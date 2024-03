Rusko: Mobilizovaní na Ukrajině zůstanou "neomezeně dlouho"

8. 3. 2024

čas čtení 3 minuty

Prezidentská kancelář potvrdila, že mobilizovaní se nebudou moci vrátit domů až do konce války s Ukrajinou. Takovou odpověď z odboru obdržel místopředseda Jabloka, poslanec Zákonodárného shromáždění Petrohradu Boris Višněvskij. Prezidentská kancelář potvrdila, že mobilizovaní se nebudou moci vrátit domů až do konce války s Ukrajinou. Takovou odpověď z odboru obdržel místopředseda Jabloka, poslanec Zákonodárného shromáždění Petrohradu Boris Višněvskij.

Uvádí, že propuštění mobilizovaných "je možné v souladu s platnou legislativou, jakož i po ukončení okolností, které sloužily jako základ pro odvod občanů k vojenské službě".

Podle Višněvského se v tomto případě prezidentská kancelář odvolává na 647. dekret prezidenta Vladimira Putina ze dne 21. září 2022, který zůstává v platnosti.

Ministerstvo obrany již dříve odmítlo omezit službu mobilizovaných na jeden rok. Ministerstvo uvedlo, že záložníci povolaní do války budou vráceni domů, jakmile prezident podepíše dekret o ukončení mobilizace, a když se tak stane, Putin také rozhodne, "na základě dosažení cílů speciální vojenské operace". Další možnosti, včetně rotace, byly označeny za "neúčelné".

"To znamená, že mobilizovaní budou i nadále sloužit. To znamená, že prosby jejich manželek nebudou vyslyšeny. Ti, kteří byli odsouzeni a podepsali smlouvu, dostanou milost a po šesti měsících se vrátí domů. Ti, kteří byli povoláni k "částečné mobilizaci", pokračují ve službě," uvedl Višněvskij.

Mobilizace probíhala od 21. září do 28. října 2022. Ministerstvo obrany oznámilo, že v důsledku toho bylo do armády povoláno 302 503 lidí, bylo vytvořeno 281 vojenských jednotek a pododdílů. Průměrný věk záložníků byl 35 let. Více než polovina povolaných byla ženatá, 56,3 % má děti.

Vzhledem k tomu, že Putin nepodepsal dekret o ukončení mobilizace, může být odvod kdykoli obnoven. V prosinci, během přímé linky, prezident řekl, že taková potřeba zatím není. Poznamenal také, že nyní je ve válce na Ukrajině mobilizováno 244 tisíc lidí a 41 tisíc bylo propuštěno ze služby kvůli dosažení věkové hranice, ať už ze zdravotních nebo jiných důvodů. Vezmeme-li v úvahu skutečnost, že na frontu bylo povoláno celkem 300 000 záložníků, zůstává osud 15 000 neznámý.

Vzhledem k tomu, že mobilizovaní nesmějí až do konce války opustit bojovou zónu a zůstalo jim pouze právo na dovolenou jednou za půl roku, začaly se manželky těchto vojáků masivně dožadovat jejich návratu domů. Píšou petice, útočí na úředníky otázkami na sociálních sítích a pravidelně chodí na shromáždění ve formátu pokládání květin u Hrobu neznámého vojína u hradeb Kremlu. Manželé aktivistek hnutí "Cesta domů" začali být předvoláváni k výslechům FSB.

Aby se předešlo druhé masové mobilizaci, která způsobila útěk až 1 milionu občanů ze země, provádějí úřady náborovou kampaň pro vojáky z povolání a dobrovolníky. V roce 2023 se tímto způsobem k vojákům přidalo 500 tisíc lidí, informoval v lednu místopředseda bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv. Na Západě se k těmto údajům přistupuje skepticky.

Zdroj v ruštině: ZDE

0