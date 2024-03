Ruská policie zatkla novinářku, která natočila poslední video s Alexejem Navalným

29. 3. 2024

Podle skupin na ochranu práv je Antonina Favorská obviněna z vazeb na "extremistickou organizaci" Alexeje Navalného a je jednou ze šesti novinářů zadržených tento měsíc



Favorská několik let informovala o procesech s Navalným a organizace na ochranu svobody médií Reportéři bez hranic ve čtvrtek uvedla, že je jednou ze šesti novinářů, kteří byli tento měsíc v Rusku zatčen.

Favorská několik let informovala o procesech s Navalným a organizace na ochranu svobody médií Reportéři bez hranic ve čtvrtek uvedla, že je jednou ze šesti novinářů, kteří byli tento měsíc v Rusku zatčen.

Ruské úřady zadržely Favorskou ve středu pozdě večer a obvinily ji z účasti v "extremistické organizaci" tím, že zveřejňovala příspěvky na sociálních sítích Navalného protikorupčního fondu, uvedla ruská skupina pro lidská práva OVD-Info.





Navalného mluvčí Kira Jarmyšová uvedla, že Favorská na platformách nadace nic nepublikovala, a naznačila, že se na ni ruské úřady zaměřily, protože vykonávala svou práci novinářky.



OVD-Info uvedlo, že Favorská byla původně zadržena 17. března poté, co položila květiny na Navalného hrob.



Po obvinění z neposlušnosti vůči policii strávila 10 dní ve vězení, ale když tato doba vazby skončila, úřady ji znovu obvinily a nařídily jí, aby se v pátek dostavila k moskevskému Basmanskému okresnímu soudu, uvedl OVD-Info.



Je jednou z několika ruských novinářů, na které se úřady zaměřily v rámci rozsáhlého zásahu proti disentu v Rusku.



Dvě další novinářky, Alexandra Astachovová a Anastasia Musatovová, byly rovněž dočasně zadrženy poté, co přišly za Favorskou do vazební věznice, kde byla vězněna, uvedli Reportéři bez hranic.



Jekatěrina Anikijevičová z ruského zpravodajského webu SOTAvision a Konstantin Jarov z RusNews byli rovněž zadrženi policií, když informovali o domovní prohlídce u Favorské.



Jarov řekl RusNews, že byl ve vazbě zbit: "Kopali do mě, dávali mi nohu na hlavu, kroutili mi prsty, vysmívali se mi, když jsem se snažil vstát, požadovali, abych ukázal batoh, jako by v něm mohly být výbušniny."



V Ufě, 1 300 km východně od Moskvy, ruské úřady ve středu zadržely Olgu Komlevovou, reportérku RusNews.



Podle organizace Reportéři bez hranic ji obvinily z extremismu a ze spojení s Navalným a jeho organizací.



Navalného protikorupční fond byl ruskými úřady označen za extremistickou organizaci, což znamená, že lidem s ním spojeným může hrozit trest odnětí svobody.









