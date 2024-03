Vyvolává Netanjahu záměrně ohledně Gazy konflikt s USA?

26. 3. 2024

čas čtení 10 minut

Channel 4 News, pondělí 25. března 2024, 19 hodin:



Rada bezpečnosti OSN: Kdo je proti? Kdo se zdržel se hlasování.

Reportérka: Toto by mohla být dosud největší trhlina ve vztazích mezi USA a Izraelem, protože Amerika odmítla vetovat první rezoluci o příměří, která prošla Radou bezpečnosti OSN od začátku války v Gaze, a místo toho se zdržela hlasování.

Rada bezpečnosti OSN: "Návrh rezoluce byl přijat."



Reportérka: Hlasování, na němž Bílý dům trval, nebylo změnou politiky, Izrael označil za jasný ústup. Jeho ministr obrany zveřejnil následující prohlášení před setkáním ve Washingtonu s poradcem pro národní bezpečnost Jakem Sullivanem:

"Nemáme morální právo zastavit válku v Gaze, dokud nevrátíme domů všechna rukojmí. Budeme proti Hamásu operovat všude, včetně míst, kde jsme dosud nebyli." "Návrh rezoluce byl přijat."

Reportérka: V rezoluci se požaduje okamžité zastavení palby během ramadánu a propuštění rukojmích ze strany Hamásu. Izrael tvrdí, že jakékoli příměří musí být nejprve podmíněno propuštěním všech rukojmích. Předpokládá se, že jich je stále zadržováno více než 130.





Když Palestinci včera večer v Moassi stáli ve frontě na pomoc, aby mohli přerušit svůj půst, valil se za nimi oblak černého dýmu. V Rafáhu, kde se mezitím ukrývá více než polovina obyvatel Gazy, zdravotníci na místě uvedli, že nálet zabil sedm lidí, včetně bratra této ženy a jeho rodiny.





Žena: "Není tu vůbec žádná bezpečná oblast. Řekli jim, aby se přesunuli na jih. Tady je jih. Kde je bezpečí? Kde je bezpečí? Není tužádné bezpečí. Bombardovali je, když tam seděli. Ještě nedojedli iftar."





Reportérka: Nejvíce se však obávají izraelských plánů na pozemní invazi zde, v oblasti, která byla označena za bezpečnou zónu. Plány, které prezident Biden doufal, že tento týden odvrátí při setkání s izraelskou delegací. Místo toho během několika minut, když se USA zdržely hlasování, jak varoval, Netanjahu návštěvu zrušil. A zatímco Izrael sděluje, že se přesunuje na nové území, jeho druhá operace v nemocnici al-Šifa na severu Gazy pokračovala šestým dnem a IDF prohlásily, že zabily 170 bojovníků v jejím areálu nebo v jeho okolí a že uvnitř našly tyto zbraně.





Právě civilisté na severu nesou hlavní tíhu nedostatku pomoci. Na severu, kde hrozí hladomor nejvíce, varuje OSN před hrozícím hladomorem.





Guterres: "Rozhodnutí nepovolit konvojům UNRWA cestu do severní Gazy, kde máme dramatickou situaci s hladomorem, je naprosto nepřijatelné."





Reportérka: Spojené státy, hlavní vojenský spojenec Izraele, dnes uvedly, že pouze diplomacie může přinést trvalé příměří, ale vzhledem k tomu, že rozhovory o Rafáhu se zadrhly a Izrael částečně ztratil sluch, bude nyní tato diplomacie choulostivější než kdy jindy.





Mioderátor: Pojďme k naší washingtonské zpravodajce Siobhan Kennedyové, která je u amerického ministerstva zahraničí. Siobhan?





Reportérka: No, to je názor, který zazněl i tady na tiskovém brífinku na ministerstvu zahraničí, mluvčí řekl, že věří, že Amerika bude mít ještě spoustu příležitostí, aby Izraeli předložila své argumenty, a to nejen teď, v tuto chvíli, kdy se má izraelský ministr obrany Galant setkat s ministrem Blinkenem právě teď v této budově během několika příštích okamžiků. A to je důležité ze dvou důvodů, protože to ve skutečnosti skutečně ukazuje další důkaz, že Amerika je ještě připravena setkat se s izraelskými představiteli a odsunout Netanjahua na vedlejší kolej, a je to také důležité, protože z jeho vlastních slov víme, že Galant sem přichází ve svém prohlášení, které včera vydal, se zaměřením na, cituji: "Zachování naší schopnosti získávat platformy a munici ze Spojených států. " Takže využije Amerika, využije ministr Blinken tohoto setkání s Galantem, které se zde právě teď koná, a využije ministr obrany Lloyd Austin, který se s Galantem setká zítra, těchto setkání k tomu, aby poprvé podmínili poskytnutí této munice Izraeli výměnou za to, že Izrael omezí své aktivity a začne zastavovat válku v Gaze?





Moderátor: Požádali jsme o rozhovor mluvčího izraelské vlády, ale dnes večer nebyl nikdo k dispozici.

Nyní se ke mně připojil Yosi Balin, bývalý izraelský ministr práce. Děkujeme, že se k nám připojil. Dnes večer se objevily zprávy, že člen vlády Gideon Sar rezignoval. Pokud se to potvrdí, jak je to významné? Má izraelská vláda problémy?





Yosi Balin: "Bohužel ne, není v potížích. Myslím tím, že do vlády vstoupil před několika měsíci, ta má většinu 64 hlasů i bez něj a tuto většinu bude mít i nadále.





