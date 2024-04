Studie: 82 % zemědělských dotací EU podporuje potraviny s vysokými emisemi

3. 4. 2024

Více než 80 % zemědělských dotací EU podporuje znečišťující chov hospodářských zvířat a živočišné produkty, což podkopává klimatické cíle bloku, zjistila studie zveřejněná v pondělí. Více než 80 % zemědělských dotací EU podporuje znečišťující chov hospodářských zvířat a živočišné produkty, což podkopává klimatické cíle bloku, zjistila studie zveřejněná v pondělí.

Vzhledem k tomu, že globální potravinové systémy jsou zodpovědné za přibližně třetinu emisí skleníkových plynů, společná zemědělská politika Evropské unie (SZP) v současné době "představuje ekonomickou překážku pro přechod" na udržitelnější postupy, uvádí studie v časopise Nature Food.

"Zjistili jsme, že SZP neúměrně podporuje živočišné produkty před rostlinnými alternativami," uvedla hlavní autorka studie Anniek Kortleveová z Leidenské univerzity v Nizozemsku.

"Bylo to trochu překvapení. Bylo to o něco více, než bylo uvedeno v jiných studiích, a to díky správnému zahrnutí dotací na krmiva," vysvětlila.

Přímé platby chovatelům hospodářských zvířat tvořily polovinu dotací, z nichž 57 miliard eur bylo v rozpočtu vyčleněno v roce 2013 na financování zemědělství s vysokými emisemi, zjistili výzkumníci.

Zbytek byl z velké části tvořen dotacemi na podporu hospodářských zvířat, zejména na výrobu krmiv pro zvířata.

U hovězího masa studie uvádí, že dotace ve výši přibližně 0,71 eura za kilogram se po započtení krmiva zvýšily na 1,42 eura.

I když se zaměřili na údaje z roku 2013, "mnoho se nezměnilo" v rozdělování dotací do roku 2020, což jsou nejnovější údaje, které výzkumníci přezkoumali, řekl spoluautor Paul Behrens.

"Škodlivá" pobídka

Výzkumníci uvedli, že dotace zpochybňují cíle bloku zmírňovat a přizpůsobovat se klimatickým změnám.

Globálně "emise z potravinového systému stačí k tomu, abychom překročili 1,5 stupně Celsia," řekl Behrens s odkazem na prahovou hodnotu stanovenou Pařížskou dohodou z roku 2015, která má omezit nárůst průměrných globálních teplot.

"Je velmi obtížné splnit tyto cíle, pokud nastavíte ekonomiku tak, že motivujete k nejškodlivějším produktům," řekl Behrens, docent na Leidenské univerzitě.

Vyhrazení půdy pro hospodářská zvířata a jejich krmivo zabraňuje opětovnému zalesňování a dalším postupům, které podporují návrat rozmanitějších rostlin a živočichů, kteří mohou absorbovat uhlík oteplující klima, řekl.

"Nemůžete využívat půdu pro tolik různých aplikací najednou," řekl.

Vzhledem k tomu, že zemědělci stále častěji zažívají ztráty související se změnou klimatu v důsledku povodní, sucha a požárů, investice do toho, jak je půda přizpůsobena a rozdělena, by jim mohly poskytnout dlouhodobější ochranu, řekl Behrens.

Dotované produkty se neomezují pouze na spotřebu v Evropě.

Studie zjistila, že 12 % dotací SZP – zejména na "vysoce hodnotné" produkty, jako jsou sýry, vepřové maso a víno – bylo vyváženo do zemí mimo EU, včetně Číny, Ruska a Spojených států.

Behrens uznal důležitost dotací pro zemědělce a řekl, že systém SZP potřebuje "přepracovat" tak, aby podporoval "přínosy pro životní prostředí" a zároveň se přizpůsoboval "mnohem nejistějším" podmínkám spojeným se změnou klimatu.

