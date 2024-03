Hlad je v Gaze využíván jako "válečná zbraň", konstatuje šéf zahraničních věcí EU

13. 3. 2024

- Palestinský občan Izraele získal - bezprecedentně - azyl ve Spojeném království poté, co svědčil, že by mu v jeho vlasti hrozilo pronásledování na základě jeho rasy, muslimské víry a názoru, že v Izraeli "vládne režim apartheidu". Je pozoruhodné, že mu Británie udělila azyl, aby ho ochránila před Izraelem, normálně považovaném za zemi spřátelenou se Západem



"Hasan", jehož pravá totožnost není z důvodu jeho vlastní ochrany zveřejněna, se ve Spojeném království účastnil propalestinských protestů a jeho právníci rovněž argumentovali tím, že by se kvůli svému aktivismu vystavil po návratu zvýšenému riziku nepřátelské pozornosti od izraelského státu.



Jeho právníci v úterý uvedli, že podle nich je rozhodnutí britského ministerstva vnitra v případě Palestince, který má izraelský pas, bezprecedentní.



Čtyřiadvacetiletý Palestinec strávil většinu svého života ve Spojeném království. Požádal o azyl, aby se vyhnul deportaci do Izraele, a ve středu se mělo konat slyšení před soudem prvního stupně. Ministerstvo vnitra však v pondělí nečekaně ustoupilo a Hasanovi azyl udělilo, čímž se vyhnulo slyšení, při němž jeho právní tým hodlal argumentovat tím, že palestinští občané Izraele nejsou v bezpečí, a to zejména ti, kteří jsou ochotni promluvit.



Podle Hasanova přesvědčení, jak uvedli jeho právníci, vládne v Izraeli "režim apartheidu, který se dopouští systematické a všudypřítomné diskriminace, pronásledování a násilí, jež se dotýká všech aspektů palestinského života".

- Podle ministerstva zdravotnictví bylo při izraelských úderech za posledních 24 hodin zabito 88 Palestinců



Podle nejnovějších údajů ministerstva zdravotnictví Gazy, které řídí Hamás, bylo za posledních 24 hodin při izraelských úderech zabito 88 Palestinců a 135 jich bylo zraněno.



Podle tohoto prohlášení bylo od 7. října při izraelských úderech v Gaze zabito nejméně 31 272 Palestinců a 73 024 jich bylo zraněno.



- Při izraelském útoku na auto v jižním Libanonu zahynul člen Hamásu, sděluje zdroj z Hamásu



Při středečním izraelském útoku bezpilotního letounu na automobil u jiholibanonského města Tyr byl zabit člen Hamásu z nedalekého palestinského tábora Rašídieh, sdělil agentuře Reuters zdroj z této frakce.



Zdroj identifikoval člena jako Hádího Mustafu, ale uvedl, že se nejednalo o vysoce postavenou osobu.



Dva bezpečnostní zdroje uvedly, že při zásahu byl zabit také Syřan, který projížděl kolem na motocyklu, když předtím uvedly, že oba mrtví byli v Mustafově autě.



Všechny tři zdroje uvedly, že dron, který identifikovaly jako izraelský, se několik minut po provedení útoku vznášel ve vzduchu nad místem útoku.





- BBC: S prohlubující se humanitární krizí v Gaze se pomoc stále častěji rozděluje pomocí leteckých výsadků nebo lodí. Mezinárodní humanitární organizace však tvrdí, že nejefektivnějším způsobem, jak Palestincům dopravit naléhavě potřebné potraviny, pohonné hmoty a léky, zůstává silniční doprava. Omezený přístup k silnicím vedl šéfa zahraniční politiky EU k tomu, že situaci označil za "katastrofu způsobenou člověkem". V úterý večer však OSN oznámila, že poprvé po třech týdnech byla k dodávkám potravin do severní části Gazy použita nová pozemní cesta. Uvedla, že konvoj Světového potravinového programu dodal dostatek potravin pro 25 000 lidí ve městě Gaza. Odhaduje se, že na severu pásma je izolováno 300 000 lidí. Podle ministerstva zdravotnictví, které v Gaze řídí Hamás, zemřelo v tamních nemocnicích v důsledku podvýživy a dehydratace nejméně 27 lidí, většinou dětí. Izrael trvá na tom, že množství pomoci, kterou lze do Gazy a přes Gazu dopravit, není nijak omezeno, a obviňuje agentury OSN, že pomoc nedokážou distribuovat.







