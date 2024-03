Německo se chová při obraně Ukrajiny naprosto nekompetentně

6. 3. 2024

"Pro ty, které to zajímá, ve středu vyšel článek v New York Times, který cituje americké zpravodajské důstojníky, kteří hodnotí, že to je to na 50 procent, že by Rusové použili taktické jaderné zbraně, kdyby se zhroutily jejich politické pozice v Chersonu na jihu Ukrajiny, jako se zhroutily v Charkově na východě Ukrajiny." "These leaked conversations... Clearly there will have been many more, one has to assume."



Moderátorka, BBC World at One, středa 5. března 2024, 13 hodin: Německý ministr obrany viní z úniku informací o schůzce vysokých vojenských představitelů s Rusy individuální chybu. Únik informací způsobil menší diplomatickou roztržku, protože obsahoval podrobnosti o údajných britských operacích na Ukrajině. Ministr obrany Boris Pistorius ve středu dopoledne vystoupil a obhajoval postoj své země:



"Telefonoval jsem s našimi partnery a kolegy v jiných zemích. Důvěra v Německo není narušena. Všichni vědí o nebezpečí takových odposlechů. Všichni vědí, že neexistuje absolutní bezpečnost. Uvítali jsme, že jsem se okamžitě spojil s našimi partnery a naši partneři vědí, že jsme odhodláni tento případ důsledně vyšetřit."

Norbert Rottgen z opoziční CDU a člen zahraničního výboru v Německu však ve středu řekl, že ruský odposlech je pro kancléře Olafa Scholze značným problémem. Norbert Rottgen z opoziční CDU a člen zahraničního výboru v Německu však ve středu řekl, že ruský odposlech je pro kancléře Olafa Scholze značným problémem.





"V tomto rozhovoru mezi důstojníky Scholz neřekl německé veřejnosti pravdu, tvrdil, že vyslání expedice řízených střel by znamenalo vyslání vojsk, a to není pravda. Byl tedy odhalen ve lhaní německé veřejnosti, což samozřejmě dodatečně oslabuje a poškozuje důvěryhodnost německého kancléře. Naším zájmem je podpořit Ukrajinu v její obraně a musíme to udělat se vším, co je v našich silách. Takže si myslím, že Scholz není úplně upřímný ve svých pohnutkách, proč takto jedná. To je důvod, proč lže. Myslím si, že za jeho rozhodnutím je motiv vnitropolitický a zahraničněpolitický, ten vnitropolitický je připravit se na volby v příštím roce, aby se mohl prezentovat jako mírový kancléř, a pak si myslím, že má jinou představu o budoucnosti Ruska pro evropskou bezpečnost."





Moderátorka: Jedním z největších dopadů na Velkou Británii je, že z rozhovoru vyplynulo, že na Ukrajině jsou britští vojáci, kteří pomáhají odpalovat rakety dlouhého doletu Storm Shadow. Bob Seeley je Konzervativní poslanec za ostrov Wight a člen zdejšího výboru pro zahraniční věci. Je také bývalým armádním důstojníkem, který žil na Ukrajině. A právě se vrátil z východní Ukrajiny. Dobré odpoledne.Co jste viděl na východě Ukrajiny, co si myslíte o stavu války?





Bob Seeley: Myslím, že kritická věc, je tu jeden kritický fakt, že Evropská unie loni slíbila dodat milion dělostřeleckých granátů a méně než třetina byla skutečně dodána k Ukrajincům. Takže se děje to, že město po městě, ta východoukrajinská města jsou pomalu vyhlazována dělostřeleckými útoky. A i když se Ukrajinci snaží bojovat chytře, potřebují masu, protože je třeba se něčím bránit. A pokud se nemohou bránit dělostřeleckými granáty, musí se pomalu stahovat. A to umožňuje Rusku prostě drtit města a vesnice na východě Ukrajiny, se ztrátami na životech, děsivými, ztrátami na životech na obou stranách.





Bob Seeley: To je skvělé, ale když nemůžete vystřelit náboj, nemůžete použít vůli v hlavni děla. Potřebujete něco fyzického, a pokud my nedodáváme, pokud EU nedodává nic v takovém množství, jak říkala, že bude dodávat, tak Ukrajinci umírají, protože EU neplní své sliby a role Německa v tom, bohužel, Německo je jedním z lídrů Evropské unie a neuvěřitelně důležitou zemí NATO je, že Německo v současné době je slabým článkem.









