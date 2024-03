Ukrajina zvyšuje výdaje na doma vyrobené zbraně, aby pomohla odrazit Rusko

29. 3. 2024

čas čtení 7 minut

Ukrajina potřebuje jakoukoli výhodu, kterou může získat, aby vyhnala Rusko ze svého území. Jedním ze světlých bodů je malý, ale rychle rostoucí obranný průmysl, který vláda zaplavuje penězi v naději, že příliv doma vyrobených zbraní a munice pomůže zvrátit situaci, píše Hana Arhirova. Ukrajina potřebuje jakoukoli výhodu, kterou může získat, aby vyhnala Rusko ze svého území. Jedním ze světlých bodů je malý, ale rychle rostoucí obranný průmysl, který vláda zaplavuje penězi v naději, že příliv doma vyrobených zbraní a munice pomůže zvrátit situaci,

Toto úsilí se v uplynulém roce prudce zvýšilo, protože USA a Evropa se snažily dodávat zbraně a další pomoc Ukrajině, která stojí proti mnohem větší ruské armádě podporované prosperujícím domácím obranným průmyslem.

Ukrajinská vláda vyčlenila v roce 2024 rozpočet téměř 1,4 miliardy dolarů na nákup a vývoj zbraní doma – dvacetkrát více než před totální ruskou invazí.

A v dalším významném posunu se nyní velká část zbraní nakupuje v soukromých továrnách. Rostou po celé zemi a rychle předbíhají průmysl, kterému dříve dominovaly státní společnosti.

Soukromá továrna, která byla spuštěna na západní Ukrajině v loňském roce, vyrábí zhruba 20 000 minometných granátů měsíčně. "Mám pocit, že přibližujeme naši zemi k vítězství," řekl Anatolli Kuzmin, čtyřiašedesátiletý majitel továrny, který dříve vyráběl zemědělské stroje a po ruské invazi v roce 2022 uprchl ze svého domova na jihu Ukrajiny.

Stejně jako mnoho aspektů ukrajinského válečného aparátu je však i obranný sektor omezován nedostatkem peněz a pracovních sil – a podle vedoucích pracovníků a generálů příliš velkou vládní byrokracií. Robustnější soukromý sektor by mohl pomoci vykořenit neefektivitu a umožnit továrnám chrlit zbraně a munici ještě rychleji.

V sázce už nemůže být víc.

Rusko ovládá téměř čtvrtinu Ukrajiny a získalo na síle podél 1 000 kilometrů dlouhé frontové linie tím, že ukázalo ochotu vynaložit velké množství vojáků na sebemenší pokrok. Ukrajinští vojáci pravidelně stojí proti přesile, což přispívá k poklesu morálky.

"Minomet nepotřebujete za tři roky, potřebujete ho teď, nejlépe včera," řekl Taras Chmut, ředitel nadace Come Back Alive Foundation, organizace, která za posledních deset let získala více než 260 milionů dolarů na vybavení ukrajinských vojáků kulomety, obrněnými vozidly a dalšími položkami.

Váleční podnikatelé

Kuzmin, majitel továrny na minomety, uprchl z jižního města Melitopol v roce 2022 poté, co Rusko napadlo Ukrajinu a zmocnilo se jeho továrny, která vyráběla převážně náhradní díly pro zemědělskou techniku. Prototyp minometných granátů začal vyvíjet krátce poté, co Rusko v roce 2014 napadlo Ukrajinu, když nezákonně anektovalo Krymský poloostrov.

Kuzmin převzal rozlehlý sklad na západní Ukrajině loni v zimě. Mezi jeho dlouhodobé cíle patří zvýšení produkce na 100 000 granátů měsíčně a vývoj motorů a výbušnin pro drony.

Je jen jedním z mnoha podnikatelů, kteří transformují ukrajinský zbrojní průmysl, jemuž po rozpadu Sovětského svazu dominovaly státní podniky. Dnes je asi 80 % obranného průmyslu v soukromých rukou, což je zrcadlový obraz toho, jak se věci vyvíjely před rokem, a v ostrém kontrastu s ruským státem kontrolovaným obranným průmyslem.

Každý nově vyrobený projektil je zabalen do technického papíru a pečlivě zabalen do dřevěných beden, které jsou odeslány do Rumunska nebo Bulharska, kde jsou naplněny výbušninami. O několik týdnů později jsou odeslány zpět a poslány na frontu.

