BBC: Putin je nyní v nepevné situaci

25. 3. 2024

Moderátor, BBC World This Weekend, neděle 24. března 2024, 13 hodin: V Moskvě se oči upřely na Ukrajinu, ale ti, kteří mají dlouhou paměť, si možná vzpomenou na bombové útoky, které pomohly Vladimiru Putinovi k prezidentskému úřadu. Před 25 lety se série bombových útoků v bytech časově shodovala s prvními měsíci Putinova působení u moci. Byl jmenován premiérem teprve několik měsíců, když se v noci obytnými bloky rozlehly exploze, které zabily stovky lidí a vyděsily obyvatele města. Vladimir Putin označil za nepřítele separatistické Čečence a přísahal pomstu.

Putin: "Musíme pronásledovat teroristy všude, kam se vydají. Pokud budou na letištích, udeříme na ně tam, a když mi prominete, doženeme je, i až budou sedět na záchodě, zlikvidujeme je na toaletách. To je všechno. Problém vyřešen."

Philip Short, prezidentův životopisec:





"Stejně jako mnoho dalších konspiračních teorií. Vypadají věrohodně, vypadají přitažlivě. A pak, když je skutečně začnete co nejforenzněji analyzovat a podíváte se na detaily a na fakta, zjistíte, že se vám rozpadají pod rukama. V současné době se objevují zajímavé ozvěny, protože konspirační teorie už v Moskvě kolují velmi hojně. Že Putin nařídil útok na koncertní síň, aby měl záminku a mohl ještě tvrději zasáhnout proti ruské společnosti. A vyhlásit masovou mobilizaci proti Ukrajině. V obou případech si myslím, že je to zcela mylné. Udělal to ISIS a v roce 1999 to byli Čečenci."





Moderátor: Bombové útoky v roce 1999 pomohly vynést Vladimira Putina do prezidentského úřadu, ale nebyly poslední. V roce 2002 se v Moskvě odehrála hrůza, když se z noci v divadle stalo braní rukojmích a záchranná akce bezpečnostních složek skončila fiaskem plným mrtvol. V roce 2004 přišla o život celá škola. Ve městě Beslan se zmocnili ozbrojenci rukojmích.









Moderátor: Opět záchranná akce byla katastrofa. Opět záminka pro větší represe. Philip Short:









Nina Chruščovová: Celý ten proces - nenazývala bych to volbami, celý ten proces Putinova pokračování v prezidentském úřadu, který jakoby legitimizuje, údajně, to další šestileté období, byl poznamenán útoky z Ukrajiny a opravdu se zdá, že pokud za tímto stojí ISIS, tak je to proto, aby se ukázalo kolem voleb, že ruský stát je slabý z jakékoliv strany. Ať už jsou nepřátelé Rusů jacíkoliv, tak to má jenom ukázat, že Putin je slabý a nedokáže protestovat, že chrání Rusy. Takže to načasování tak nějak dává smysl. Když se na to podíváte z téhle perspektivy.





Ano, a to je přesně to, co ty útoky v době voleb měly dokázat, že on vás nemůže ochránit. My vlastně nevíme, kolik lidí volilo Putina. To se pravděpodobně nikdy nedozvíme. Ale tak nějak se říká, že Putina volilo víc lidí právě proto, že docházelo k těm útokům a oni si říkali, no, když nás neochrání Putin, tak kdo vlastně?





Putin: "Rád bych také připomněl nedávná provokativní prohlášení řady oficiálních západních struktur ohledně možných teroristických útoků v Rusku. Všechny tyto akce připomínají otevřené vydírání a záměr zastrašit a destabilizovat naši společnost. Jste si jich dobře vědomi, proto se v tuto chvíli nebudu zabývat podrobnostmi."













Laurie Bristow: Dobré odpoledne.





Moderátor: Slyšeli jsme jak Ninu Chruščovovou, tak Philipa Shawa, kteří naznačují, že Putinova image garanta bezpečnosti je poškozena. Záleží na tom, když byl právě znovu zvolen a téměř neexistuje politická opozice, o které by se dalo mluvit?





Moderátor: Ve dnech, týdnech, měsících po podobných zvěrstvech jsme byli svědky dalších domácích represí. Očekáváte, nepřekvapilo by vás, kdyby se totéž dělo i nyní?





Laurie Bristow: Myslím, že je velmi pravděpodobné, že dojde k dalším represím, takže aby získal zpět iniciativu, musí být podle mého názoru schopen zdůvodnit odvetu proti tomu, o kom Kreml rozhodne, že je za útok zodpovědný. A co bych také očekával, je absolutní příval dezinformací a propagandy. A samozřejmě jsme už viděli její prvky, kdy sám Putin poukazoval na, jak to popisuje, spojení s Ukrajinou. A tady jde o to, jak v Rusku funguje domácí propaganda. Putin potřebuje, aby to byli Ukrajinci. Proto propaganda udělá vše, co potřebuje, aby ukázala, že za tím stojí Ukrajinci.





Moderátor: Co jste říkal na úterní výroky Vladimira Putina, kde se vysmíval varování, které Rusko dostalo před možnými útoky? Myslíte, že je to symbol toho, jak se věci zhoršily? Místo, na kterém se nyní prezident Putin nachází?









