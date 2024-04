Izrael zabil dva generály íránských revolučních gard, Netanjahu zakázal vysílání Al Džazíry z Izraele

Syria says an Israeli air strike has destroyed parts of the Iranian consulate in Damascus, killing or wounding everyone inside the building. Senior Iran Revolutionary Guard Corps (IRGC) commander Mohammad Reza Zahedi is among those killed, according to Iranian state media ⤵️ pic.twitter.com/yQylWhQYoD



Reportér Channel 4 News Matt Frei: Írán nechce být zatažen do války s Izraelem a tak (pravděpodobně) i s USA, ale s těmito údery má člověk dojem, že Izrael zkouší rozhodnost Íránu. Možná Netanjahu vidí svou válku s Hamásem jako příležitost konečně zahájit válku i proti Íránu?



Iran does not want to be sucked into a war with Israel and thus (probably) the US but with these strikes one gets the impression that Israel is testing their resolve. Perhaps Netanyahu sees the war with Hamas as an opportunity to finally take fight to Iran? Dilemma meets peril