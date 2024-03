Izrael v Gaze patrně připravil o život mnohem více lidí, než se oficiálně uvádí

14. 3. 2024 / Daniel Veselý

čas čtení 5 minut

Snahy o diskreditaci počtu obětí izraelského genocidního tažení v Gaze s poukazem na nedůvěru v cokoli, co pochází od Hamásu, jsou v jádru rasistické a nechutné. Nejenže jsou data zveřejňovaná ministerstvem zdravotnictví v Gaze podle prosincové studie vědeckého časopisu Lancet jako tradičně akurátní, další věrohodné analýzy tvrdí, že celkový počet obětí vražedné izraelské mašinérie může být v reálu mnohem vyšší. Ostatně i autoři této studie píší, že izraelské nálety již loni 10. listopadu vedly ke kolapsu komunikace a reportování gazanského ministerstva zdravotnictví, což nevyhnutelně způsobilo podhodnocování skutečného počtu zabitých osob.

Oficiální počet Palestinců zabitých izraelskými bombami, raketami, dělostřelectvem, snipery apod. nyní přesahuje 31 tisíc, přičemž více než 8 tisíc osob je pohřešováno; patrně se jedná o nešťastníky pohřbené pod troskami bombardovaných domů. Izraelské genocidní řádění v Gaze tedy oficiálně připravilo o život téměř 40 tisíc Palestinců, a to za pouhých pět měsíců.

Mezitím dva roky trvající ruská ilegální invaze na Ukrajinu podle verifikovaných údajů OSN připravila o život 10 582 civilistů. Všimněme si prosím, jak česká veřejnoprávní média systematicky a intenzivně referují o ruských válečných zločinech na Ukrajině, zatímco mnohem horší vraždění v Gaze buďto ignorují, nebo omlouvají. Veřejnoprávní sdělovací prostředky (nejen) v tomto ohledu fungují jako nesvéprávné stenografické aparáty Strakovy akademie, jež nyní prohlubuje vojenskou spolupráci se státem, který je nejvyšším soudem na světě vyšetřován kvůli páchání možné genocidy.

Nicméně v Gaze nezabíjí pouze izraelská armáda, jak na konci loňského roku konstatovala vedoucí katedry globálního zdraví na univerzitě v Edinburghu Devi Sridhar.Výzkumnice, která vycházela z extrapolovaných odhadů Lancetu pojednávajících o hrubé úmrtnosti v uprchlických populacích v předchozích konfliktech, dospěla k poznatku, že pokud se nic nezmění, zahyne během letošního roku téměř půl milionu Gazanů. Zdůrazňuji, že text Devi Sridhar vyšel na konci loňského roku v Guardianu, přičemž tragická situace v Pásmu se kvůli systematickém blokování humanitární pomoci IFD a použití hladovění jako zbraně ještě více zhoršila.

Podle bývalého kandidáta na úřad amerického prezidenta a advokáta Ralpha Nadera je gazanské ministerstvo při zveřejňování údajů o zabitých Palestincích záměrně opatrné a konzervativní, neboť zveřejňuje pouze jména zesnulých v nemocnicích a márnicích, což vzhledem k systematické destrukci nemocnic ze strany IDF a obtížné logistice logicky nemůže postihnout komplexní obraz zkázy. Nader, který v březnu analyzoval prosincové predikce výzkumnice Devi Sridhar, poznatky humanitárních pracovníků a další dostupná data, soudí, že v Gaze od začátku konfliktu zemřelo nejméně 200 tisíc Palestinců, přičemž počet mrtvých narůstá každou hodinu.

Blízkovýchodní expert Juan Cole - vycházeje ze statistik gazanského ministerstva zdravotnictví, zjištění Úřadu pro koordinaci humanitárních organizací (OCHA) a metodiky americké nevládky financované americkým Kongresem (USAID) - v polovině ledna vypočítal, že každý den zemře v Gaze hlady 756 Palestinců, tedy do poloviny února necelých 23 tisíc dětí a dospělých.

V druhé polovině února badatelé z London School of Hygiene and Tropical Medicine a John Hopkins Center for Human Health publikovali studii, v níž načrtli několik scénářů, kudy by se Izraelem způsobená humanitární katastrofa v Gaze mohla ubírat, a to v období od 7. února do 6. srpna: scénář počítající se statem quo predikuje 58 260 nadměrných úmrtí, pokud Pásmo nezachvátí epidemie. Eskalační scénář za toto období předpovídá 74 290 nadměrných úmrtí, opět za situace, když nenastane epidemie. Scénáře kalkulující s epidemií za sledovanou dobu uvádějí 66 726 nadměrných úmrtí při zachování statu quo, zatímco eskalační scénář hovoří o 85 750 nadměrných úmrtí.

Netanjahuova vláda se chystá na plánovanou ofenzivu do Rafáhu, kde živoří zhruba 1,5 milionu Palestinců, aniž by jí podle posledního zmateného vyjádření jejího hlavního komplice Joea Bidena hrozil nějaký postih. Spektakulární “damage control” a cynický PR trik Bidenova Bílého domu spočívající ve vybudování plovoucího mola u pobřeží Gazy, kudy by do Pásma za dva měsíce (sic) měla proudit humanitární pomoc, vzbuzuje spíše pesimismus než optimismus, zvláště když by stačilo pohrozit Tel Avivu zablokováním americké vojenské pomoci, aby okamžitě otevřel hraniční přechody, kde se už nějaký čas štosuje nekonečná řada kamionů s humanitární pomocí.

