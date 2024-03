Vlivný americký senátor chce přinutit více ukrajinských mužů k odvodu do armády

21. 3. 2024

Podle prezidenta Volodymyra Zelenského padlo od invaze do Ruska více než 31 000 ukrajinských vojáků. Je jedno, jestli je to skutečné číslo, nebo ne. Pro amerického senátora Lindseyho Grahama je to málo. Přestože na obzoru nejsou žádné důkazy o vítězství, republikánský senátor naléhá na ukrajinské zákonodárce, aby schválili mobilizační zákon, který by přinutil více ukrajinských občanů k odvodu do armády. V současné době jsou muži mladší 27 let od této povinnosti osvobozeni. S tím má však Graham problém, soudí Jack Hunter.

Deník Washington Post k tomuto tématu napsal: "Nový ukrajinský mobilizační zákon, o němž se diskutuje již několik měsíců, neboť země čelí vážnému nedostatku vojáků připravených k boji, navrhuje snížit věk pro odvod na 25 let. Přestože občané mohou dobrovolně vstoupit do armády od 18 let a muži ve věku od 18 do 60 let mají podle stanného práva zakázáno opustit zemi, odvody dosud chránily mladší muže - z nichž mnozí jsou studenti - před nucenou mobilizací."

Graham novinářům řekl: "Doufal bych, že ti, kteří mohou sloužit v ukrajinské armádě, do ní vstoupí. Nemohu uvěřit, že je to až ve věku 27 let. Bojujete o život, takže byste měli sloužit vlasti."

Jak odvážné tvrzení od senátora Grahama.

"Po téměř dvou letech krvavých bojů, kdy Ukrajina opět potřebuje čerstvé vojáky, aby odrazila nový ruský nápor, se vojenští velitelé už nemohou spoléhat jen na nadšení. Stále více mužů se vyhýbá vojenské službě a sílí volání po demobilizaci vyčerpaných vojáků na frontě," jak koncem ledna informoval New York Times.

"Změna nálady se projevila zejména v bouřlivých debatách o novém mobilizačním zákonu, který by mohl vést k povolání až 500 000 vojáků," poznamenaly Timesy. "Návrh zákona byl v parlamentu předložen minulý měsíc - jen aby byl rychle stažen k přepracování."

Jako by někteří Ukrajinci tento zákon nechtěli. Skoro jako by mnozí neviděli smysl v pokračování této války. Ale to Grahamovi neříkejte. "Ať uděláme cokoli, měli byste bojovat," trvá na svém republikán, jemuž nic nehrozí. "Bez ohledu na to, co děláme, vy bojujete za sebe."

"Návrh zákona katalyzoval nespokojenost ukrajinské společnosti s procesem náboru do armády, který je prolezlý korupcí a je stále agresivnější. Mnozí zákonodárci uvedli, že některá jeho ustanovení, jako například zákaz nákupu nemovitostí pro osoby vyhýbající se odvodu, by mohla porušovat lidská práva," pokračuje list New York Times.

Graham se ničím z toho nezabýval. Věnovat pozornost porušování lidských práv není zrovna na seznamu jeho agendy. Pro jestřábího senátora jde především o politiku a ideologii, které jsou obvykle na prvním místě před vším ostatním.

Nemělo by tedy nikoho překvapovat, že přestože Graham povzbuzuje ukrajinské mladé muže, aby bojovali ve válce, ve které mnozí z nich nechtějí zemřít, hlasoval proti poslednímu balíčku pomoci Ukrajině, protože nezahrnoval financování ochrany hranic USA.

Nevadilo mu tedy, že kvůli politice zadržuje peníze na válku - válku, v niž, jak sám prohlašuje, hluboce věří - a zároveň nabádá občany cizí země, aby v ní položili své životy.

Když Graham vyzýval k vojenskému úderu USA na Írán v roce 2019, což Donald Trump tehdy odmítal, prezident senátora pokáral slovy: "Zeptejte se Lindseyho, jak se mu dařilo na Blízkém východě? A jak se osvědčilo jít do Iráku?"

To jsou otázky, které by si Graham nikdy nepoložil. Jsou protimluvem k tomu, kým je a co zastává. Hodnocení rizik by jen zamlžilo agendu. Pro Grahama je zapojení se do všech válek za účelem dosažení ideologických a politických cílů vždy správným rozhodnutím bez ohledu na výsledky, realitu či tragické náklady konfliktu.

Zejména pro občany jiných zemí.

