Ruská agrese na Ukrajině: Flotila ukrajinských bezpilotních letounů se zaměřuje na ruské rafinerie pohonných hmot a přerušuje dodávky elektřiny

12. 3. 2024

čas čtení 10 minut



Podle zpráv ruských úřadů se flotila ukrajinských bezpilotních letounů zaměřila na Rusko a způsobila výbuchy a požáry v rafinériích pohonných hmot, přerušila dodávky elektřiny a zasáhla Moskvu i další části země.



Podle místních gubernátorů a médií hořela v úterý po útocích dronů ruská palivová zařízení v Orlovské a Nižněnovgorodské oblasti. Systémy protivzdušné obrany reagovaly na 25 dronů, které Ukrajina vypustila nad několika ruskými regiony, uvedla státní agentura RIA s odvoláním na ruské ministerstvo obrany. Nebylo bezprostředně jasné, zda byly všechny drony zničeny.



Nižnij Novgorod je od ukrajinských hranic vzdálen téměř 1 000 km a leží asi 400 km východně od Moskvy. Orjol je od ukrajinských hranic vzdálen asi 150 kilometrů.



Agentura Reuters uvádí, že nejméně dvě ozbrojené skupiny sídlící na Ukrajině, které údajně tvoří Rusové vystupující proti Kremlu, zahájily v úterý podle svých stránek na sociálních sítích vpád přes západní hranici Ruska.



Legie Svoboda Ruska a Sibiřský prapor na svých stránkách na Telegramu oznámily, že zahájily útoky do Ruska z Ukrajiny, ačkoli agentura nemohla tato tvrzení nezávisle ověřit.

Podle místních gubernátorů a médií hořela v úterý po útocích dronů ruská palivová zařízení v Orlovské a Nižněnovgorodské oblasti. Systémy protivzdušné obrany reagovaly na 25 dronů, které Ukrajina vypustila nad několika ruskými regiony, uvedla státní agentura RIA s odvoláním na ruské ministerstvo obrany. Nebylo bezprostředně jasné, zda byly všechny drony zničeny.Nižnij Novgorod je od ukrajinských hranic vzdálen téměř 1 000 km a leží asi 400 km východně od Moskvy. Orjol je od ukrajinských hranic vzdálen asi 150 kilometrů.Agentura Reuters uvádí, že nejméně dvě ozbrojené skupiny sídlící na Ukrajině, které údajně tvoří Rusové vystupující proti Kremlu, zahájily v úterý podle svých stránek na sociálních sítích vpád přes západní hranici Ruska.Legie Svoboda Ruska a Sibiřský prapor na svých stránkách na Telegramu oznámily, že zahájily útoky do Ruska z Ukrajiny, ačkoli agentura nemohla tato tvrzení nezávisle ověřit.

- Ozbrojené skupiny sídlící na Ukrajině, k nimž údajně patří Rusové, tvrdí, že zahájily vpád do Ruska



Nejméně dvě ozbrojené skupiny se sídlem na Ukrajině, které údajně tvoří Rusové vystupující proti Kremlu, zahájily v úterý podle svých stránek na sociálních sítích vpád přes západní hranici Ruska.



Legie Svoboda Ruska a Sibiřský prapor na svých stránkách na Telegramu oznámily, že zahájily útoky do Ruska z Ukrajiny.



Legie Svoboda Ruska ve svém příspěvku na Telegramu uvedla:



"Vezmeme si naši zemi od režimu centimetr po centimetru."



Agentura Reuters nemohla tato tvrzení nezávisle ověřit.



Ruské představitele se v úterý nepodařilo bezprostředně zastihnout, aby se k tvrzením vyjádřili.



V minulosti ruští představitelé označili tyto skupiny za loutky ukrajinské armády a americké Ústřední zpravodajské služby, která se podle Moskvy snaží v Rusku vyvolat chaos.



Andrij Jusov, mluvčí ukrajinské vojenské rozvědky, řekl ukrajinskému kanálu 24, že skupiny provádějí operaci na ruském území nezávisle na Ukrajině.



Podle Jusova se operace účastní také třetí skupina, Ruský dobrovolnický sbor.



Zdálo se, že příspěvek legie odkazuje na nadcházející ruské volby, které se budou konat tento víkend, a uvádí se v něm:







"Lidé budou volit toho, koho chtějí, ne toho, koho musí. Rusové budou žít svobodně."





- Americký prezident Joe Biden se v úterý setká s polským prezidentem a premiérem, aby vyjádřil solidaritu s Ukrajinou v jejím boji proti ruským útočníkům a projednal způsoby, jak zvýšit financování NATO proti pokračující hrozbě ze strany Moskvy.

- EU usiluje o to, aby Ukrajině byly letos urychleně vyplaceny 2 až 3 miliardy eur ze zmrazených ruských aktiv, uvedl list Financial Times.





