepek vystavených v Tower Hamlets. Na nedávném setkání SWP v kostele svatého Pavla na téma "Boj proti apartheidu v Jižní Africe a poučení pro dnešek" aktivisté vyjádřili hrdost na vše, co v Tower Hamlets dělají. Hlavním z jejich vítězství, vedle vlajek, byl úspěšný "školní pochod pro Palestinu" v listopadu, kdy 300 dětí pochodovalo ulicemi čtvrti a skandovalo "Izrael je teroristický stát".

Uprostřed těchto scén a s tím, jak se místním politikům nedaří vzbudit důvěru, vláda nedávno oznámila přezkoumání rady Tower Hamlets. I když se vyšetřování z velké části zaměří na finance, je třeba poznamenat, že mezi třemi vyšetřovateli je i Sir John Jenkins, který zastával čtyři funkce velvyslanců na Blízkém východě a je odborníkem na Muslimské bratrstvo a politický islamismus.

Přezkum má oznámit svá zjištění v květnu, i když si lze představit, že Tower Hamlets si z toho nebude nic dělat. Protože i když se tím vyřeší otázka vlajek, palčivější otázky pro městskou část zůstávají. Co se stane nyní, zejména s ohledem na celostátní volby, které se mají konat někdy v tomto roce? Podaří se rozbitou komunitu po měsících vzájemného podezřívání znovu dát dohromady? Nebo přijdou horší věci?