Yosi Balin: Není to kapitola sedm, je to kapitola šest, jak víte, a kapitola šest je vlastně jakési doporučení, ale není důvod, proč by ji měl porušovat, protože pokud je Hamás připraven propustit rukojmí, Izrael předpokládám, že bude připraven uzavřít příměří na dva týdny.





Yosi Balin: Doufám, že ne. Doufám, že v této vládě jsou chytří lidé, kteří nedopustí zhoršení, chci říct, že tam to t to, že Netanjahu požádal delegaci, kterou chtěl vyslat k prezidentu Bidenovi, aby tam nejezdila, je velká chyba a opravdu, chci říct, že to neříkám jen tak, opravdu nechápu, proč potřebuje krizi s naším nejlepším přítelem na světě.





Moderátor: Můžete mi to vysvětlit, zda si myslíte, že izraelská vláda je v nějaké krizi, protože má neshody ve vládě, neshody ve válečném kabinetu, Benny Gantz říká, že premiér se mýlí a že by měl jet do Washingtonu, natož aby bránil úředníkům jet do Washingtonu, ministr obrany je ve Washingtonu a nejeví známky toho, že by se chtěl vrátit domů, a pak na krajní pravici lidé jako Ben Gevier obviňují generálního tajemníka OSN a samotnou Radu bezpečnosti, která zahrnuje Spojené státy a Británii, že jsou antisemité!





Yosi Balin: No Izrael má tu nejhorší vládu vůbec a čím kratší bude její funkční období u moci tím lépe pro nás všechny obávám se že většinu má Netanjahu právě teď zajištěnou i přes to co jste popsal ale doufám že máte pravdu že tato vláda nebude pokračovat dlouho. Nemá totiž podporu lidí. Ve všech průzkumech veřejného mínění se Netanjahu sám a jeho strana pohybují velmi nízko. Pokud půjde do voleb, prohraje, a to je možná jeden z důvodů, proč chce při konfrontaci s americkým prezidentem mluvit s vlastní základnou.





0

390

Izrael dnes potvrdil, že přestane spolupracovat s tamní humanitární agenturou OSN a obvinil ji z udržování konfliktu.No, tohle je nepochybně další velký moment ve zhoršení vztahů mezi Joe Bidenem a premiérem Netanjahuem. Izrael dnes v podstatě pohrozil Americe a řekl, že pokud nebudete vetovat tuto rezoluci Rady bezpečnosti, nebudeme s vámi sedět u stolu a mluvit o vašich alternativních návrzích k naší invazi do Rafáhu. Spojené státy neposlechly. Nevetovaly tento návrh, ale zdržely se hlasování, jak jsme právě slyšeli, a tak Izrael okamžitě stáhl delegaci. Otázkou nyní je, kam to povede dál. Zda to s těmi vztahy půjde dál z kopce. Bílý dům se snaží bagatelizovat závažnost toho, co se dnes ráno stalo. Mluvčí pro národní bezpečnost John Kirby před chvílí hovořil s novináři. Poslechněme si, jak to musel charakterizovat:: "Jsme z toho trochu zmatení. Zaprvé je to nezávazná rezoluce, takže nemá vůbec žádný dopad na Izrael a jeho schopnost pokračovat v pronásledování Hamásu. Za druhé to vůbec nepředstavuje změnu naší politiky. Je zcela v souladu se vším, co jsme říkali, že zde chceme dosáhnout."Co si tedy myslíte o této rezoluci a reakci pana Netanjahua?Nerozumím tomu. Opravdu tomu nerozumím. Myslím, že to, co OSN říká, je zřejmé. Že by Hamás měl propustit všechna rukojmí včetně zřejmě dětí, ročních dětí, a Izrael by měl souhlasit s humanitární pauzou na dva týdny do konce prázdnin. To je rozumné. Mezi Izraelem a Spojenými státy, které se zdržely hlasování, není důvod k žádné krizi. Myslím, že kdybych tam byl, tak bych to samozřejmě podpořil . Rád bych viděl nějaká ostrá slova o masakru Hamásu 7. října, ale to není důvod ke krizi se Spojenými státy a obávám se, že můj premiér je prostě v jakési plavbě ke konfrontaci se Spojenými státy bůhví proč po pomoci, které se nám dostalo od Spojených států v posledním půlroce.No chci říct, co se stane, když bude ignorovat rezoluci Rady bezpečnosti?Chci říci, že námitka izraelské vlády spočívá v tom, že propuštění rukojmích není předběžnou podmínkou a to zůstává vládním postojem. Pokud bude na tomto postoji trvat, riskuje zhoršení vztahů s Washingtonem?Děkuji vám, že jste se k nám připojil. Dnes večer Hamás, který je samozřejmě u nás předepsán jako teroristická organizace, vydal prohlášení, ve kterém říká, že vítáme dnešní výzvu Rady bezpečnosti OSN k okamžitému příměří. Zdůrazňujeme nutnost dosažení trvalého příměří a potvrzujeme, že to by mělo zajistit stažení izraelských sil z Gazy a také jsme připraveni se okamžitě zapojit do procesu výměny vězňů, kdy se vězni na obou stranách vrátí zpět a připojí se ke svým rodinám. Vysoce oceňujeme úsilí zemí, které se chopily této iniciativy, jež prokázala spravedlnost palestinské otázky a intenzivní potřebu rychlého příměří.