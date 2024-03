Británie požaduje od Izraele "úplné vysvětlení" týrání zdravotníků po izraelském útoku na nemocnici v Gaze

13. 3. 2024





Náměstek ministra zahraničních věcí Spojeného království vyzval k prošetření zprávy, podle níž byl zdravotnický personál v Gaze po izraelském útoku na nemocnici vystaven násilnému a ponižujícímu zacházení



Násirova nemocnice v jižním městě Chán Júnis - v té době největší fungující nemocnice na palestinském území - byla během několikadenního útoku, který začal 15. února, napadena izraelskými silami.



Lékaři tehdy uvedli, že pozemní jednotky Izraelských obranných sil (IDF) vtrhly do areálu poté, co odřízly cesty ke zdravotnickému středisku a ostřelovaly jeho zařízení. Útok donutil pacienty, zdravotnický personál a vysídlené civilisty, kteří se v nemocnici ukrývali, k útěku a podle personálu zemřelo na jeho následky nejméně 13 pacientů, většinou kvůli výpadku elektřiny potřebné k provozu přístrojů, jako jsou ventilátory.

Násirova nemocnice v jižním městě Chán Júnis - v té době největší fungující nemocnice na palestinském území - byla během několikadenního útoku, který začal 15. února, napadena izraelskými silami.Lékaři tehdy uvedli, že pozemní jednotky Izraelských obranných sil (IDF) vtrhly do areálu poté, co odřízly cesty ke zdravotnickému středisku a ostřelovaly jeho zařízení. Útok donutil pacienty, zdravotnický personál a vysídlené civilisty, kteří se v nemocnici ukrývali, k útěku a podle personálu zemřelo na jeho následky nejméně 13 pacientů, většinou kvůli výpadku elektřiny potřebné k provozu přístrojů, jako jsou ventilátory.



IDF popsaly zásah jako "přesný a omezený" a založený na zpravodajských informacích, podle nichž v komplexu operují bojovníci Hamásu a možná zde drží rukojmí.



Armáda později uvedla, že během operace zadržela asi 200 podezřelých osob. Podle vyšetřování BBC zveřejněného v úterý byly mezi nimi i desítky zdravotníků z Násirovy nemocnice.



Tři zdroje popsaly, že jim byly během zadržení zavázány oči, byli nuceni svléknout se do spodního prádla, opakovaně biti a podrobeni dalšímu krutému a ponižujícímu zacházení. Doktor Ahmed Abu Sabha, 26 let, uvedl, že byl držen týden, během něhož na něj byli nasazeni psi s náhubky a vyšetřovatel mu zlomil ruku.



V odpovědi na interpelaci labouristické poslankyně za Cynon Valley Bethan Winterové náměstek ministra zahraničních věcí Andrew Mitchell sdělil, že britská vláda naléhá na Izrael o "úplné vysvětlení a vyšetřování".



"Pokud jde o operace zaměřené na cíle, jsou v izraelském velení a velení IDF, stejně jako v Británii, zakotveni právníci, což by mělo zajistit, že bude dodržováno přijetí a dodržování mezinárodního humanitárního práva, ale souhlasím s [Wintersovou], že je nutné úplné vysvětlení," dodal.



V reakci pro BBC se IDF nevyjádřily ke konkrétním údajům o špatném zacházení, ale popřely, že by byl týrán jakýkoli zdravotnický personál. "Jakékoli týrání zadržených je v rozporu s rozkazy, a proto je přísně zakázáno," uvádí se v prohlášení.



Izraelské útoky na nemocnice v pásmu Gazy, o které se bojuje, byly odsouzeny jako porušení mezinárodního humanitárního práva. Podle Izraele využívají militanti zdravotnická zařízení k úkrytu nebo jako základny pro zahájení operací, což z nich činí legitimní cíle.



IDF našly podzemní tunely v blízkosti nemocnic v Gaze, včetně nemocnice al-Šifa ve městě Gaza, která byla dříve největším zdravotnickým střediskem na tomto území. Novináři a organizace na ochranu lidských práv však nebyli schopni ověřit tvrzení, že zdravotnické budovy sloužily jako krytí pro hlavní velitelská a řídící centra Hamásu.



Další Palestinci z Gazy rovněž popsali své týrání v tajných izraelských věznicích zřízených od vypuknutí války, kde byli zadržováni bez obvinění na základě izraelské právní praxe, která znamená, že nejsou klasifikováni jako váleční zajatci.



Interní zpráva OSN ze začátku tohoto měsíce popisuje rozsáhlé týrání palestinských vězňů, včetně bití, útoků psů, dlouhodobého používání stresových poloh a sexuálního násilí.



Odhaduje se, že od začátku současného konfliktu bylo bylo v Gaze Izraelem zatčeno více než 4 000 mužů, žen a dětí.





Zároveň se od vypuknutí války na příkaz krajně pravicového ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira rapidně zhoršily podmínky ve stávajících izraelských věznicích. Příbuzní a právníci vězněných osob sdělují, že od 7. října nemohou s vězni mluvit, a návštěvy Mezinárodního výboru Červeného kříže ve věznicích byly pozastaveny.







