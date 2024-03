Krize na Blízkém východě: Americký prezident v projevu o stavu Unie vzkazuje izraelskému vedení, že ochrana civilistů v Gaze "musí být prioritou"

8. 3. 2024

čas čtení 14 minut

- Expertka OSN na mučení vyšetřuje obvinění z týrání s palestinských vězňů v Izraeli



Odbornice OSN na mučení v pátek uvedla, že prošetřuje obvinění z mučení a špatného zacházení s palestinskými vězni v Izraeli, a jednala o návštěvě této země, informuje agentura Reuters.



V rozhovoru pro agenturu Reuters na okraj zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě doktorka Alice Jill Edwardsová uvedla, že v poslední době obdržela obvinění z mučení a špatného zacházení s Palestinci zadržovanými na Západním břehu Jordánu okupovaném Izraelem nebo v důsledku konfliktu v Gaze, kde Izrael bojuje proti palestinskému hnutí Hamás.



"Vyzývám ... Hamás, stát Palestina, Izrael, aby odložili své mučicí nástroje, aby se zaměřili na mír a perspektivu budoucího sousedského života," řekla agentuře Reuters.



Izraelská diplomatická mise v Ženevě se k tomu podle agentury Reuters bezprostředně nevyjádřila.



Úřad OSN pro lidská práva uvedl, že obdržel četné zprávy o masovém zadržování, špatném zacházení a nuceném zmizení Palestinců v severní části Gazy izraelskou armádou a zaznamenal zatčení tisíců lidí na Západním břehu Jordánu.



Edwardsová uvedla, že prostřednictvím palestinské stálé mise v Ženevě vznesla palestinským úřadům také obvinění z masových vražd a mrzačení rukojmích a sexuálního násilí na nich.



Uvedla však, že obdržela "zklamávající odpověď", která "neprojevuje žádnou empatii vůči těm jednotlivcům, kteří byli 7. října vystaveni strašlivým zvěrstvům". Mise na žádost agentury Reuters o komentář bezprostředně nereagovala.





- Kdo bude humanitární pomoc distribuovat?: klíčová chyba v plánu USA







Prohlášení schvaluje aktivaci námořního koridoru pro dodávky humanitární pomoci do Gazy. Prohlášení vydaly společně Evropská komise, Kypr, Spojené arabské emiráty, Spojené království a Spojené státy:



Humanitární situace v Gaze je zoufalá, nevinné palestinské rodiny a děti zoufale potřebují základní potřeby. Proto dnes Evropská komise, Německo, Řecko, Itálie, Nizozemsko, Kyperská republika, Spojené arabské emiráty, Spojené království a Spojené státy americké oznamují náš záměr otevřít námořní koridor, kterým bude po moři dopraveno tolik potřebné dodatečné množství humanitární pomoci.



Vedoucí úloha Kypru při vytváření iniciativy Amalthea, která nastiňuje mechanismus pro bezpečnou přepravu pomoci z Kypru do Gazy po moři, byla nedílnou součástí tohoto společného úsilí o zahájení námořního koridoru. Naše země hodlají společně na tomto modelu stavět a dodávat další významnou pomoc po moři, a to ve spolupráci s vrchní koordinátorkou OSN pro humanitární pomoc a obnovu v Gaze Sigrid Kaagovou, která je podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2720 pověřena usnadňováním, koordinací, monitorováním a ověřováním toku pomoci do Gazy. Výsledkem obětavého úsilí Spojených arabských emirátů při mobilizaci podpory pro tuto iniciativu bude první zásilka potravin po moři pro obyvatele Gazy."