- Izraelské síly v úterý večer zastřelily třináctiletého Palestince z uprchlického tábora na předměstí Jeruzaléma a další dva zabily na kontrolním stanovišti, uvedla izraelská policie.





Skupiny poskytující pomoc již několik týdnů varují před rizikem hladomoru v obléhaném pásmu Gazy a OSN hlásí, že přístup k dodávkám potravin a dalších humanitárních zásob na severu území je obzvláště obtížný.



- Španělská loď se zoufale potřebnou pomocí je na cestě do Gazy



Španělská loď s humanitární pomocí byla ve středu na cestě do Gazy, čímž se otevřel nový námořní koridor, který má umožnit dodávky zoufale potřebných potravin na palestinské území zpustošené několikaměsíční válkou mezi Izraelem a Hamásem, informuje agentura AFP.



Podle ministerstva zdravotnictví na území ovládaném Hamásem zemřelo na podvýživu a dehydrataci 27 lidí, většinou dětí, což je známkou zhoršující se humanitární situace.



Týdny trvající diplomatické úsilí se snažilo dosáhnout příměří a zvýšit dodávky pomoci před začátkem svatého měsíce ramadánu, ale klíčový zprostředkovatel Katar v úterý uvedl, že válčící strany nejsou blízko k uzavření dohody.



Vzhledem k tomu, že pozemní dodávky na území byly výrazně omezeny, snažilo se mezinárodní společenství diverzifikovat trasy pro doručování pomoci, včetně leteckých výsadků a nového kyperského námořního koridoru.



Podle agentury AFP loď Open Arms, která v úterý opustila přístav Larnaka, táhne 200 tun humanitární pomoci zhruba 400 kilometrů přes Středozemní moře do Gazy a americká charitativní organizace World Central Kitchen uvedla, že "probíhají práce" na přístavišti, kde bude zásilka vyložena.



Kypr uvedl, že se připravuje i druhé plavidlo.



- Palestinský chlapec zemřel poté, co byl postřelen izraelskou pohraniční policií v uprchlickém táboře ve východním Jeruzalémě, což je první smrtelný případ na území anektovaném Izraelem během ramadánu.



Dítě, kterému bylo podle různých informací 12 nebo 13 let a které místní média pojmenovala Rami Hamdan al-Halhouli, utrpělo smrtelné střelné zranění během střetů mezi obyvateli uprchlického tábora Šuafat a policií.



Izraelská pohraniční policie ve svém prohlášení uvedla, že násilné nepokoje vypukly v táboře již druhou noc po sobě a že během nepokojů vypálil jeden policista jediný výstřel na podezřelého, "který ohrožoval ozbrojené síly, když jejich směrem odpaloval leteckou pyrotechniku".



"Podezřelý byl zadržen, zatčen a převezen k lékařskému ošetření," uvádí se v prohlášení. Policie později sdělila tiskové agentuře AFP, že chlapec na následky zranění zemřel.



Snímky na sociálních sítích ukazovaly teenagery odpalující ohňostroje v úzkých ulicích v Šuafatu uprostřed mraků slzného plynu. Palestinský Červený půlměsíc uvedl, že ošetřil pět lidí zraněných izraelskou palbou.



V táboře, který se nachází mezi východním Jeruzalémem a okupovaným Západním břehem Jordánu, již byly rozmístěny jednotky izraelské pohraniční policie.



Ben Gvir, izraelský krajně pravicový ministr národní bezpečnosti, prohlásil, že podporuje policii, a zasalutoval policistovi, který vypálil smrtící výstřel. "Přesně takhle by se mělo proti teroristům postupovat - s rozhodností a přesností," řekl.



