Ptala jsem se kolegů z veřejného zdravotnictví na hladomor v Gaze. Říkají, že to, co se děje, nemá obdoby

14. 3. 2024

čas čtení 5 minut



Hladomor se zdá být bez urychleného zásahu nevyhnutelný. Děti strádají nedostatkem jídla - a lze tomu zcela zabránit



Sledovat zprávy z Gazy je příliš bolestné, píše Devi Sridhar, profesorka veřejného zdraví na univerzitě v Edinburku. Videa bezprostředního násilí zaujmou televizní diváky i diváky na sociálních sítích: během několika vteřin jsou zničeny celé nemocnice a budovy padají k zemi. Sledujeme smrt v reálném čase. Ve svém posledním článku o Gaze jsem upozornila na rekordy, které padají: vzhledem ke krátkému trvání se jedná o nejsmrtonosnější válku v moderních dějinách pro děti, novináře, zdravotníky a pracovníky OSN. Jsou však části situace na místě, které se v krátkých klipech hůře zprostředkovávají. Když mluvím s kolegy z humanitárních organizací, nejčastěji slyším, že se obávají hladomoru. Sledovat zprávy z Gazy je příliš bolestné,Videa bezprostředního násilí zaujmou televizní diváky i diváky na sociálních sítích: během několika vteřin jsou zničeny celé nemocnice a budovy padají k zemi. Sledujeme smrt v reálném čase. Ve svém posledním článku o Gaze jsem upozornila na rekordy, které padají: vzhledem ke krátkému trvání se jedná o nejsmrtonosnější válku v moderních dějinách pro děti, novináře, zdravotníky a pracovníky OSN. Jsou však části situace na místě, které se v krátkých klipech hůře zprostředkovávají. Když mluvím s kolegy z humanitárních organizací, nejčastěji slyším, že se obávají hladomoru.



Říkají, že právě teď je v Gaze největší podíl lidí, kteří žijí v nedostatku potravin, na celém světě. Před 7. říjnem, kdy začala válka, akutní podvýživa v Gaze téměř neexistovala. Od té doby se mezi dětmi v severní Gaze zvýšila na 15 %, což je každé šesté dítě mladší dvou let, zatímco v Rafáhu na jihu Gazy je to 5 %. Unicef zdůraznil, že 90 % dětí mladších pěti let jí méně než dvě skupiny potravin denně, což je definováno jako "vážná potravinová chudoba", zatímco zhruba 90 % je postiženo infekční chorobou, z toho 70 % průjmem. Nedostatečná výživa a vysoký výskyt infekčních onemocnění způsobují u dětí smrtící koloběh: hladové děti častěji onemocní a mají vzhledem ke své křehkosti oslabený imunitní systém, zatímco průjem způsobuje úbytek hmotnosti a vody u již tak hubených dětí.



Opatrně se používá slovo hladomor, který může nastat během několika týdnů. To znamená rozsáhlý nedostatek potravin, který v krátké době způsobí nemoci a smrt. OSN opakovaně uvedla, že čtvrtině obyvatel již hrozí hladomor, zatímco celých 2,3 milionu obyvatel žije s nedostatkem potravin. Hladomor se obvykle vyhlašuje při splnění tří podmínek. Za prvé, když 20 % obyvatelstva trpí extrémním nedostatkem potravin. Gaza již tuto hranici překročila. Za druhé, když akutní podvýživa u dětí přesáhne 30 %, a za třetí, když na každých 10 000 umírajících připadají dvě úmrtí denně v důsledku nedostatku potravin a podvýživy. Vzhledem ke zhoršující se situaci v oblasti humanitární pomoci a omezeným dodávkám potravin, které se do země dostávají, se hladomor zdá být bez naléhavého mezinárodního zásahu nevyhnutelný.





Nejedná se o hladomor způsobený suchem, neúrodou nebo ekologickými otřesy. Nejde o hladomor, který by se odehrával proto, že bohaté země nevěnují pozornost. Dá se mu zcela předejít. Vzniká v důsledku izolace Gazy, zejména jejího severu, od kamionů dovážejících potraviny a humanitární pomoc. Světový potravinový program OSN musel 20. února zastavit dodávky do severní části Gazy, protože podmínky pro personál nebyly bezpečné. Jsme svědky záměrné blokády nouzových dodávek potravin v regionu, který je na pokraji toho, že tisíce dětí zemřou hlady.



V předchozím článku jsem se zabývala prognózami z jiných souvisejících krizí, abych pochopila potenciální míru nadměrného počtu úmrtí v Gaze v důsledku nemocí a zdravotních příčin, kterým lze předcházet. Víme, že v konfliktech je obvykle více úmrtí způsobeno nemocemi a zdravotním stavem než samotným přímým násilím. Při pohledu na situaci na konci února jsem se zeptala blízkého kolegy v USA, který se zabývá touto oblastí, jaká by byla nejsrovnatelnější válečná situace. "Rwanda?" zeptala jsem se. Odpověděl, že v žádném předchozím konfliktu " se nepoužívalo bombardování, odstřelování a hladovění najednou s takovou intenzitou".



Znovu a znovu se vracíme k debatám o tom, zda je genocida vhodné slovo. Z hlediska veřejného zdraví odvádějí spory o to, jaký termín použít, pozornost od každodenní naléhavosti situace v Gaze. Krize na obzoru je jiné slovo, hladomor, který nastane, pokud nebude dohodnuto příměří, aby do Gazy mohly vjíždět humanitární kamiony s potravinami. To bude vyžadovat také zrušení úplné blokády pásma Gazy: izraelský ministr obrany Yoav Gallant před několika měsíci prohlásil: "Uvalujeme na Gazu úplné obklíčení ... žádná elektřina, žádné potraviny, žádná voda, žádný plyn - vše je uzavřeno". Tento přístup "kolektivního trestu" jasně porušuje mezinárodní právo.





I když se vám možná bude těžko číst dál, myslete na lidi v Gaze, zejména na děti, které jsou úmyslně zbavovány jídla. Neustálé bolesti břicha, letargie, pomalé vyčerpávání všech tukových zásob, pak svalů, pak tělesných tkání. Tohle se možná nedostane do večerních zpráv ani na TikTok, protože je to méně viditelné než bomby a nevejde se to do krátkých klipů. Ale pro většinu lidí je to realita života v Gaze a tragicky největší hrozba, které budou v příštích dnech čelit.





0

228

Zdroj v angličtině Z DE