Laurie Bristow: Ano, ano, to je. A už nějakou dobu. Myslím ale, že by bylo chybou okamžitě sáhnout k myšlence, že by z toho, co se právě stalo, došlo k výrazné eskalaci vůči Západu. Ale jak už jsem řekl, myslím, že pan Putin teď bude muset prokázat, že je pevný. Bude muset demonstrovat, že je rozhodný a silný, a já bych očekával, že se to mimo jiné projeví jednak ještě a ještě hlubšími domácími represemi, ale také zdvojnásobením útoků na Ukrajinu.







"Někteří z rukojmích, vážně potřebují lékařské ošetření. Proto teroristy. poprvé požádali o léky. Požádali o vodu a o nějaké jídlo.""V roce 2002, kdy došlo k čečenskému teroristickému útoku na divadlo v Moskvě, došlo k zpřísnění dohledu především na tisk na média. Po Beslanu začal Putin otevřeněji říkat, že Západ je nějakým způsobem zodpovědný za ty hrozné věci, které se v Rusku dějí, a to byl jeden z prvních signálů, že se Putin obrací proti Západu. Takže ano, použil je a určitě použije i toto. Aby řekl, podívejte se, Rusko je pod útokem, je pod útokem nejen Západu, ale i islámských fundamentalistů. Všichni se musí semknout a my budeme muset být bohužel ještě tvrdší v potlačování. disentu, protože jinak jsme zranitelní."Moderátor: O více než dvacet let později je Vladimir Putin stále prezidentem. Ale jen pět dní po oslavách jeho posledního zvolení je čerstvá hrůza způsobená Moskvě připomínkou nepříliš jistého postavení Vladimíra Putina. Nina Chruščovová, profesorka mezinárodních vztahů na New School University v New Yorku, Putina dlouhodobě sleduje. Mluvil jsem s ní o útoku na moskevském předměstí.Zejména to, že policie nedokáže chránit Rusy, protože mezi kremlinology a Putinovými pozorovateli je jaksi všeobecně známo, že došlo k transakci Putina s ruským lidem a ta kritická část, kterou přinesl, byla bezpečnost a stabilita.Ještě v úterý prezident Putin odmítl americká varování před takovým útokem v projevu před představenstvem své staré opory, Federální bezpečnostní služby neboli FSB:"Není to první chyba tohoto druhu, které se dopustil. Invaze na Ukrajinu, kromě toho, že to byl zločin, byla strašná chyba. A pak tu byl Prigožin, Wagnerova vzpoura, která všechny v Moskvě zaskočila. A to se nemělo stát. A teď tu máte ten teroristický útok, kdy bezpečnostní služby evidentně nedělaly svou práci. To všechno tak trochu narušuje obraz Putina jako garanta bezpečnosti a stability."Sir Laurie Bristow byl v letech 2016-2020 britským velvyslancem v Rusku. Nyní máme to potěšení být v pořadu v jeho společnosti. Dobré odpoledne, sire Laurie.Především chci vyjádřit soustrast nevinným civilním obětem, které při tomto útoku zahynuly. Je to vlastně, je to přesně tak, že Putin tady má velmi vážný problém. On potřebuje vypadat tvrdě a rozhodně. Problém je, že začíná vypadat jinak. Za prvé, víte, je tu fakt, že k tomu útoku došlo, ale také si myslím, že to, že jeho reakce na něj byla tak opožděná, ho dělá slabým a nerozhodným. A za tím samozřejmě leží problémy kolem samotného ruského bezpečnostního státu, otázky o jeho kompetenci, ale také o tom, jestli se zaměřuje na správné věci, a to je ruský stát, který se zaměřuje na útoky na Ukrajince a potlačování politických demokratických politických oponentů v Rusku, místo aby se zabýval jinými lidmi, kteří by mohli chtít zaútočit na Rusko a Rusy.Ano, myslím si, že ano. Takže Spojené státy před několika týdny veřejně i soukromě varovaly, že se chystá útok. Pan Putin to před pár dny odmítl jako provokaci, která má destabilizovat naši společnost. A jak jste řekl, samozřejmě mluvil s FSB, jejíž úkolem je takovým útokům zabránit. Měl bych jenom říct, že to není nic neslýchaného, že Američané, nebo dokonce Velká Británie, dávají takové informace k dispozici. Chci říct, že i poté, co se naše vztahy s FSB a do značné míry i s Kremlem rozpadly poté, co zabili Alexandra Litviněnka poloniem uprostřed Londýna, dali jsme jasně najevo, že informace o teroristické hrozbě vždy předáme, pokud je máme, Protože je to správné a protože by mohli být ohroženi naši vlastní občané. A myslím, že je velmi, velmi výmluvné o povaze ruského státu pod vedením pana Putina, že se rozhodl toto varování ignorovat a pak se mu vysmívat.Uvažujete ve smyslu Připravme se, připravme se, připravme se? Když slyšíte o události, jako je tato, a slyšeli jsme od Philipa Shorta, který vyjmenoval nedávná selhání prezidenta Putina a bezpečnostního státu. Stále velí velmi rozsáhlé armádě a je zjevně velmi naštvaný na Západ.