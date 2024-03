Mezinárodní pořádek se hroutí

30. 3. 2024

Negativní důsledky se projevují všude. Charta OSN, základ mezinárodního práva, je běžně porušována. Rada bezpečnosti OSN minulý týden konečně nařídila "okamžité" příměří v Gaze, jen aby zaznamenala, jak je toto rozhodnutí pohrdavě ignorováno.

Na Ukrajině, v Myanmaru a Súdánu zůstávají válečné zločiny a údajná genocida bez trestu a kontroly. Rusko, Írán a Indie mimo jiné vysílají do zahraničí vrahy, aby likvidovali politické oponenty. Nevyhlášená kybernetická válka nezná hranic.



Rozsah těchto zvěrstev je alarmující. Stejně tak beztrestnost, s jakou se setkáváme, píše Simon Tisdall.

Po útocích ze 7. října a válce mezi Izraelem a Hamásem je na Blízkém východě obzvláště silné vnímání permanentního bezpráví. Rozsah zvěrstev je znepokojující. Stejně tak beztrestnost.



Vztahy mezi USA a Izraelem, klíčovým regionálním prvkem, jsou na bodu mrazu. Prezident Joe Biden a izraelský premiér Benjamin Netanjahu spolu téměř nemluví. Biden požaduje větší dodávky pomoci, zastavení hrozeb útoku na Rafáh, kde se 1,4 milionu Palestinců krčí ve strachu a hladu, a poválečné rozhovory o dvoustátním řešení. Netanjahu, označovaný za "agenta destrukce" Izraele, mu brání na každém kroku.



Vnitřní krize Izraele nabývá existenčních rozměrů, protože Netanjahu, jeho antidemokratičtí extremističtí spojenci a krajně pravicové skupiny osadníků vzdorně ignorují kohokoliv. Pokud mají kritici pravdu a Netanjahu prodlužuje válku, aby se udržel u moci, vyplývá z toho, že válka může eskalovat na Západním břehu a v Libanonu. Soudě podle izraelských útoků z minulého týdne se tak již děje.



Obrat USA v OSN, když konečně nechaly projít rezoluci o příměří v Gaze, byl do jisté míry povzbudivý. Přesto ani USA, ani Spojené království nepodnikly žádné kroky k jejímu prosazení. Stálí členové Rady bezpečnosti Rusko a Čína dávají přednost falešnému divadýlku před prosazováním míru a spravedlnosti. Arabské státy jsou ukázkou neschopnosti dělat cokoliv.



USA opožděně změnily svůj postoj nikoli proto, že by si náhle všimly, že v Gaze bylo zabito více než 32 000 lidí, včetně tisíců dětí, nebo že se potraviny používají jako zbraň. Tlak USA roste, protože Biden ztrácí podporu ve volebním roce a cítí se Netanjahuem ponížen. Izraelští komentátoři naznačují, že rozkol se může ukázat jako nenapravitelný.



" Politické přežití je pro Netanjahua nejvyšší prioritou. A pokud je pokračování ve válce, a to i navzdory sílícím tvrzením, že Izrael porušuje válečné zákony, tím, co ho udrží v úřadu, je ochoten válku prodlužovat," napsal Amos Harel v listu Haaretz.





Bidenova blízkovýchodní politika - ať už jde o íránský jaderný program, vliv na Čínu, oživení terorismu Islámského státu, velkou dohodu se Saúdskou Arábií nebo budoucnost Palestiny - je v troskách.







Může to být také nejlepší naděje na záchranu světového společenství národů před dalším pádem do bezpráví. Svět nutně potřebuje vítězství. Kdo obnoví globální důvěru?







Británie jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN a země G7 nese spoluodpovědnost za celkový rozpad mezinárodního práva a pořádku. Británie by se například měla zasadit o důraznější reakci NATO na ruskou invazi na Ukrajinu. Měla by vést úsilí o potrestání Číny za Hongkong a útlak v Sin-ťiangu a dohodnout bezpečnější a humánnější způsoby řízení mezinárodní migrace.Spojené království by mělo kritizovat represivní režimy, jako je Saúdská Arábie a Etiopie. A mělo by podporovat demokracie po celém světě, a ne se rozcházet s těmi, které jsou hned vedle ní v Evropě.Co by se dalo zachránit z trosek v Palestině, co by mohlo pomoci zvrátit nihilistické globální trendy? Netanjahuova nepromyšlená agrese Hamás politicky posiluje, nikoliv poráží. Skutečné znechucení nad zvěrstvy teroristů proměnil v sílící podporu věci, kterou on nenávidí - nezávislého, suverénního palestinského státu.To je šance pro umírněnou palestinskou většinu. Vzhledem k tomu, že rozdělený, traumatizovaný, špatně vedený a ostrakizovaný Izrael se rozpadá, jeho historický, ideologický a demokratický kredit se rozkládá, může být obnovení důvěryhodného vyjednávacího procesu s výslovným, mezinárodně schváleným cílem dvou vedle sebe existujících států - paradoxně - nejlepším a jediným způsobem, jak zachránit Izrael před ním samým.