Humanitární situace v Gaze je zoufalá, nevinné palestinské rodiny a děti zoufale potřebují základní potřeby. Proto dnes Evropská komise, Německo, Řecko, Itálie, Nizozemsko, Kyperská republika, Spojené arabské emiráty, Spojené království a Spojené státy americké oznamují náš záměr otevřít námořní koridor, kterým bude po moři dopraveno tolik potřebné dodatečné množství humanitární pomoci.Vedoucí úloha Kypru při vytváření iniciativy Amalthea, která nastiňuje mechanismus pro bezpečnou přepravu pomoci z Kypru do Gazy po moři, byla nedílnou součástí tohoto společného úsilí o zahájení námořního koridoru. Naše země hodlají společně na tomto modelu stavět a dodávat další významnou pomoc po moři, a to ve spolupráci s vrchní koordinátorkou OSN pro humanitární pomoc a obnovu v Gaze Sigrid Kaagovou, která je podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2720 pověřena usnadňováním, koordinací, monitorováním a ověřováním toku pomoci do Gazy. Výsledkem obětavého úsilí Spojených arabských emirátů při mobilizaci podpory pro tuto iniciativu bude první zásilka potravin po moři pro obyvatele Gazy."



Kypr "brzy svolá vysoké úředníky, aby projednali, jak můžeme urychlit tento námořní kanál na podporu potřebných, který doplní pozemní a letecké trasy, včetně těch z Egypta a Jordánska. Spojené státy oznámily, že v koordinaci s humanitárními partnery a dalšími zeměmi bude v Gaze zřízeno dočasné přístaviště, které umožní dodávku značného množství pomoci po moři, a to pod vedením americké armády. Toto úsilí bude úzce koordinováno s izraelskou vládou."



Prohlášení však také předpovědělo, že dodávka humanitární pomoci přímo do Gazy po moři bude složitá, což si vyžádá, aby státy nadále "vyhodnocovaly a upravovaly naše úsilí tak, abychom zajistili co nejefektivnější dodávky pomoci".



"Tento námořní koridor může - a musí - být součástí trvalého úsilí o zvýšení toku humanitární pomoci a obchodního zboží do Gazy všemi možnými cestami," dodalo.



"Budeme i nadále spolupracovat s Izraelem na rozšíření dodávek po souši a trvat na tom, aby usnadnil více cest a otevřel další přechody, aby se více pomoci dostalo k více lidem. Potvrzujeme, že ochrana životů civilistů je klíčovým prvkem mezinárodního humanitárního práva, který musí být respektován. A všichni společně musíme udělat více pro to, aby se pomoc dostala k lidem, kteří ji zoufale potřebují."





Spojené království bude spolupracovat s USA na námořním koridoru pro pomoc v Gaze, sdělil britský ministr zahraničí



Velká Británie prohlásila, že bude spolupracovat s USA na otevření námořního koridoru pro dodávky pomoci přímo do Gazy, uvedl v pátek britský ministr zahraničí David Cameron.



"Spolu s USA Spojené království a jeho partneři oznámili, že otevřeme námořní koridor pro doručování pomoci přímo do Gazy," uvedl Cameron na sociálních sítích.



"Nadále naléháme na Izrael, aby do Gazy pustil více kamionů, což je nejrychlejší způsob, jak dostat pomoc k těm, kteří ji potřebují," dodal.





Světoví představitelé vyzvali k vyšetření incidentu.

Ministerstvo zdravotnictví v Gaze v pátečním aktualizovaném seznamu obětí uvedlo, že při incidentu 29. února zahynulo 120 lidí a nejméně 750 dalších bylo zraněno. Konstatovalo, že byli zastřeleni izraelskými silami.



Svědci uvedli, že brzy ráno se k nákladním vozům s humanitární pomocí ve městě Gaza seběhly tisíce lidí a že vojáci "stříleli do davu, když se lidé příliš přiblížili k tankům".



Tým OSN, který den po incidentu navštívil nemocnici al-Šifa ve městě Gaza, uvedl, že mezi desítkami palestinských pacientů viděl "velké množství střelných zranění".



Armáda ve svém pátečním prohlášení uvedla, že se kolem nákladních vozů s humanitární pomocí shromáždilo asi 12 000 Palestinců, kteří si začali brát zásoby, informuje agentura AFP.



"V průběhu rabování došlo k incidentům, při nichž byli značně zraněni civilisté v důsledku tlačenice a přejetí lidí kamiony," uvedla armáda.



V té době "desítky Gazanů postupovaly směrem k nedalekým jednotkám IDF, a to až několik metrů od nich, čímž v daném místě představovaly pro jednotky reálnou hrozbu," uvedla.



