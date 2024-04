Izraelské síly se po dvoutýdenním útoku stáhly z nemocnice al-Šifa v Gaze

Pamatujete, jak izraelská armáda tvrdila, že neútočí na nemocnice? Tohle zbylo z nemocnice Al Šífa:



Remember the Israeli Army saying they don't target Hospitals? This is what is left of Al Shifa Hospital. pic.twitter.com/c7VvwEfCTZ



Zanechali za sebou 400 mrtvol, některé přejeté tanky, některé uhořely zaživa v pytlích, vypálené budovy a popravené děti mladší 13 let:



Israel withdrew from El Shifa Hospital in Gaza earlier this morning. I urge u to look at what they left behind, 400 bodies, some run over by tanks, some buried alive in body bags, burned buildings & executing children under 13s. Read more, share,don't let this barbarity be normal pic.twitter.com/RYDRF5zd3w