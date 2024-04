Gaza: Izraelci zabili sedm zahraničních humanitárních pracovníků

2. 4. 2024

Brit a občan USA a Kanady jsou mezi sedmi mrtvými při izraelském útoku v Gaze



World Central Kitchen oznámila, že po smrtícím útoku na konvoj okamžitě přeruší svou činnost; mezi mrtvými jsou i zaměstnanci z Austrálie, Polska a Palestiny

Here's the vehicle of the World Central Kitchen's four international team members who were killed by an Israeli airstrike targeting them last night in central Gaza. pic.twitter.com/2RwutNdxdY — Quds News Network (@QudsNen) April 2, 2024

Čtyři zahraniční pracovníci humanitární organizace World Central Kitchen a jejich palestinský překladatel zahynuli při útoku na jejich konvoj v Gaze, uvedli místní představitelé. Izraelská armáda uvedla, že probíhá vyšetřování.



World Central Kitchen uvádí, že sedm členů jejího týmu bylo zabito při tzv. izraelském vojenském útoku v Gaze.



World Central Kitchen v prohlášení na svých internetových stránkách uvedla, že sedm zabitých bylo z Austrálie, Polska, Spojeného království, dvojí občan USA a Kanady a Palestiny.



World Central Kitchen zastavuje činnost v regionu



Charitativní organizace World Central Kitchen (WCK) rovněž uvedla, že okamžitě "pozastavuje" své operace v regionu.



"O budoucnosti naší práce budeme rozhodovat v nejbližší době," uvedla nezisková organizace v prohlášení na svých internetových stránkách.



Její generální ředitelka Erin Goreová uvedla:



Jsem zdrcená a zděšená, že jsme - World Central Kitchen a celý svět - dnes přišli o krásné životy kvůli cílenému útoku IDF. Jejich láska, s jakou se snažili nasytit lidi, odhodlání, které ztělesňovali, aby ukázali, že lidskost je nade vše, a vliv, který měli na nespočet životů, si budeme navždy pamatovat a vážit si jich.



Loď World Central Kitchen naložená potravinami připlula minulý měsíc k pobřeží Gazy.





Goreová uvedla, že tým WCK "cestoval v dekonfliktní zóně ve dvou obrněných vozech označených logem WCK".



Navzdory koordinaci pohybu s IDF byl konvoj zasažen, když opouštěl skladiště v Deir al-Balah, kde tým vyložil více než 100 tun humanitární potravinové pomoci přivezené do Gazy po námořní trase.



Gore dodal:



Je to nejen útok na WCK, ale i útok na humanitární organizace, které se objevují v těch nejhorších situacích, kdy jsou potraviny používány jako válečná zbraň. To je neodpustitelné.





World Central Kitchen v prohlášení na svých internetových stránkách uvedla, že sedm zabitých pocházelo z Austrálie, Polska, Spojeného království, dvojího občanství USA a Kanady a Palestiny.



Truchlící rodina australské humanitární pracovnice Zomi Frankcomové, která byla zabita při zjevném náletu izraelské armády v Gaze, uvedla, že zemřela "při práci, kterou milovala".



"Hluboce truchlíme nad zprávou, že naše statečná a milovaná Zomi byla zabita při práci, kterou milovala, při doručování potravin lidem v Gaze," uvedla její rodina v prohlášení.



Zůstane po ní odkaz soucitu, statečnosti a lásky pro všechny, kteří se pohybují v její blízkosti.



Třiačtyřicetiletá rodačka z Melbourne "byla laskavou, obětavou a vynikající lidskou bytostí, [která] cestovala po světě a pomáhala druhým v nouzi", uvedla její rodina.



Frankcom a čtyři další mezinárodní a palestinští kolegové zahynuli při údajném izraelském leteckém útoku, který byl v pondělí pozdě večer vypálen na jejich konvoj jižně od Deir al-Balah.



- Rada Bílého domu pro národní bezpečnost uvedla, že USA jsou smrtí humanitárních pracovníků v Gaze "zdrceny a hluboce znepokojeny".



Mluvčí rady Adrienne Watsonová dále uvedla, že Bílý dům vyzval Izrael, aby "urychleně vyšetřil, co se stalo".



Palestinský zdravotník Červeného půlměsíce uvedl, že humanitární pracovníci, kteří v pondělí zahynuli, byli v konvoji tří aut, který projížděl ze severní části Gazy, když ho zasáhla izraelská raketa.



Mahmúd Thabet, který byl členem týmu, jenž přivezl těla do nemocnice, řekl agentuře Associated Press, že mu pracovníci World Central Kitchen řekli, že tým byl na severu a koordinoval distribuci nově příchozí pomoci a vracel se do Rafáhu na jihu.



Tři lodě s pomocí z Kypru připluly dříve v pondělí a vezly přibližně 400 tun potravin a zásob organizovaných charitou a Spojenými arabskými emiráty - po pilotní jízdě minulý měsíc se jednalo o druhou zásilku této skupiny. Na koordinaci obou dodávek se podílela izraelská armáda.



Spojené státy vyzdvihly námořní cestu jako nový způsob, jak doručit zoufale potřebnou pomoc do severní části Gazy, kde je podle OSN velká část obyvatelstva na pokraji vyhladovění, protože je z velké části odříznuta od zbytku území izraelskými silami.



Izrael zakázal Unrwa, hlavní agentuře OSN v Gaze, dodávat na sever a další humanitární skupiny říkají, že posílání konvojů kamionů na sever bylo příliš nebezpečné, protože armáda nezajistila bezpečný průjezd.