Armáda uvedla, že vojáci "zahájili varovnou palbu, aby podezřelé osoby oddálili", a poté, co pokračovaly v postupu, "vojáci stříleli přesně směrem k několika podezřelým osobám, aby odstranili hrozbu".







- Představitel Hamásu agentuře AFP v pátek řekl, že jednání o příměří neskončila



"Zprostředkovatelé informovali Hamás, že snahy o dosažení dohody budou pokračovat," uvedl tento činitel pro AFP a požádal, aby nebyl jmenován, protože nebyl oprávněn o této záležitosti hovořit.



Člen izraelského válečného kabinetu Gadi Eisenkot uvedl, že Hamás je pod "velmi vážným tlakem" zprostředkovatelů, aby učinil "protinabídku". "Pak bude možné ji postoupit a zaujmout stanovisko," řekl.



Americký prezident Joe Biden vyzval Hamás, aby přijal plán příměří s Izraelem ještě před ramadánem, ale vyjednavači Hamásu opustili rozhovory se zprostředkovateli v Egyptě, aby se poradili s vedením hnutí v Kataru.



Podle agentury AFP vyjádřila delegace Hamásu před odjezdem z Káhiry nespokojenost s dosavadními reakcemi Izraele, ačkoli americký velvyslanec v Izraeli Jack Lew popřel, že by se rozhovory "rozpadly".







- Organizace poskytující pomoc uvítaly oznámení amerického prezidenta Joea Bidena, že pomoc konečně dorazí do válkou zničeného pobřežního pásma. Objevily se však také obavy, že při současných tak zoufalých potřebách bude jakákoli zásilka "kapkou v moři". Kate Phillipsová-Barrassoová, viceprezidentka organizace Mercy Corps pro globální politiku a propagaci, dnes ráno v reakci na tuto zprávu uvedla: "Víme, že se jedná o velmi důležitou zprávu:



Jakákoli snaha dostat do Gazy více pomoci je potřebná a vítaná, protože všichni obyvatelé čelí krizovému stavu hladu a hrozí jim hladomor. Jakákoli "pomoc z moře" však bude jen kapkou v moři, pokud jde o objem a rozsah pomoci, kterou Palestinci právě teď potřebují.



Ačkoli inspekce a logistické podrobnosti jsou stále nejasné, jakákoli pomoc putující touto cestou by stále podléhala mnoha, ne-li všem, stejným překážkám, zpožděním a byrokratickým překážkám, s nimiž se potýkáme při přísunu pomoci přes pozemní přechody. A i kdyby námořní přístav umožnil větší přísun pomoci do Gazy, po jejím příjezdu stále neexistuje způsob, jak ji účinně distribuovat v potřebném rozsahu nebo lidem, kterým bez příměří hrozí nejnaléhavěji hladomor.



Bidenova administrativa se správně soustředí na to, aby Palestincům uvězněným v Gaze poskytla více životně důležité pomoci - ale ad hoc, časově náročné a neudržitelné obchvaty, jako jsou výsadky a dodávky z moře, dále zdůrazňují, že USA nevyužívají dostatečně svůj vliv na Izrael, aby ukončily obléhání, které je příčinou humanitárních potřeb, nebo aby umožnily větší, bezpečný a udržitelný přístup pro pomoc a humanitární pracovníky smysluplným způsobem."



- Letecké a námořní dodávky nemohou nahradit nedostatek zásobovacích tras na souši, říká koordinátor pomoci OSN pro Gazu



Sigrid Kaagová, hlavní koordinátorka OSN pro humanitární pomoc a obnovu v Gaze, ve čtvrtek pozdě večer novinářům řekla, že letecké a námořní dodávky nemohou nahradit nedostatek zásobovacích tras na souši.



V souvislosti s diverzifikací zásobovacích tras po vystoupení v Radě bezpečnosti OSN Kaagová novinářům řekla, že "optimálním řešením" zůstává pozemní doprava. "Je to jednodušší, rychlejší a levnější - zejména pokud víme, že potřebujeme udržet humanitární pomoc obyvatelům Gazy po dlouhou dobu - a samozřejmě jsem hovořila o důležitosti otevření dalších přechodů," řekla.