Bob Seeley: Myslím, že je to tak, že historicky bylo slabým článkem ze tří důvodů. Jednak energetická závislost, uhlí, ropa a plyn. Za druhé síla ruské německé podnikatelské lobby v Berlíně. A za třetí, slabost a přetrvávající slabost německých ozbrojených sil, která se řeší až nyní, myslím, že Německo bylo pro Rusko cílem číslo jedna v oblasti špionáže a vlivu a vidíme to na těchto uniklých rozhovorech a je jasné, že jich bude mnohem více, to se musí předpokládat, a za druhé, Německo je stále neuvěřitelně nervózní, pokud jde o dodávky vojenské techniky na Ukrajinu, protože se obává, že by mohlo Rusko vyprovokovat. Tyto obavy nejsou neopodstatněné a je třeba je brát vážně a je třeba brát vážně i ruskou hrozbu. Ale Němci na to podle mého názoru jdou špatně. Jak jsme viděli z této vnitřní debaty o raketách Taurus.





Moderátorka: A kromě věcí, které jste zmínil, energetická závislost, podnikatelská lobby, pravděpodobně je to historické, jsme teď v situaci, kdy Německo slíbilo, myslím, že je to 17 miliard dolarů Ukrajině, což je mnohem víc než kterékoli jiné zemi. Myslím, že Francie slíbila maximálně 8 miliard.





Bob Seeley: Ano, to je pravda. Je to historická věc. Takže jsem řekl, že to bylo v minulosti. Současná slabina je nyní v tom, že Německo nezbrojí tak, jak by mělo. EU nedodává Ukrajině, jak slíbila, a Německo musí tyto sliby stále plnit. Ale máte pravdu. Německo je nyní druhým největším vojenským dodavatelem po Spojených státech a před Spojeným královstvím, ale stále musí tyto sliby plnit. A všechny evropské země, Británie, Francie, Německo především musí promyslet možnosti, pokud by USA odmítly své dodávky nebo snížily dodávky na Ukrajinu, protože Ukrajinci budou stále potřebovat vyrábět dělostřelecké granáty a střely Taurus, Storm Shadows, francouzské ekvivalenty. To vše je cenné pro strategické cíle. Ale pro budování dělostřelectva, které probíhá podél 1000 km dlouhé frontové linie na Ukrajině, stále potřebujete dělostřelectvo.







Moderátorka: S poskytovanou výzbrojí jsou spojeny nejrůznější podmínky a a přepis rozhovoru, který byl zaznamenán, právě ukazuje to podivné napětí mezi tím, že chcete některé věci poskytnout, ale s efektivně svázanýma rukama za zády, myslíte si, že by země EU měly zrušit některá omezení pro používání zbraní? K tomu vlastně vyzval Jens Stoltenberg, generální tajemník NATO. Ukrajina by měla mít možnost používat tyto zbraně delšího dosahu k zaměření na, k zaměření na cíle v Rusku. S poskytovanou výzbrojí jsou spojeny nejrůznější podmínky a a přepis rozhovoru, který byl zaznamenán, právě ukazuje to podivné napětí mezi tím, že chcete některé věci poskytnout, ale s efektivně svázanýma rukama za zády, myslíte si, že by země EU měly zrušit některá omezení pro používání zbraní? K tomu vlastně vyzval Jens Stoltenberg, generální tajemník NATO. Ukrajina by měla mít možnost používat tyto zbraně delšího dosahu k zaměření na, k zaměření na cíle v Rusku.





Bob Seeley: Ne, podívejte se, já si myslím, že tady je třeba postupovat opatrně a myslím si, že zasahovat cíle v Rusku se stává velmi problematické a je to eskalace toho konfliktu. A myslím si, že USA. Bidenova administrativa se zachovala velmi rozumně, protože dělá vše pro to, aby se vyhnula eskalaci, a člověk by neměl podceňovat, jak je tato válka nebezpečná. A pro ty, které to zajímá, ve středu vyšel článek v New York Times, který cituje americké zpravodajské důstojníky, kteří hodnotí, že to je to na 50 procent, že by Rusové použili taktické jaderné zbraně, kdyby se zhroutily jejich politické pozice v Chersonu na jihu Ukrajiny, jako se zhroutily v Charkově na východě Ukrajiny, myslím, že to bylo v roce 2020. Takže je to nebezpečná situace a je správné, že jsou na ty rakety podmínky, ale přesto bychom je měli dávat.





Moderátorka: A jen krátce, měla by Velká Británie přestat důvěřovat Německu v oblasti zpravodajských služeb? Měli by omezit to, k čemu má Německo přístup?





Bob Seeley: Myslím, že potřebujeme získat od Němců nějaké ujištění, a myslím, že Němci by měli být mnohem méně spokojení s tím, co dělají lépe v oblasti své obrany, ale i bezpečnosti, a měli by přijmout, že si z nich Rusové udělali cíl číslo jedna v Evropě.



