Ministerstvo dopravy uvedlo, že se zhroutila infrastruktura ruských letišť

3. 4. 2024

Po systému bydlení a inženýrských sítí, který v zimě 2024 zažil rekordní sérii nehod, se i nad ruskými letišti stahují mraky kolapsu infrastruktury. Po systému bydlení a inženýrských sítí, který v zimě 2024 zažil rekordní sérii nehod, se i nad ruskými letišti stahují mraky kolapsu infrastruktury.

V tuto chvíli každé druhé letiště v zemi potřebuje zásadní opravy, řekl v pátek na radě ministerstva dopravy šéf odboru Vitalij Saveljev.

Podle Saveljeva, bývalého generálního ředitele Aeroflotu, je 116 z 228 stávajících letišť předmětem rekonstrukce. Peníze z rozpočtu přitom byly přiděleny pouze na něco málo více než polovinu letišť, která potřebují opravu. Těch je 75.

"Mluvíme o šestiletém programu modernizace infrastruktury," vysvětlil Saveljev. Ministr také dodal, že se plánuje vytvoření zvláštního fondu na opravy letišť.

Rekonstrukce letišť, z nichž většina byla postavena v sovětských dobách, vyžaduje asi 57 miliard rublů ročně, odhadl již dříve Jevgenij Jankilevič, generální ředitel leiště v Novosibirsku Tolmačevo. Rozpočet na to nezahrnuje finanční prostředky: Letos budou dotace v rámci federálního projektu "Rozvoj regionálních letišť" činit 40,3 miliardy rublů a v roce 2025 se plánuje jejich snížení téměř osmkrát - na 5,3 miliardy.

Ministerstvo dopravy, Federální úřad pro leteckou dopravu a letištní holdingy jednají o možnosti dodatečného poplatku za opravu, který by měl být zahrnut v ceně letenek.

V listopadu zdroje Kommersantu z leteckého průmyslu uvedly, že poplatek by mohl dosáhnout 3-5 % z ceny letenky.

"Až nebudou k dispozici rozpočtové prostředky, náklady na projekty letišť budou muset být přesunuty na cestujícího, ať už se tomu bude říkat poplatek, nebo se to bude jednoduše zahrnovat do tarifu pro dopravce," říká Oleg Pantělejev, výkonný ředitel společnosti Aviaport. Viktor Gorbačov, generální ředitel Asociace letišť, upozorňuje, že 300 rublů na cestujícího nepokryje částku potřebnou pro infrastrukturu - bude to jen asi 30 miliard rublů ročně. Aby bylo možné skutečně zaplatit všechny potřebné výdaje, je zapotřebí 500-1000 rublů za letenku, ale to bude mít negativní dopad na osobní dopravu v regionech, domnívá se.

Podrobnosti v ruštině: ZDE