Kaagová uvedla, že ačkoli výsadky představují "symbol podpory civilistů v Gaze" a jsou "důkazem naší společné lidskosti", jsou "kapkou v moři". "Zdaleka to nestačí," dodala.



Kaagová pochválila kyperskou vládu za to, že podle jejích slov "prozíravě a inkluzivně plánuje" námořní koridor do Gazy. Řekla: "V této oblasti je třeba se zaměřit na to, aby se Kypr stal součástí EU:



V posledních dnech jste slyšeli, a dnes nebo zítra ještě uslyšíte, o tom, že se řada velkých zemí připojila a urychlila - nebo téměř, řekla bych, urychlila zřízení námořního koridoru se zaměřením na humanitární zboží - a myslím, že je to opravdu důležité."



Upozornila však, že poskytování pomoci letecky a po moři nemůže nahradit nedostatek zásobovacích tras po zemi:



"Letecká ani námořní doprava nenahradí to, co potřebujeme, aby dorazilo na pevninu."



Kaagová hovořila také o dalších úvahách týkajících se pomoci pro Gazu: "Humanitární pomoc, a to už jsem zmínil dříve, není cvičení v počítání kamionů. Potřebujeme znát kvalitu, relevanci, to, že odpovídá potřebám, a jak jsem řekl, objem."



- Námořní koridor do Gazy z Kypru by mohl být zahájen již tento víkend, říká von der Leyenová



Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že očekává, že během tohoto víkendu začne fungovat námořní koridor pro pomoc mezi Kyprem a Gazou, který bude odvážet zoufale potřebnou pomoc obleženým Palestincům.



Podle agentury Reuters von der Leyenová uvedla, že pilotní zkušební provoz potravinové pomoci shromážděné charitativní skupinou a podporované Spojenými arabskými emiráty by mohl vyrazit z kyperského přístavu Larnaka již v pátek.





- Na Kypru jedná předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s místním vůdcem Nikosem Christodoulidesem v rámci posledního dolaďování plánů na vytvoření námořního koridoru z tohoto středomořského ostrova do Gazy.



Šéfka EU, která do země dorazila včera večer, pojede z hlavního města Nikósie do Larnaky, aby si prohlédla velitelské centrum a přístavní zařízení, která budou sloužit k přepravě zoufale potřebné pomoci do obléhaného pobřežního pásma vzdáleného pouhých 210 námořních mil.



V rozhovoru pro státní rozhlas CyBC dnes ráno mluvčí vlády Konstantinos Letymbiotis uvedl, že oznámení o tom, jak bude operace fungovat, bude vydáno ještě dnes. "Samotná přítomnost von der Leyenové na Kypru vysílá zprávy o tom, jak kyperská iniciativa pokračuje," řekl.



Nikósie poprvé navrhla zřízení humanitárního námořního koridoru do Gazy v říjnu, ale předpokládá se, že tento plán narazil na odpor Izraele, který opakovaně vyjádřil obavy z toho, že Hamás může mezi zásilkami pomoci ukrývat zbraně. Izraelští agenti by kontrolovali dodávky, které by měly zahrnovat potraviny a léky, jak v kyperském přístavu, tak po jejich přeložení na lodě.



Kypr, nejvýchodnější členský stát EU, má dobré vztahy s Izraelem a arabským světem. Christodoulides uvedl, že tato iniciativa zdůrazňuje schopnost strategického ostrova být "mostem do regionu".



Úředníci naznačili, že k první dodávce by mohlo dojít již v neděli, kdy se očekává začátek muslimského svatého měsíce ramadánu.





Podrobnosti v angličtině ZDE



0

385

Izraelská armáda v pátek uvedla, že její počáteční vyšetřování incidentu, při němž podle palestinských zdravotnických úřadů zemřelo více než 100 Palestinců, kteří se vrhli na konvoj s humanitární pomocí, zjistilo, že vojáci "přesně stříleli" na blížící se podezřelé osoby, informuje agentura France-Presse (AFP).