Portugalská menšinová vláda se snaží vymanévrovat radikální populistické rivaly

5. 4. 2024

Nová portugalská středopravá menšinová vláda se v úterý ujala úřadu, několik dní poté, co její první test v parlamentu odhalil jak úskalí, tak příležitosti, kterým čelí po náhlém nárůstu podpory radikálně pravicové populistické strany v nedávných všeobecných volbách, píše Barry Hatton. Nová portugalská středopravá menšinová vláda se v úterý ujala úřadu, několik dní poté, co její první test v parlamentu odhalil jak úskalí, tak příležitosti, kterým čelí po náhlém nárůstu podpory radikálně pravicové populistické strany v nedávných všeobecných volbách,

Pouze jeden ze 17 ministrů, kteří složili přísahu při slavnostním ceremoniálu v lisabonském Národním paláci Ajuda z 19. století, má předchozí zkušenosti s vládnutím na nejvyšší úrovni. Dokonce ani premiér Luis Montenegro, který slíbil kabinet složený z odborníků mimo obvyklé politické kruhy, nikdy předtím ve vládě neseděl.

Někteří klíčoví členové kabinetu strávili nějaký čas v Bruselu a jsou obeznámeni s mocenskými kuloáry Evropské unie. Patří mezi ně ministr zahraničí Paulo Rangel a ministr obrany Nuno Melo, kteří byli evropskými zákonodárci od roku 2009. Portugalsko, země s 10,3 miliony obyvatel, dostává do roku 2026 od EU více než 22 miliard eur (23,6 miliardy USD) na podporu růstu a umožnění hospodářských reforem.

Ministr financí Joaquim Miranda Sarmento, profesor lisabonské univerzity, bude pravděpodobně hrát významnou roli, protože nová administrativa se bude snažit udržet pod pokličkou to, co bylo v minulosti zničujícím nadměrným vládním utrácením. Chce, aby fiskální politika pomohla podpořit investice a úspory.

Nový premiér Montenegro slíbil, že splní své předvolební sliby o nižších daních, vyšších platech a důchodech a zlepšení veřejných služeb tím, že zvýší konkurenceschopnost ekonomiky a zefektivní vládu.

Vláda v příštích třech letech sníží daň z příjmu právnických osob z 21 % na 15 %, uvedl ve svém projevu.

Aliance vedená Sociálně demokratickou stranou si minulý měsíc zajistila těsné vítězství ve volbách, když získala 80 křesel ve 230členném Národním shromáždění, portugalském parlamentu.

Středolevá Socialistická strana, která se po desetiletí střídala u moci se sociálními demokraty, získala 78 křesel.

K politické nepředvídatelnosti vyhlídek menšinové vlády přispívá nová přísada: Populistická strana Chega (Dost) získala 50 parlamentních křesel, oproti pouhým 12 ve volbách v roce 2022, a to díky slibu, že naruší to, co nazývá politikou establishmentu jako obvykle.

V důsledku toho volba předsedy parlamentu minulý týden přinesla bezprecedentní problém – a bezprecedentní řešení.

Strana Chega splnila svůj slib a narušila starý způsob jednání, postavila se do cesty kandidátovi nastupující vlády na předsedu parlamentu a uštědřila Montenegrovi, novému premiérovi a vůdci Sociálně demokratické strany, ostudnou porážku.

Vůdce Chegy Andre Ventura chce, aby se sociální demokraté připojili k jeho straně v parlamentní alianci napravo od středu. To by vytvořilo celkovou většinu a postavilo Chegu do centra moci. Montenegro to ale zatím odmítá.

Místo toho Montenegro nechal Chegu na holičkách tím, že uzavřel dohodu se socialisty, tradičním rivalem jeho strany, o předsedovi jmenovaném každou stranou na dvouleté funkční období.

Je to druh dohody, kterou může být Montenegro nucen v příštích čtyřech letech uzavřít znovu.

Na bezprostředním seznamu Montenegrových úkolů je uhašení některých politických požárů. Slíbil, že rychle vyřeší nedostatky ve veřejné zdravotní péči, zejména dlouhé čekací listiny na léčbu a bytovou krizi, a také vyřeší doutnající spory s policií a učiteli ohledně platů a pracovních podmínek.

