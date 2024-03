Děti nemocné rakovinou se obávají deportace zpět do Gazy, znamenalo by to jejich smrt

30. 3. 2024

Kroky k deportaci osob, kterým se dostává zdravotní péče ve východním Jeruzalémě, byly označeny za "úmyslné ohrožení nevinných životů"



Pacienti s rakovinou z Gazy, včetně dětí, jsou v nemocnici ve východním Jeruzalémě v nejistotě poté, co izraelské úřady pohrozily, že je pošlou zpět do Gazy.



Deník Guardian získal přístup do nemocnice Augusta Victoria, kde se léčí nejméně 22 pacientů z Gazy, kteří naléhavě potřebují pokročilou léčbu rakoviny. Jsou nyní ve strachu z deportace. Stejně jako řada dalších obdrželi před útokem Hamásu 7. října povolení k lékařské péči mimo pásmo Gaza kvůli nedostatečnému lékařskému vybavení v Gaze. Pacienti s rakovinou z Gazy, včetně dětí, jsou v nemocnici ve východním Jeruzalémě v nejistotě poté, co izraelské úřady pohrozily, že je pošlou zpět do Gazy.Deník Guardian získal přístup do nemocnice Augusta Victoria, kde se léčí nejméně 22 pacientů z Gazy, kteří naléhavě potřebují pokročilou léčbu rakoviny. Jsou nyní ve strachu z deportace. Stejně jako řada dalších obdrželi před útokem Hamásu 7. října povolení k lékařské péči mimo pásmo Gaza kvůli nedostatečnému lékařskému vybavení v Gaze.





Po vypuknutí války však orgán izraelského ministerstva obrany odpovědný za dohled nad civilními záležitostmi na okupovaných palestinských územích, Cogat, vyzval představitele nemocnic, aby poskytli seznam pacientů, kteří jsou považováni za schopné propuštění a mají být vráceni do Gazy.



"Přijel jsem sem do Jeruzaléma se svým synem Hamzou 27. září loňského roku," řekla 22letá Qamar Abu Zoar, původem z Džabalíje. "Hamza, kterému je čtyři a půl roku, má nádor na mozku a potřebuje léčbu, kterou nemohl dostat v Gaze. Když jsme tu byli, vypukla válka. A od té doby jsme uvízli v této nemocnici, zatímco mé další dvě mladší děti jsou s manželem na severu Gazy."



Dva z jejích bratrů a otec zahynuli při izraelských náletech na Gazu mezi prosincem a lednem. Abu Zoar, která od loňského září používá ke spánku vedle svého syna křeslo, uvedla, že by se sice ráda vrátila do Gazy, aby mohla obejmout své další děti, ale ví, že Hamza tam nemůže dostat potřebnou radioterapii, protože nemocnice na tomto území jsou v těžké krizi.



"Nemocnice v Gaze jsou kvůli konfliktu přeplněné stovkami zraněných," řekla. "Tady vím, že Hamza může dostat péči, kterou potřebuje."



Řekla, že Hamza sice kvůli své nemoci nemůže mluvit, ale že se jeho stav po převozu zlepšil, ale že jeho stav zůstává kritický.



Na konci chodby dětského onkologického oddělení leží osmiletý Ali, který do nemocnice přišel se svou matkou v září z Rimalu, čtvrti na pobřeží města Gazy.



"Ali má leukémii," řekla jeho matka, která si nepřála být jmenována. "V Gaze mu stanovili špatnou diagnózu. Když jsme přijeli, měli jsme zůstat jen měsíc... ale pak vypukl konflikt."



Dospělí pacienti, z nichž mnozí jsou starší, místo toho uvízli v hotelu vedle nemocnice a navštěvují zařízení kvůli cyklům chemoterapie. Někteří z nich pocházejí z měst v pásmu, které Izrael srovnal se zemí. Pokud budou posláni zpět, hrozí, že skončí na severu, kde je hrozba hladomoru nejvyšší.



Podle údajů OSN je v Gaze méně než třetina nemocnic alespoň částečně funkční. Ministr zdravotnictví palestinské samosprávy Mai al-Kaila řekl pro Al-Džazíru, že více než 2 000 pacientů s rakovinou v Gaze žije v "katastrofálních zdravotních podmínkách v důsledku pokračující izraelské agrese na pásmo a masového vysídlení".



Někteří pacienti požádali, aby se mohli připojit ke svým rodinám ve školách určených jako úkryty a zemřít mezi nimi, protože vědí, že nemocnice v Gaze je nebudou schopny léčit, řekl pro Al-Džazíru Subhi Sukeyk, ředitel nemocnice turecko-palestinského přátelství. Jediná nemocnice pro léčbu rakoviny v pásmu přestala fungovat 1. listopadu poté, co jí došlo palivo, uvedli zdravotníci.



Minulý týden, jen několik hodin předtím, než se Cogat chystal poslat asi 10 pacientů zpět do Gazy, izraelský nejvyšší soud v reakci na žádost neziskové organizace Lékaři za lidská práva příkaz vydaný úřady zastavil. Rozhodnutí soudu je na spadnutí, i když přesný časový rámec zůstává nejistý. Vláda má na předložení svého stanoviska čas do 21. dubna.



Lékaři za lidská práva ve svém prohlášení uvedli: "Návrat obyvatel do Gazy v době válečného konfliktu a humanitární krize je v rozporu s mezinárodním právem a představuje úmyslné riziko pro životy nevinných lidí. Tím spíše, když se jedná o pacienty, kteří mohou být odsouzeni k smrti kvůli nehygienickým podmínkám a hladu spolu s nepravděpodobnou dostupností lékařské péče. Skutečnost, že bezpečnostní činitelé odmítají takový pokyn předat písemně, svědčí o tom, že si sami uvědomují, že je zjevně protiprávní, a vyhýbají se odpovědnosti.







Nemocnice a zdravotnický personál se musí důrazně postavit proti propuštění pacientů z vazby, pokud jim nebude poskytnuta záruka, že nebudou vráceni do Gazy, kde jsou ohroženi na životě."

"Chci, aby tahle válka skončila," řekl slabým hlasem.







Izraelská vláda tvrdí, že pacienti, kterým bylo nařízeno navrácení, dokončili léčbu a že jejich návrat bude koordinován s mezinárodními agenturami. "V případech, kdy je potřeba dalšího lékařského ošetření, Cogat domlouvá jejich pobyt s nemocnicemi, aby bylo zajištěno jejich zdraví," trdí izraelská vláda.Během čekání na rozhodnutí soudu Alimu nezbývalo nic jiného než čekat a snít. Než mu byla diagnostikována leukémie, byl kapitánem fotbalového týmu v Rimalu a podle slov své matky se nemohl dočkat, až se bude moci vrátit na hřiště se svými spoluhráči.Ali, vyčerpaný z léků, které mu byly podány jen několik hodin předtím, zvedl ruku a řekl, že kromě návratu k fotbalu má ještě naléhavější přání.