- Ukrajina si předvolala vyslance Vatikánu v Kyjevě poté, co papež František navrhl, aby Ukrajina zvážila vyvěšení "bílé vlajky" proti Rusku. "Kvůli výrokům papeže Františka byl na ukrajinské ministerstvo zahraničních věcí pozván apoštolský nuncius," uvedlo ministerstvo.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

576

Legie Svoboda Ruska a Ruský dobrovolnický sbor se již dříve přihlásily k odpovědnosti za další přeshraniční nájezdy do Ruska z Ukrajiny.Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Grossi to řekl v rozhovoru pro agenturu Reuters:Situace není dlouhodobě udržitelná. Současně platí, že v současné konfiguraci při odstavení může personál, který tam je, vykonávat svou práci.Záporožskou jadernou elektrárnu, kterou dříve ovládala ukrajinská státní společnost Energoatom, obsadily ruské síly během své invaze na Ukrajinu před dvěma lety a nadále se nachází na frontové linii války.Minulý týden Rada guvernérů MAAE odhlasovala požadavek, aby se Rusko z elektrárny stáhlo a aby byla vrácena pod kontrolu ukrajinských úřadů.Přestože v současné době pracuje na provozu elektrárny vedle Rusů i část ukrajinského personálu, někteří Ukrajinci byli z elektrárny vykázáni, protože odmítli podepsat nové ruské smlouvy.Grossi odhadl počet těch, kteří se brání, na přibližně 100. Ukrajinský ministr energetiky German Galuščenko prohlásil, že to je "další ruská lež" a skutečný počet je 380. Dodal, že nedostatek personálu znamená, že situace "směřuje k (jaderné) havárii"."Je to otázka určité subjektivity," řekl v úterý Grossi, když vysvětloval rozpor v číslech.Tyto výroky přišly poté, co se Grossi ve středu setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, aby s ním jednal mimo jiné o Záporožské jaderné elektrárně.Grossi uvedl, že Putin během jejich jednání potvrdil spolupráci při zajištění bezpečnosti elektrárny.MAAE poskytla technické posouzení současné situace v Záporožské elektrárně a projednala možné budoucí plány na její opětovné spuštění vzhledem k jejímu současnému stavu, uvedl Grossi, aniž by upřesnil další podrobnosti.Setkání Bidena s polským prezidentem Andrzejem Dudou a premiérem Donaldem Tuskem v Bílém domě se koná v rámci Bidenovy kampaně, jejímž cílem je překonat republikánské zastánce tvrdé linie v Kongresu, kteří brzdí vyčlenění 95 miliard dolarů na zbrojení pro Ukrajinu a pomoc Izraeli.Bílý dům uvedl, že tito tři lídři budou koordinovat své kroky před výročním summitem NATO, který se bude konat 9. až 11. července ve Washingtonu:Vedoucí představitelé znovu potvrdí svou neochvějnou podporu obraně Ukrajiny před brutální dobyvačnou válkou ze strany Ruska.Představitel Bílého domu uvedl, že tři vedoucí představitelé oslaví 25. výročí vstupu Polska do NATO a budou jednat o "prohloubení našich obranných vztahů, které se v posledních dvou letech od ruské invaze na Ukrajinu ještě více sblížily".Duda připravil půdu pro jednání tím, že napsal názorový článek pro Washington Post, v němž vyzval každého spojence v NATO, aby zvýšil výdaje na obranu z 2 % na 3 % HDP, protože ruský prezident Vladimir Putin přepnul ruskou ekonomiku do válečného režimu a 30 % ročního rozpočtu věnuje na zbrojení.Napsal:Návrat ke statu quo ante není možný. Ruské imperialistické ambice a agresivní revizionismus tlačí Moskvu k přímé konfrontaci s NATO, se Západem a nakonec s celým svobodným světem.uvádí se v návrhu závěrů summitu vedoucích představitelů, který se uskuteční příští týden.Výkonná Evropská komise minulý týden vyzvala EIB, aby změnila svou úvěrovou politiku, která nyní výslovně vylučuje poskytování úvěrů na čistě vojenské projekty, a pomohla tak Evropě zvýšit její obrannou produkci po ruské invazi na Ukrajinu.Některé vlády EU, zejména neutrálních zemí, se však zdráhaly, protože se obávaly, že financování obrany by mohlo poškodit nejvyšší úvěrový rating EIB a neřešilo by problém, který podle nich nespočívá v nedostatku finančních prostředků, ale v dlouhodobých smlouvách.V návrhu závěrů, s nimiž se seznámila agentura Reuters, se uvádí:Zvyšování obranné připravenosti přispěje k posílení suverenity Unie a bude vyžadovat další úsilí o ... zlepšení přístupu evropského obranného průmyslu k veřejným a soukromým financím, mimo jiné prostřednictvím Evropské investiční banky, mimo jiné přehodnocením definice zboží dvojího užití a úvěrové politiky pro obranný průmysl., uvedlo ruské ministerstvo obrany a dodalo, že cvičení se zaměřuje na ochranu námořní hospodářské činnosti.Zelenskyj v rozhovoru pro francouzskou televizi BFM uvedl, že Ukrajina zlepšila svou strategickou pozici navzdory nedostatku zbraní, ale naznačil, že bez nových dodávek se situace může změnit.V uplynulém týdnu ukrajinská armáda tvrdila, že ruské síly již nepostupují a ukrajinské jednotky zlepšily své pozice. Zelenskyj zaznamenal ukrajinské sestřely ruských bojových letadel a potopení cílů v Černém moři. "Naše situace na východě se zlepšila."