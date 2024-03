Ne, katastrofa, kterou uměle vyvolal Izrael v Gaze, není vinou Hamásu

15. 3. 2024 / Jan Čulík

Cítím povinnost reagovat na kontroverzní článek Neri Zilbera a Andrew Englanda "Hamás prodělal otřes. Nyní bojuje o přežití". Je to vlastně hodně obscénní článek.





Ano, je možné, že Hamás měl v úmyslu vyprovokovat co nejbrutálnější reakci Izraele v Gaze, a tak - konspirační teorie! - Izrael globálně zdiskreditovat.





Tedy, ať už to skutečně byl plán Hamásu nebo ne (jinou konspirační teorií jednoho bývalého britského kandidáta na poslance Labouristické strany bylo, že Izrael záměrně nechal Hamás zabít přes tisíc Izraelců, aby měl záminku provést genocidu v Gaze - obě konspirační teorie jsou dost podobné, že?) - co DONUTILO Izrael chovat se s jeho neuvěřitelnou brutalitou vůči naprosto nevinným lidem?





Jenom proto, že údajně Hamás si takovouto provokační strategii vůči Izraelu vymyslel, musel skutečně Netanjahu začít v masovém měřítku vraždit děti? No to snad ne.







Dovolte mi citovat prát vět z emailu Fabiana Golga:





"Ať už Hamás zvyšuje počty obětí, nebo ne, neznamená to, že by jakákoli smrt dětí izraelskými silami byla méně nepřijatelná. Navíc, přiznejme si to: tato civilní úmrtí zamlčují pouze česká média. Všechny ostatní civilizované země světa mají vyvážené zpravodajství, kde nikdo nepopírá zrůdnost Hamásu, ale zároveň poukazuje na izraelské excesy.





Jen imbecilové mohou omlouvat smrt tisíců dětí (nebo dokonce jednoho) tím, co udělal Hamás. Kdo akceptuje, že Izrael zabíjí nevinné kvůli Hamásu, měl by být ochoten akceptovat i to, až Rusko bude bombardovT Prahu, vždyť většina Pražanů je pro Ukrajinu. V podstatě je to sofismus, který jsem našel jen mezi Čechy nebo krajně pravicovými idioty. Zajímalo by mě, co spojuje obojí."









A k článku útočícímu na "levici" , která se údajně proviňuje tím, že neustále neodsuzuje Hamás, je nutno podotknout toto: K vraždění, které spáchal Hamás, došlo před více než pěti měsíci. Nebagatelizuji kritimanitu a odpornost tohoto vraždění, avšak od toho 7. října systematicky vraždí civilisty Izrael, nikoliv Hamás. A Izrael už vyvraždil více než třicetkrát větší množství lidí, většinou žen a dětí, než loni v říjnu Hamás. Je tedy poněkud logické, že lidé vyjadřují hrůzu nad vražděním, které páchá Izrael, protože to neustále pokračuje, na rozdíl od vraždění Hamásu.





Ne, nešel bych tak daleko, že bych označil vraždění civilistů Hamásem za legitimní osvobozenecký boj (i když máme v našem programu filmového kursu na Glasgow University film The Battle of Algiers (Bitva o Alžír), od režíséra Gilla Pontecorva (1966), je to film o osvobozeneckém boji Alžířanů proti okupaci Francie - a tam kupodivu - film je polodokumentární - se opakované vraždění civilních Francouzů, sedících v kavárnách, z kolemjedoucího automobilu samopalem, se považuje za legitimní boj Alžířanů proti okupaci - který také několik málo let před natočením tohoto filmu vyhráli. Jiná doba, jiný mrav. Anebo jiná země?





