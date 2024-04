Hrozba války: Jak mobilizovat průmysl

5. 4. 2024

Studoval jsem válčení velmi dlouho a je pro mě samozřejmé, jak velkým průmyslovým úsilím byly obě světové války, korejská válka a válka ve Vietnamu, píše Sven Ortmann.

Podíval jsem se na tabulky, které ukazovaly, kolik pušek, pistolí, lehkých polních děl, lehkých houfnic, těžkých houfnic, nákladních automobilů, automobilů, tanků různých typů bylo vyrobeno v letech 1942, 1943, 1944 pro německé ozbrojené síly. Zbraně se počítají na tisíce, munice na miliony. Vím o muniční krizi v roce 1915 ve Velké Británii, Francii, Německu, Rakousku-Uhersku, Rusku - a o tom, jak Rusko trpělo tím, že během 1. světové války nebylo schopno vyrobit dostatek dělostřelectva pro válečné úsilí. Vím, jak moc měla italská armáda v letech 1940-1943 svázané ruce kvůli nedostatečnému přístupu k přírodním zdrojům (uhlí, železná ruda, ropa). Vím o šíleně vysokém tempu stavby nákladních lodí v letech 1942-1945. Vím o obrovském dovozu zbraní do Iráku v 80. letech, včetně nákupu mnoha milionů starých dělostřeleckých granátů a raket Varšavské smlouvy.

Když se podívám na rusko-ukrajinskou válku, je naprosto zřejmé, že zhruba od května 2022 se změnila ve válku, ve které se průmyslová výroba může ukázat jako rozhodující.

Pro srovnání, typický západní politik, který je u moci na celostátní úrovni, má velmi odlišné zázemí. Legislativní typy uvažují převážně z hlediska rozpočtů (peněz) a typy exekutivní mohou – pokud jsou dostatečně nízko postavené – uvažovat z hlediska procesů zadávání veřejných zakázek. Přesněji, procesů zadávání veřejných zakázek v době míru. A pak jsou tu (xxx) v politice EU, kteří přicházejí s nesmysly, jako kupovat pouze evropské zbraně a munici (což odhalil český prezident, když veřejnosti řekl, že může okamžitě získat 800 tisíc granátů ze zahraničí).

Tito lidé nepřemýšlejí o mobilizaci ekonomiky pro válku, jak se to stalo během světových válek. Jejich představa o nákupu dělostřeleckých granátů spočívá v tom, že vytvoří rozpočet, vyhlásí výběrové řízení, dají kontrakt zavedenému výrobci zbraní, který pak slíbí, že požadované množství dodá během příštích čtyř let.

Mobilizace průmyslu pro válku vypadá jinak. Továrny byly přestavěny, byly provedeny přednostní nákupy různých strojů, dříve nezaměstnaní lidé (ženy) byli najati, vyškoleni a stali se zdatnými pracovníky.

Rusko-ukrajinská válka vstoupila do své současné fáze před 25 měsíci. Německo mohlo do května 2022 zahájit program výroby munice, který by do léta 2023 dosáhl měsíční úrovně výroby milionu tříštivotrhavé munice ráže 105, 120, 122, 125, 152 a 155 mm plus výmetných náplní a obalů. To je nesporné. Použitá technologie je poměrně jednoduchá, zastavení vývozu čínských vláken, měsíce trvající doba zajišťování některých energetických materiálů - nic nás nemohlo zdržet více než jeden rok od dosažení tak vysokého výkonu.

Mohli jsme Ukrajinu zaplavit dělostřeleckou a tankovou municí natolik, že bychom byli nuceni přesunout výrobu od houfnicové munice směrem k raketové a minometné munici, protože výroba houfnicových hlavní a vložek do houfnic by ve skutečnosti nemusela být rozšířena dostatečně rychle, aby odpovídala takovému muničnímu programu.

Problém zde není jen ukrajinským problémem. Naši politici a byrokraté by téměř jistě selhali, i kdybychom potřebovali munici pro naši vlastní obranu.

Měli bychom být lépe připraveni. Je téměř nemožné zajistit, aby každý nový zákonodárce, člen kabinetu nebo jejich asistenti byli vzděláváni v realitě průmyslové války.

Mohlo by však být možné využít současné téměř uvědomělosti zákonodárců k vytvoření mobilizačního zákona. Mobilizační zákon, který redukuje zpochybňování na pouhé exekutivní nebo legislativní rozhodnutí, podobně jako jsme již dávno uzákonili některé nouzové postupy pro případ útoku vojsk Varšavské smlouvy.

Mohli bychom mít zákon, který by mohl být snadno aktivován rozhodnutím vlády (s povinným legislativním přezkumem a případným zrušením). Tento zákon by mohl upřednostnit výrobu zboží a služeb pro armádu (a civilní obranu a nápravu katastrofických škod na infrastruktuře) v celém řetězci přidané hodnoty. Továrnám by mohlo být nařízeno (nikoli požádáno), aby vyráběly munici, zadaly objednávku na nové stroje a výrobce strojů by byl nucen upřednostnit tuto objednávku, což by byla vyšší moc u všech ostatních smluv, které by se takto zpožďovaly. Tyto továrny by také mohly získat přednostní přístup k pracovní síle (jak toho dosáhnout by bylo mnohem složitější kvůli svobodám). Běžné papírování potřebné ke spuštění továrny by bylo zcela zrušeno, s výjimkou preventivních opatření pro nebezpečí (zejména u energetických materiálů). Všechno by se postavilo hned, papírování by se dělalo až potom, pokud vůbec.

Mohli jsme takový zákon přizpůsobit pro rychlou výrobu respirátorů FFP3, dezinfekčních prostředků vzduchu a vakcín během COVIDové krize, takže takový zákon by mohl mít hodnotu daleko za hranicemi vojenské sféry.

A především, takový zákon by byl LEVNÝ. Nestálo by to skoro nic. Naše odstrašování Ruska a Číny by to však učinilo mnohem důvěryhodnějším. Pochopily by, že budeme schopni rychle využít naši průmyslovou sílu a zdatnost pro válečné úsilí, že budeme moci rychle napravit škody.