"Naším snem je založit továrnu na výbušniny," řekl Kuzmin, který hledá partnera, který by to dokázal.

Překážky růstu

K prudkému nárůstu vojenských výdajů na Ukrajině došlo na pozadí americké pomoci ve výši 60 miliard dolarů, kterou zadržuje Kongres, a evropských zemí, které se potýkají s nedostatkem munice.

Jakkoli byla transformace ukrajinského obranného sektoru působivá, země nemá šanci porazit Rusko bez masivní podpory Západu, říká Trevor Taylor, výzkumný pracovník londýnského think-tanku Royal United Services Institute.

"Ukrajina není schopna vyrobit veškerou munici, kterou pro tento boj potřebuje," řekl Taylor. "Zastavení americké pomoci ve výši 60 miliard dolarů se skutečně ukazuje jako významná překážka."

Rusko také pumpuje více peněz do svého obranného průmyslu, jehož růst pomohl ochránit jeho ekonomiku před plným náporem západních sankcí. Ministr obrany země Sergej Šojgu se nedávno pochlubil obrovským nárůstem výroby tanků, dronů a munice.

"Celá země povstala a pracuje pro naše vítězství," řekl.

Ve srovnání s loňským rokem je produkce minometných granátů na Ukrajině asi čtyřicetkrát vyšší a výroba munice pro dělostřelectvo se téměř ztrojnásobila, uvedl ukrajinský ministr strategického průmyslu Oleksandr Kamyšin. Došlo také k rozmachu startupů s drony, přičemž vláda vyčlenila zhruba 1 miliardu dolarů na tuto technologii – navíc ke svému obrannému rozpočtu.

"Nyní vyrobíme za měsíc to, co jsme dříve vyráběli za rok," říká Vladislav Belbas, generální ředitel společnosti Ukrainian Armor, která vyrábí širokou škálu vojenských vozidel.

Pro 28. brigádu ukrajinské armády, která bojuje u Bachmutu, zpoždění v dodávkách zahraničních zbraní zatím nepředstavuje pro vojáky žádné problémy, "protože jsme schopni pokrýt naši potřebu z vlastní domácí produkce," řekl major Arťom Cholodkevyč.

Přesto se domácí zbrojovky potýkají s řadou výzev – od udržení kroku s měnícími se potřebami velitelů na bojišti až po vlastní zranitelnost vůči ruským raketovým útokům dlouhého doletu.

Snad největší bezprostřední překážkou je však nedostatek pracovních sil.

Jaroslav Dzera, který řídí jednu z továren na ukrajinskou obrněnou techniku, uvedl, že se snaží získat a udržet si kvalifikované pracovníky, v neposlední řadě proto, že mnoho z nich bylo mobilizováno do boje.

Prořezání byrokracie

Zbrojařské společnosti tvrdí, že další překážkou růstu je byrokracie.

Vláda se od začátku války snaží být efektivnější, mimo jiné tím, že zprůhledňuje proces přidělování zakázek. Úředníci však tvrdí, že země má před sebou ještě dlouhou cestu.

Krátce předtím, než byl nahrazen prezidentem Volodymyrem Zelenským, bývalý ukrajinský nejvyšší generál Valerij Zalužnyj upozornil na problém v eseji, kterou napsal pro CNN, a uvedl, že ukrajinský obranný sektor zůstává "ochromen" příliš mnoha regulacemi a nedostatkem konkurence.

Navzdory výzvám je jedním z úspěchů ukrajinský dronový průmysl. Námořní drony ukrajinské výroby se ukázaly jako účinná zbraň proti ruské flotile v Černém moři.

Na Ukrajině je nyní asi 200 společností, které se zaměřují na drony, a produkce prudce vzrostla – podle Mychajla Fedorova, ministra digitální transformace země, bylo v prosinci dodáno padesátkrát více než před rokem.

Ruská válka na Ukrajině není patovou situací, v níž by šlo o to, čí drony nebo rakety jsou lepší, řekl Serhij Pašynskyj, šéf obchodní skupiny Národní asociace ukrajinského obranného průmyslu.

"S Ruskem vedeme válku pouze o dva zdroje – lidskou sílu a peníze," řekl. "A pokud se naučíme používat tyto dva základní zdroje, vyhrajeme. Pokud ne, budeme mít velké problémy."

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0