- Izraelská pohraniční policie zabila v uprchlickém táboře ve východním Jeruzalémě palestinského chlapce, což je první smrtelný případ na území anektovaném Izraelem během ramadánu. Dítě, kterému bylo podle různých informací 12 nebo 13 let a které místní média pojmenovala jako Rami Hamdan al-Halhouli, utrpělo smrtelné střelné zranění během střetů mezi obyvateli uprchlického tábora Šuafat a policií.



- Ve středu byla na cestě do Gazy španělská humanitární loď, která otevřela nový námořní koridor, jenž má umožnit dodávky zoufale potřebných potravin. Zhoršující se humanitární podmínky jsou známkou toho, že podle ministerstva zdravotnictví na území zemřelo 27 lidí, většinou dětí, na podvýživu a dehydrataci.



- Spojené státy mohou naléhat na partnery a spojence, aby financovali soukromě vedenou operaci na zasílání pomoci po moři do Gazy, která by mohla začít před mnohem větším vojenským úsilím USA, uvedli pro agenturu Reuters tři lidé obeznámení s plánováním a jeden americký představitel. Pokud se podaří zajistit financování, mohl by tento plán dopravit na břeh velké množství pomoci během několika týdnů a mohl by být rychlejší než systém plovoucích mol americké armády, jehož zprovoznění by podle Pentagonu mohlo trvat až 60 dní.



- Ve válce zuřící v Gaze bylo zabito více dětí než za čtyři roky konfliktu na celém světě, uvedl v úterý šéf agentury OSN pro palestinské uprchlíky. "Ohromující. Počet dětí nahlášených jako mrtvé za pouhé 4 měsíce v Gaze je vyšší než počet dětí zabitých za 4 roky válek po celém světě dohromady," uvedl Philippe Lazzarini na Twitteru. Čísla OSN ukazují, že v letech 2019 až 2022 bylo v konfliktech po celém světě zabito 12 193 dětí.





- Na jihu Gazy bylo ve středu brzy ráno slyšet nové bombardování, uvedl novinář agentury AFP, a ministerstvo zdravotnictví tohoto území oznámilo, že při nočních úderech zahynulo dalších 70 lidí.



- Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová varovala, že nelze připustit, aby lidé v Gaze hladověli, a to na pozadí zpráv o dětech umírajících na podvýživu a matkách rodících děti s podváhou kvůli nedostatku potravin.





Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová varovala, že nelze připustit, aby lidé v Gaze hladověli, neboť se objevily zprávy o tom, že děti umírají na podvýživu a matky rodí děti s podváhou kvůli nedostatku potravin. "Situace na místě je dramatičtější než kdy jindy a dosáhla kritického bodu. Všichni jsme viděli zprávy o dětech umírajících hlady. To není možné," řekla ve svém projevu v Evropském parlamentu.



- Izraelské údery na východě Libanonu v úterý zabily dva lidi, uvedl bezpečnostní zdroj, a to v rámci stupňující se vzájemné palby s mocnou skupinou Hizballáh, která vyvolala obavy ze spirály násilí. Libanonský bezpečnostní zdroj, který si přál zůstat v anonymitě, protože nebyl oprávněn hovořit s médii, uvedl, že při posledních úderech byli zabiti dva lidé a 12 dalších bylo zraněno. Zdroj dodal, že nálety zničily budovu v Sarainu, necelých 20 kilometrů od Baalbeku, klíčové bašty Hizballáhu u libanonských hranic se Sýrií, zatímco další nálet zasáhl budovu v nedalekém městě Nabí Šít.





