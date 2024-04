Ukrajina prosí v NATO o další pomoc

5. 4. 2024

Reportérka, Channel 4 News, čtvrtek 4. dubna 2024, 19 hodin: Zvuk ruské agrese, zatímco Ukrajinci spí ve svých postelích. Obytná část Charkova, nejnovější cíl zvýšeného leteckého bombardování civilních oblastí ze strany Kremlu. Hasič Vladimir zjišťuje, že jeho otec, který se také snažil zachránit lidi, je jedním ze čtyř zabitých.



Při příjezdu do sídla NATO u příležitosti 75 let od vzniku vojenské aliance vytvořené na obranu právě proti tomuto druhu útoku prosí ukrajinský ministr zahraničí o další pomoc.





Dmytro Kuleba: Cítil jsem se nucen jménem Ukrajinců přednést velmi střízlivou zprávu o stavu ruských leteckých útoků na mou zemi, které ničí náš energetický systém, naši ekonomiku, zabíjejí civilisty, a vyzval jsem dnes spojence, aby Ukrajině poskytli nové další systémy protivzdušné obrany.

Mezitím ruský představitel instalovaný v ukrajinské Doněcké oblasti uvedl, že ve čtvrtek bylo při ukrajinských útocích v částech země, které kontroluje Rusko, zabito šest civilistů. Spojené státy přislíbily Ukrajině další vojenskou pomoc, ale její poskytnutí zablokovali válčící republikánští zákonodárci. Americký ministr zahraničí Anthony Blinken dnes ve Sněmovně vyzval Kongres, aby jednal, a zároveň ujistil, že Ukrajina vstoupí do NATO, jen zatím ne.





Blinken: Ukrajina se stane členem NATO, Naším cílem summitu je pomoci vybudovat most k tomuto členství.





Reportérka: Prioritou je podle něj v tuto chvíli schválení nové vojenské pomoci Ukrajině na půdě Kapitolu.





Blinken: Je to nezbytné. To, že Kongres pohnul s žádostí o dodatečný rozpočet, kterou prezident Biden předložil pro další pomoc Ukrajině, je nejen v zájmu Ukrajiny, ale hluboce i v našem zájmu, ale spory mezi republikánskými zákonodárci v Kongresu toto financování zdržely.





Reportérka: No, Senát už toto opatření schválil, ale předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson zatím odmítl dát o něm hlasovat kvůli hrozbám vůči němu ze strany krajní pravice jeho strany, kterou podporuje její lídr a prezidentský kandidát Donald Trump.





Předvolební reklama: "Victoria Sparksová říká, že 40 miliard z našich daní by mělo jít na Ukrajinu."





Reportérka: Přízrak bývalého prezidenta učinil z americké podpory Ukrajině lakmusový papírek v republikánských kruzích, kde kandidáti do Kongresu soupeří o to, kdo bude považován za více nakloněného Trumpovi.









Předvolební reklama: 'Victoria Sparksová staví Ukrajinu na první místo, Chuck Goodrich bude stavět Ameriku na první místo."





Reportérka: Kongresmanka narozená na Ukrajině, terč této útočné reklamy jejího republikánského vyzyvatele v primárkách. Vznik americké pomoci válkou zmítané zemi jako volebního tématu odráží širší posun v Republikánské straně vedené Trumpem směrem k izolacionistické zahraniční politice USA, což vyvolává rostoucí obavy u spojenců USA v NATO.









Moderátor: Mluvil jsem s lotyšským ministrem zahraničních věcí. Zeptal jsem se ho, jak důležitý je tento summit NATO pro budoucnost Ukrajiny.









Krišjanis Karinš: Je to obtížná fáze, ve které se právě nacházíme, to je nesporné. Rusko tu válku nevyhrává, ale prostě do ní vrhá obrovské prostředky, a to jak z hlediska lidských životů, které jsou zmařeny, ztraceny. A také samozřejmě z hlediska samotných objemů dělostřelectva a raket a bezpilotních letounů, zaměřených převážně na ukrajinský civilní průmysl. Ukrajina se může bránit. Může také získat zpět území. Potřebují k tomu jen nástroje.





Moderátor: Dobře, no, a co říkáte skeptikům, jako je váš kolega v Maďarsku a americká pravice, kteří se už nechtějí v tomto konfliktu angažovat ve velkém?





Krišjanis Karinš: No, myslím, že jsme viděli, že v Senátu byla jasná většina dvou stran, 70 hlasů ze 100 pro. Zdá se, že na bázi kongresman ke kongresmanovi je podobná dvoustranná podpora i ve Sněmovně reprezentantů. Pokud o tom dá předseda Sněmovny hlasovat, zdá se, že by to mělo projít, a pokud se spojí, tedy evropská podpora a podpora USA, tak tato kombinovaná pomoc je vítěznou jízdenkou k tomu, aby Ukrajina měla všechny nástroje, které v tuto chvíli potřebuje.





Moderátor: Je to pravda, že ten americký balík je o tom, aby ten konflikt byl do budoucna zabezpečen před Trumpem?







Krišjanis Karinš: Ne, nevidím žádnou potřebu se na to dívat tímto způsobem. Myslím, že každá americká administrativa, každý prezident bude mít docela zájem na udržení vojenské převahy USA ve světě. A nevidím žádnou logiku v tom, že by Spojené státy chtěly snižovat svou vlastní důležitou roli, pokud jde také o udržování pořádku, který prospívá nejen Evropě, ale samozřejmě stejně tak Spojeným státům. A pokud dnešní a včerejší setkání něco naznačuje. NATO rozhodně táhne za jeden provaz a toto odhodlání je v místnosti hmatatelné.









Krišjanis Karinš: Ne a nikdo nebrání žádné snaze o posun vpřed. Rovnou jdu z jednání NATO. Mohu říci, že NATO je velmi silné, Rusko celou dobu zasévá pochybnosti prostřednictvím dezinformací, prostřednictvím falešných informací, prostřednictvím otevřených lží. Samozřejmě situace na Ukrajině je velmi vážná, ale situace v NATO není v tomto směru vážná. Právě jsem vyšel z té místnosti. A cítil jsem tam sílu a jednotu.





Moderátor: A všechny ty vlády v té místnosti také potřebují, aby je jejich domácí obyvatelstvo podpořilo a aby uvěřilo, že Ukrajina je krize, která potřebuje více zdrojů a více odhodlání. A mě by jen zajímalo, zda si myslíte, že válka v Gaze vůbec změnila kalkulaci některých členských států NATO, pokud jde o to, jak se cítí jejich místní obyvatelstvo nebo na co se teď soustředí místo na Ukrajinu.





Válka v Gaze, myslím, mění vnímání mnoha věcí, ale určitě v tomto ohledu ve všech případech také říkáme, že to, co Rusko právě teď dělá, se snaží narušit mezinárodní řád založený na pravidlech, který platí od roku 1949. Je to pro dobro nás všech. Musíme podpořit Ukrajinu, protože Ukrajina bojuje právě za hodnoty, které mnozí z nás. považují za samozřejmé.