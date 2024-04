Ruská agrese na Ukrajině: čtyři mrtví při nočním útoku dronu na Charkov

4. 4. 2024

čas čtení 2 minuty





Čtyři mrtví při útoku dronu na Charkov



Agentura Associated Press informovala, že ruské jednotky v noci na čtvrtek odpálily na Charkov vlny bezpilotních letounů Shahed. Oblastní gubernátor Oleh Syněhubov uvedl, že byli zabiti čtyři lidé a 12 jich bylo zraněno.



Rusko zaútočilo na druhé největší ukrajinské město nejméně 15 drony, z nichž některé byly sestřeleny protivzdušnou obranou.



Tři záchranáři byli zabiti, když Rusko zasáhlo několikapatrovou budovu poškozenou při dřívějším úderu. Šest lidí bylo na tomto místě zraněno. Další čtrnáctipatrovou budovu zasáhl dron a zabil 69letou ženu.

Rusko zaútočilo na druhé největší ukrajinské město nejméně 15 drony, z nichž některé byly sestřeleny protivzdušnou obranou.Tři záchranáři byli zabiti, když Rusko zasáhlo několikapatrovou budovu poškozenou při dřívějším úderu. Šest lidí bylo na tomto místě zraněno. Další čtrnáctipatrovou budovu zasáhl dron a zabil 69letou ženu.



Charkov se v posledních týdnech stal častým cílem ruských jednotek. Východní město se nachází v blízkosti hranic s Ruskem a bylo zasaženo balistickými raketami i bezpilotními letouny.



Nedávný masivní raketový útok, jehož cílem bylo výrazně poškodit ukrajinskou energetickou infrastrukturu, uvrhl většinu Charkova do tmy a situace se zde stále stabilizuje.



"Každý projev ruského teroru znovu dokazuje, že země-teroristka si zaslouží jediné - tribunál," zveřejnil v reakci na útok na Telegramu šéf ukrajinských lidskoprávních organizací Dmytro Lubinec.



Dalších 12 lidí bylo zraněno při útoku na druhé největší ukrajinské město, které se v posledních týdnech stalo častým cílem ruských útoků



- Ukrajina je NATO blíže než kdykoli předtím, tvrdí kyjevská mise



"Boj Ukrajiny za svobodu je bojem NATO za silnější budoucnost. A dnes je Ukrajina NATO blíže než kdykoli předtím," uvedla ukrajinská mise při NATO, která si dnes připomíná 75. výročí založení aliance.





- Ministři NATO se sešli k jednání o 75. výročí založení aliance



Ministři zahraničí 32 členských států NATO se dnes již druhý den scházejí v Bruselu. Připomínají si 75. výročí založení obranné aliance a budou jednat také s ukrajinským ministrem zahraničí Dmytrem Kulebou.





Později během dne se setkají také se zástupci Austrálie, Japonska, Nového Zélandu, Jižní Koreje a EU.





- Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó na slavnostním ceremoniálu u příležitosti 75. výročí založení NATO v neobvykle prozápadním projevu prohlásil, že "nyní jsme hrdým členem nejsilnější obranné aliance na světě".



"Jsme hrdí na to, že jsme spolehlivým spojencem - spolehlivým spojencem, který přispívá a je odhodlán přispívat k bezpečnosti našeho společenství," řekl a dodal: "Jsme hrdí na to, že jsme tady, a naši předchůdci jsou také hrdí na to, že jsme konečně tady."







Zdroj v angličtin ě ZDE

0