Německo ve středu uvedlo, že se spolu s několika dalšími zeměmi připojuje k operaci leteckého mostu, jehož cílem je svrhnout zoufale potřebnou humanitární pomoc do pásma Gazy, informuje agentura AFP.Operace, kterou iniciovalo Jordánsko, se již účastní několik dalších zemí včetně Francie a USA.Ministerstvo obrany uvedlo, že k účasti na misi nasadí německou část společné německo-francouzské letecké dopravní letky. Tým je vybaven dopravními letouny C-130J Hercules, uvedlo ministerstvo a dodalo, že německá operace by mohla začít již koncem tohoto týdne."Lidem v Gaze chybí nejzákladnější potřeby. Chceme přispět k tomu, aby měli přístup k potravinám a lékům," uvedl ministr obrany Boris Pistorius.Poté, co se jeden výsadek parašutistů 8. března stal smrtelným, se ministr snažil rozptýlit obavy. "Pravdou je, že výsadky nejsou bez nebezpečí. Odpovědné posádky jsou vyškoleny pro příslušné postupy a mají velké zkušenosti," řekl.informuje agentura AFP."Tato humanitární krize ... není přírodní katastrofou, není povodní, není zemětřesením, je způsobena člověkem," řekl Borrell v sídle OSN v New Yorku.Představitel EU opakovaně kritizoval Izrael za jeho postup během války v Gaze, která podle ministerstva zdravotnictví území ovládaného Hamásem zabila více než 31 000 Palestinců, převážně žen a dětí.Vzhledem k tomu, že pomoc přicházející do Gazy po zemi je mnohem nižší než před válkou a humanitární organizace varují před hladomorem, zahraniční vlády se obrátily na letecké dodávky a snaží se také zřídit námořní koridor pro pomoc."Když hledáme alternativní způsoby poskytování podpory, po moři nebo letecky, musíme připomenout, že to musíme udělat, protože přirozený způsob poskytování podpory po silnicích je uzavřen, uměle uzavřen," řekl Borrell, bývalý španělský ministr."Hladomor je používán jako válečná zbraň," řekl a dodal, že "když odsuzujeme to, co se děje na Ukrajině, musíme použít stejná slova o tom, co se děje v Gaze"., přestože Bidenova administrativa trvá na tom, že humanitární činnost této humanitární skupiny je nepostradatelná, informuje agentura Reuters.Spojené státy spolu s více než desítkou zemí pozastavily financování Agentury OSN pro pomoc a práci s palestinskými uprchlíky (UNRWA) v lednu poté, co Izrael obvinil 12 z 13 000 zaměstnanců agentury v Gaze z údajné účasti na smrtícím útoku Hamásu ze 7. října.OSN zahájila vyšetřování těchto obvinění a UNRWA propustila některé zaměstnance poté, co jí Izrael poskytl informace o těchto obviněních.Spojené státy, které jsou největším dárcem UNRWA a ročně jí poskytují 300-400 milionů dolarů, uvedly, že chtějí vidět výsledky tohoto vyšetřování a přijatá nápravná opatření, než budou uvažovat o obnovení financování.I kdyby byla pauza zrušena, bylo by UNRWA uvolněno pouze asi 300 000 dolarů, což je zbytek již přidělených prostředků. Cokoli dalšího by musel schválit Kongres.Vzhledem k dvoustranické opozici v Kongresu vůči financování UNRWA je nepravděpodobné, že by USA v dohledné době obnovily pravidelné dary, i když země jako Švédsko a Kanada uvedly, že své příspěvky obnoví.Návrh zákona o dodatečném financování v Kongresu USA, který zahrnuje vojenskou pomoc Izraeli a Ukrajině a který podporuje Bidenova administrativa, obsahuje ustanovení, které by v případě jeho přijetí zablokovalo Unrwa v získávání finančních prostředků.Podle agentury Reuters američtí představitelé tvrdí, že uznávají "kritickou roli", kterou UNRWA hraje při distribuci pomoci uvnitř Gazy."Musíme počítat s tím, že kongres může tuto pauzu učinit trvalou," řekl v úterý novinářům mluvčí ministerstva zahraničí Matthew Miller.Washington se snaží spolupracovat s humanitárními partnery na místě, jako je Unicef a Světový potravinový program (WFP), aby mohl pokračovat v poskytování pomoci.