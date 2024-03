Biden: USA vybudují na pobřeží Gazy přístav pro rozsáhlé dodávky pomoci

8. 3. 2024

čas čtení 6 minut



Prezident to oznámil v projevu o stavu Unie, zatímco vysoký americký představitel říká: "Na Izraelce nečekáme"



Americké síly vybudují v příštích několika týdnech na pobřeží Gazy dočasný přístav, který umožní dodávky humanitární pomoci ve velkém měřítku, oznámil Joe Biden v projevu o stavu Unie uprostřed varování před rozsáhlým hladomorem mezi 2,3 miliony Palestinců na tomto území.



"Na Izraelce nečekáme. Toto je chvíle pro americké vedení," řekl ve čtvrtek jeden z vysokých amerických představitelů. Odráží to rostoucí frustraci v USA z toho, co je ve Washingtonu vnímáno jako izraelské obstrukce dodávek humanitární pomoci po silnicích.



Přístav budou budovat američtí vojenští inženýři operující z lodí u pobřeží Gazy, kteří nebudou muset vystoupit na břeh, uvedli američtí představitelé. Dodávky pomoci budou přepravovány z přístavu Larnaka na Kypru, který se stane hlavním centrem pomoci.





"Ve čtrtek večer prezident ve svém projevu o stavu Unie oznámil, že nařídil americké armádě, aby podnikla nouzovou misi k vybudování přístavu v Gaze, a to ve spolupráci s podobně smýšlejícími zeměmi a humanitárními partnery," uvedl americký činitel. "Tento přístav, jehož hlavním prvkem je dočasné molo, poskytne kapacitu pro stovky kamionů s pomocí každý den."



Po Bidenově oznámení bude ve čtvrtek večer následovat společné prohlášení zemí a humanitárních organizací zapojených do námořního koridoru. Jednou ze zapojených zemí jsou Spojené arabské emiráty, ale není jasné, zda nabídnou vojáky k zajištění předmostí pro pomoc.





Skupiny poskytující pomoc uvedly, že snahy o doručení zoufale potřebných zásob na sužované území byly ztíženy obtížemi při koordinaci s izraelskou armádou, pokračujícími válečnými akcemi a narušením veřejného pořádku.





Ve svém projevu o stavu Unie Biden rovněž oznámil otevření nového pozemního přechodu do okupovaného a zdevastovaného pobřežního pásma Gazy. Biden je ve své vlastní straně ostře kritizován za to, že se mu nepodařilo otevřít Gazu humanitární pomoci, kde hrozí hladomor a od začátku války 7. října Izrael usmrtil již 30 000 Palestinců.OSN v únoru uvedla, že více než čtvrtina z 2,3 milionu obyvatel Gazy "podle odhadů čelí katastrofálnímu nedostatku a hladomoru". Uvedla, že bez opatření by mohl být rozsáhlý hladomor "téměř nevyhnutelný".Izraelští úředníci budou moci v Larnace provádět inspekce dodávek pomoci, uvedli američtí ládní představitelé."Budeme s Izraelci koordinovat požadavky na bezpečnost na pevnině a spolupracovat s OSN a humanitárními nevládními organizacemi na distribuci pomoci v Gaze," uvedl jeden z vysokých činitelů. "Počáteční zásilky přijdou přes Kypr, což umožní americká armáda a koalice partnerů a spojenců. Plánování a realizace této nové významné kapacity bude trvat řadu týdnů. Síly, které budou zapotřebí k dokončení této mise na místě, jsou již v regionu nebo se tam začnou brzy přesouvat."Bílý dům uvedl, že operace nebude zahrnovat vyslání vojáků do Gazy, protože přístav a jeho dočasné molo budou vybudovány z pobřeží."Koncepce, která byla naplánována, zahrnuje přítomnost amerického vojenského personálu na vojenských plavidlech na pobřeží, ale nevyžaduje, aby americký vojenský personál vyjel na pevninu a instaloval molo nebo zařízení hráze, které umožní přepravu a humanitární pomoc na pevninu," uvedl vysoký úředník.Izrael "plně podporuje" vytvoření takového zařízení, řekl izraelský představitel agentuře Reuters.Doposud byly jediné pozemní přístupové cesty pro potravinovou pomoc do Gazy na jižním konci pásma, v Rafáhu a Kerem Šalomu, ale množství pomoci je minimální k ve vztahu k obrovským potřebám 2,3 milionu Palestinců. Přes hranice se dostane méně než 100 nákladních aut denně.Jedním z problémů, které brání dodávkám, se stalo rabování, ale izraelské inspekce vedly k odmítnutí mnoha kamionů s pomocí, pokud obsahovaly něco z dlouhého seznamu zakázaného zboží. Dochází také k nedostatku koordinace a konvoje s oficiálním povolením k cestě do severní části Gazy jsou izraelskými vojáky na kontrolních stanovištích vraceny zpět.Američtí představitelé se domnívají, že Benjamin Netanjahu vyvažuje různá křídla své koalice, v níž se krajní pravičáci staví proti jakýmkoli dodávkám pomoci, kompromisem, který umožňuje poskytnout pouze symbolické množství pomoci."Prezident nařídil, abychom zvážili všechny možnosti, abychom nečekali na Izraelce a abychom sledovali všechny možné kanály, jak dostat pomoc do Gazy. Takže to uděláme letecky, po moři, po souši - jakkoli se nám podaří dostat tam maximální množství," uvedl jeden z vysokých amerických představitelů.Americké vojenské dopravní letouny, které jednaly společně s jordánským letectvem, ve čtvrtek provedly třetí shoz potravinové pomoci nad Gazou během jednoho týdne, čímž se celkový počet shozených amerických vojenských přídělů zvýšil na téměř 113 000. Každý shoz však obvykle odpovídá jen několika nákladním autům potravin, což zdaleka nestačí k uspokojení potřeb obyvatelstva na pokraji vyhladovění."Abychom odvrátili hladomor, potřebujeme obrovské objemy pomoci. Mluvíme o stovkách tisíc lidí. Vzdušné výsadky nejsou pro odvrácení hladomoru řešením," řekl zástupce výkonného ředitele Světového potravinového programu Carl Skau, který apeloval na otevření námořního koridoru.Bílý dům uvedl, že Izrael rovněž souhlasil s otevřením třetího silničního přechodu do Gazy, který by umožnil přímý přístup do severní části Gazy, kde je hrozba hladomoru nejbezprostřednější."V uplynulých dnech na naši žádost izraelská vláda připravila nový pozemní přechod přímo do severní Gazy. Tento třetí přechod umožní, aby pomoc proudila přímo k obyvatelstvu v severní Gaze, které ji nutně potřebuje," uvedl představitel správy.James McGoldrick, prozatímní koordinátor OSN pro humanitární pomoc na palestinských územích, ve čtvrtek potvrdil, že izraelská armáda "dala zelenou" pro využití vojenské silnice vedoucí z východu do severní Gazy.Podrobnosti v angličtině ZDE