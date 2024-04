Britští konzervativní poslanci nyní posílají neznámým lidem své nahé fotografie. Je to normální?

5. 4. 2024

čas čtení 3 minuty

"Vysoce postavený" konzervativní poslanec Dolní sněmovny se v pátek přiznal, že poslal neznámému člověku na homosexuální seznamce svou nahou fotku a ten ho pak začal vydírat, chtěl po něm kontakty na další konzervativní poslance. Wragg mu je poslal a poté, co je neznámý člověk kontaktoval, mu poslali své nahé fotky nejméně dva další konzervativní poslanci. Je toto nyní normální chování v britské Konzervativní straně?

K tomu citujme část komentáře Mariny Hyde, píšící velmi podobně o britských záležitostech jako náš Petr Haraším o českých:



Kde začít s nejnovějším westminsterským skandálem, který navrhuji formálně označit jako "rozvíjející se"? Sám se v něm prozradil William Wragg, poslanec za Hazel Grove v Manchesteru a předseda parlamentního výboru pro veřejnou správu a ústavní záležitosti. William, kterému je 36 let, je označován za "vysoce postaveného, zkušeného konzervativce". Připomeňme, že v dnešní době být poslancem od roku 2015 znamená, že jste zažili už pět premiérů. To už jste v Konzervativní straně někdo.



Každopádně zde následují holé základy toho, do čeho se Wragg zřejmě zapletl. Poté, co se s někým spojil na Grindru, zahájil výměnu názorů, která podle jeho vlastních slov vedla k tomu, že na mě jeho korespondent získal "kompromitující věci". Pokud víme, Wragg se místo toho, aby se okamžitě obrátil na policii, rozhodl raději začít svému trýzniteli zavazovat elefonními čísly dalších poslanců, zaměstnanců Westminsteru a politických novinářů. Těmto novým cílům byly poměrně brzy zaslány fotografie v rámci jejich vlastní výměny se záhadným zpravodajem a - což je neuvěřitelné a přesto zcela věrohodné - nejméně dva poslanci pak sami reagovali zasláním explicitních snímků.



Ve čtvrtek večer se Wragg omluvil deníku Times. "Měli na mě kompromitující věci," řekl. "Nechtěli mě nechat na pokoji. Vyptávali se na lidi. Dal jsem jim některá čísla, ne všechna. Řekl jsem, ať toho nechají. Zmanipuloval mě a teď jsem ublížil dalším lidem... Ublížil jsem lidem tím, že jsem byl slabý. Měl jsem strach. Jsem ponížený. Moc mě mrzí, že jsem svou slabostí způsobil bolest jiným lidem."



No, tak teď. Tohle není jedna z těch neomluvných omluv. Kdepak, je to skutečná sebeobžaloba a Wragg správně identifikoval svou vážnou slabost jako ústřední chybu, která to všechno způsobila. Nicméně... při soustrasti nad tím, co musel být strašný a děsivý zážitek, omluva prostě nestačí. Wragg se už chystá odstoupit v letošních parlamentních volbách, ale měl by odstoupit hned teď.



Poskytnutí telefonních čísel poslanců vyděrači/záškodníkovi v jakémkoli bezpečnostním prostředí je samozřejmě - očividně - hrozná věc; jejich poskytnutí v současném prostředí má potenciál být mnohem horší než jen hrozný. Nejedná se o žádný politováníhodný případ zmateného důchodce, který se stal snadnou obětí nové technologie, ale o 36letého digitálního rodáka.





Možná by bylo hezké si myslet, že posílání explicitních fotek se v dnešní době stalo natolik rutinní záležitostí, že by poslancům bylo jedno, i kdyby jim hrozilo odhalení. A přesto vše v tomto příběhu naznačuje, že jim to vůbec nebylo jedno, ale stejně to udělali. Možná je to starý příběh převlečený do moderního hávu - ale ten starý příběh skončil odsouzením většinou z nějakého důvodu.







Zdroj v angličtině ZDE

0