Úředníci si však uvědomují, že UNRWA je těžko nahraditelná."Existují i jiné organizace, které nyní zajišťují určitou distribuci pomoci uvnitř Gazy, ale to je především role, na kterou je UNRWA vybavena a kterou nikdo jiný nemá díky své dlouholeté práci, distribučním sítím a historii uvnitř Gazy," řekl Miller.Joe Biden prohlásil, že byl zdrcen, když se dozvěděl, že americko-izraelský občan, o němž se myslelo, že byl unesen a držen v Gaze, byl ve skutečnosti zabit při útoku Hamásu 7. října.Devatenáctiletý Itay Chen byl asi rok ve vojenské službě v izraelském obrněném sboru, když byla napadena jeho základna poblíž hranic s Gazou.V úterý Izraelské obranné síly v prohlášení uvedly, že Chen, jehož jméno se píše také Hen, "padl 7. října" a jeho tělo odvezli na palestinské území.Biden, který se v prosinci v Bílém domě setkal s Chenovým otcem a bratrem, vyjádřil soustrast."Jill a já jsme zdrceni zprávou, že Američan Itay Chen byl zabit Hamásem při jeho brutálním teroristickém útoku," uvedl Biden v prohlášení."Znovu potvrzuji svůj slib všem rodinám těch, kteří jsou stále drženi jako rukojmí: jsme s vámi. Nikdy nepřestaneme pracovat na tom, abychom vaše blízké přivedli domů."Násilné noční střety si na Západním břehu Jordánu vyžádaly několik mrtvých Palestinců a podle izraelské policie jeden Palestinec pobodal a zranil dva lidi na kontrolním stanovišti nedaleko Jeruzaléma, než byl ve středu zastřelen, informuje agentura Associated Press (AP).Agentura Reuters s odvoláním na oficiální palestinskou tiskovou agenturu Wafa uvedla, že izraelské síly ve středu brzy ráno při zásahu na okupovaném Západním břehu Jordánu zabily dva Palestince, čímž se počet Palestinců zabitých při různých incidentech během několika hodin zvýšil na pět.Podle agentury Reuters svědek Júsef Nimer uvedl, že izraelské síly začaly střílet na lidi, s nimiž seděl před nemocnicí ve městě Džanin, když dokončovali suhúr, poslední jídlo před východem slunce během muslimského postního měsíce ramadánu."Řekl jsem jim, podívejte, něco se k nám blíží. Utíkali jsme pryč, pak na nás začal střílet odstřelovač. Někteří se plazili a někteří utíkali pryč. Lidé, kteří utíkali, byli zraněni a ti, kteří se plazili, se zachránili," řekl Nimer, který byl při incidentu zraněn a ukázal na díru, kterou podle něj udělala kulka v jedné ze zdí nemocnice.Při samostatném středečním incidentu izraelská policie uvedla, že ozbrojená civilní stráž zastřelila a "zneškodnila" podezřelého z bodného útoku na vojenském kontrolním stanovišti mezi Jeruzalémem a městem Betlém na Západním břehu Jordánu.Agentura Reuters uvedla, že stav podezřelého, kterého policie identifikovala jako patnáctiletého Palestince, není bezprostředně jasný. Izraelská záchranná služba uvedla, že do nemocnice byli převezeni dva příslušníci bezpečnostních složek, kteří utrpěli lehká až středně těžká bodná zranění.Policie uvedla, že chlapec byl zastřelen poté, co mířil zábavní pyrotechnikou na síly umístěné na pozorovacím stanovišti.Při incidentu na kontrolním stanovišti bylo podle policie spatřeno pět osob, které zapálily výbušniny a hodlaly je hodit na silnici, což přimělo izraelské síly zahájit palbu a podezřelé osoby zatknout. Policie nepotvrdila žádné úmrtí a uvedla, že v jejích řadách nedošlo k žádným obětem.Izrael od začátku války v Gaze v říjnu zintenzivnil zátahy na Západním břehu Jordánu. Podle záznamů OSN bylo na palestinském území od 7. října zabito nejméně 358 lidí, z toho čtvrtina dětí.Během muslimského svatého měsíce ramadánu, který začal v neděli, často stoupá izraelsko-palestinské napětí kvůli přístupu k hlavnímu svatému místu v Jeruzalémě.Nové zařízení - které bude sestávat z pobřežní plošiny a mola pro dopravu pomoci na břeh - by mělo být zprovozněno "za 60 dní", řekl novinářům brigádní generál americké armády Brad Hinson.