Australské humanitární pracovnici Zomi Frankcomové, která byla zabit v Gaze, byla vzdána pocta.

Většina nemocnic v Gaze již nefunguje, uvedla OSN.







Zdroj v angličtině ZDE

Karuna Bajracharya napsala na Facebooku:Odpočívej v pokoji, naše krásná sestro.Zomi mnohokrát riskovala svůj život, aby pomohla těm, kteří to nutně potřebují, ale naši zbabělí politici se neodváží riskovat ani vlastní kariéru tím, že by se postavili proti šest měsíců trvající genocidě Izraele a USA!Frankcomová spolupracovala s charitativní organizací World Central Kitchen pět let, předtím působil v Bangkoku a v USA. Dříve pracovala více než osm let v australské Commonwealth Bank.Tim Costello, bývalý šéf organizace World Vision, vzdal hold humanitárním pracovníkům, kteří v konfliktních zónách nasazují své životy:Je to zvláštní typ člověka, který si skutečně řekne: "Budu sloužit druhým tímto způsobem, budu riskovat vlastní život, abych skutečně ochránil nevinné".Costello označil smrt humanitárních pracovníků za "most, který jsme překročili".Víme, že [zahraniční pomoc] je ze své podstaty riskantní ... víme, že humanitární pracovníci riskují. Neberou si pušky, neberou si tanky. Mají jen logo a vlajku a důvěru, že mezinárodní systém humanitární pracovníky respektuje.Proto je to naprosto, naprosto zničující.Koncem března se Zomi Frankcomová, australská humanitární pracovnice zabitá při úderu v Gaze, objevil na videu natočeném v Deir al-Balah, kde mluvil o jídle, které pro Palestince připravuje World Central Kitchen.O týden později Frankcomová spolu se svými mezinárodními a palestinskými kolegy zemřela ve stejné obléhané čtvrti v centru Gazy.Více než dvouapůlhodinové pondělní setkání prostřednictvím videokonference bylo oběma stranami označeno za konstruktivní a produktivní, neboť Washington vybízí Izraelce, aby se vyhnuli plošnému útoku na město, kde jsou mezi více než 1,3 milionu civilistů rozptýleny odhadem čtyři prapory bojovníků Hamásu, píše agentura Associated Press.Potenciální operace proti militantní skupině ve městě odhalila jeden z nejhlubších rozporů mezi Izraelem a jeho nejbližším spojencem, sponzorem a dodavatelem zbraní. Spojené státy již otevřeně prohlásily, že Izrael musí udělat více pro to, aby umožnil průchod potravin a dalšího zboží přes blokádu Gazy a zabránil tak hladomoru."Shodly se na tom, že mají společný cíl, aby byl Hamás v Rafáhu poražen," uvedly týmy USA a Izraele, známé jako strategická poradní skupina (SCG), ve společném prohlášení zveřejněném Bílým domem.Americká strana vyjádřila své obavy z různých způsobů jednání v Rafáhu. Izraelská strana souhlasila s tím, že tyto obavy zohlední, a s následnými jednáními mezi odborníky pod dohledem SCG. Tato jednání by měla zahrnovat osobní schůzku SCG již příští týden.Virtuální setkání se uskutečnilo týden poté, co Netanjahu plánované osobní rozhovory zhatil, když USA nevetovaly rezoluci OSN, která vyzývala k okamžitému příměří v Gaze.Podle agentury Agence France-Presse demonstranti tvrdí, že se nechystají odejít.Masové protesty sdružující rodiny rukojmích zadržovaných Hamásem v Gaze a protivládní pouliční hnutí, kterému se loni nepodařilo Netanjahua sesadit, zastavily v sobotu a v neděli Jeruzalém a Tel Aviv.Když se v pondělí v Tel Avivu a před izraelským parlamentem v Jeruzalémě opět shromáždily tisíce lidí, několik protestujících agentuře AFP řeklo, že Netanjahu musí být donucen odejít, "aby zachránil Izrael"."Pro Izrael je to existenční krize," řekla čtyřicetiletá Einat Avni Leviová, jejíž rodina musela uprchnout z kibucu Nirim, který se nachází něco málo přes 2 km od hraniční bariéry s Gazou.S odkazem na přibližně 250 rukojmích, které Hamás unesl během útoku 7. října, řekla:Hamás tvrdí, že Izraelské obranné síly (IDF) zabily v tomto komplexu na severu Gazy 400 lidí.Podle IDF bylo toto zařízení - hlavní nemocnice města Gazy před válkou - využíváno k ukrývání bojovníků Hamásu. Armáda operaci označila za jednu z nejúspěšnějších v téměř šestiměsíčním konfliktu a uvedla, že při ní bylo zabito 200 bojovníků včetně vysoce postavených operativců. Tvrzení, že se jednalo o všechny bojovníky, nebylo možné potvrdit.Zdravotnická agentura OSN však uvedla, že při náletu zemřelo několik pacientů v nemocnici a desítky jich byly ohroženy. Palestinci, kteří ze zařízení uprchli, popsali dny těžkých bojů, hromadného zatýkání a nucených pochodů kolem mrtvých lidí, zatímco ministerstvo zdravotnictví řízené Hamásem popsalo rozsah destrukce uvnitř komplexu jako "velmi velký".Záběry ukazují rozsáhlou devastaci, z hlavních budov zařízení zbyly jen ohořelé trosky. Nemocnice je nyní "zcela mimo provoz", uvedlo ministerstvo.