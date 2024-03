Polský generálporučík pracoval pro Rusko

28. 3. 2024

čas čtení < 1 minuta

Polský generálporučík Jaroslaw Gromadzinski, velitel Eurocorps a společného vojenského uskupení některých států EU a NATO, byl odvolán z funkce armádního generála poté, co kontrarozvědka našla důkazy o jeho trestné činnosti, práci pro #Rusko. Byl zodpovědný za vojenské dodávky NATO na Ukrajinu.





#BREAKING Polish Lieutenant General Jaroslaw Gromadzinski, a commander of Eurocorps, a joint military group of some EU and NATO states, has been removed from his post after a counter-intelligence investigation found proof of his work for #Russia. He was responsible for NATO… pic.twitter.com/LL1r8P8TLA