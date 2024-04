USA schválily další bomby pro Izrael v den izraelských úderů na humanitární pracovníky z World Central Kitchen

5. 4. 2024

čas čtení 7 minut



Bidenova administrativa schválila další tisíce bomb pro Izrael navzdory celosvětovému odsouzení zabití sedmi zaměstnanců World Central Kitchen ze strany IDF, píše Washington Post.



Bidenova administrativa schválila předání dalších tisíců bomb Izraeli ve stejný den, kdy izraelské letectvo v Gaze zabilo sedm pracovníků charitativní skupiny World Central Kitchen, uvedli tento týden tři američtí představitelé poté, co incident vyvolal celosvětové odsouzení.

Tato transakce dokládá odhodlání administrativy pokračovat v dodávkách smrtících zbraní Izraeli navzdory pondělnímu zabíjení a rostoucím výzvám, aby Spojené státy podmínily tuto podporu větší ochranou civilistů ve válečné zóně. Mezi mrtvými byl i americký občan. Tato transakce dokládá odhodlání administrativy pokračovat v dodávkách smrtících zbraní Izraeli navzdory pondělnímu zabíjení a rostoucím výzvám, aby Spojené státy podmínily tuto podporu větší ochranou civilistů ve válečné zóně. Mezi mrtvými byl i americký občan.



Tento krok také vrhá nové světlo na emotivní prohlášení prezidenta Bidena, že je tragédií "pobouřen a zdrcen" a trvá na tom, aby se podobné události již nikdy neopakovaly.



"Poskytovali potraviny hladovým civilistům uprostřed války," řekl Biden. "Byli stateční a obětaví."



Bílý dům na žádost o komentář nereagoval.



Ministerstvo zahraničí schválilo převod více než 1 000 pětikilových bomb MK82, přes 1 000 bomb malého průměru a rozbušek pro bomby MK80, vše z povolení udělených Kongresem několik let před začátkem posledních bojů mezi Izraelem a Hamásem, uvedli američtí představitelé, kteří stejně jako ostatní hovořili pod podmínkou anonymity, aby mohli hovořit o citlivých zbrojních obchodech.



Mluvčí ministerstva zahraničí schválení potvrdil a uvedl, že k němu došlo někdy "před" úderem izraelského letadla na konvoj s humanitární pomocí.



Americká vláda má pravomoc pozastavit dodávku zbraní kdykoli před jejím doručením, k čemuž podle mluvčího pravděpodobně dojde až v roce 2025 nebo později. V tomto případě tak neučinila.



Na otázku, proč Bidenova administrativa po incidentu nebo do ukončení vyšetřování ze strany Izraelců proces alespoň nepozastavila, mluvčí další komentář neposkytl.



Úředníci veřejně neprozradili, jaký typ munice zasáhl kamion s humanitární pomocí, ale bomby s malým průměrem, které Spojené státy poskytly Izraeli, jsou "určitě srovnatelné", řekl Josh Paul, bývalý expert ministerstva zahraničí na zbraně, který rezignoval na protest proti politice americké vlády v Gaze.



Biden ve svém prohlášení po útoku vyslovil dosud nejostřejší kritiku izraelského zacházení s humanitárními pracovníky, kteří umírají ve větším počtu než v jakémkoli jiném konfliktu v poslední době.



"Izrael neudělal dost pro ochranu humanitárních pracovníků, kteří se snaží poskytnout zoufale potřebnou pomoc civilistům. K incidentům, jako byl ten včerejší, by prostě nemělo docházet," řekl Biden.



Ministr zahraničí Antony Blinken řekl, že zabití pracovníci, mezi nimiž byli lidé z Austrálie, Velké Británie, palestinských území, Polska a americko-kanadský občan s dvojí státní příslušností, byli "hrdinové".



"Je třeba je chránit. Neměli bychom mít situaci, kdy lidé, kteří se jednoduše snaží pomoci svým bližním, jsou sami vystaveni vážnému riziku," řekl.



Někteří demokratičtí stoupenci Bidenovy administrativy podobná prohlášení kritizovali s tím, že vedou jen k malé změně, když kroky USA vyjadřují bezvýhradnou podporu izraelské vojenské kampani v Gaze.





"Dokud nebudou vyvozeny podstatné důsledky, toto rozhořčení nic nepřinese," řekl Ben Rhodes, bývalý zahraničněpolitický poradce prezidenta Baracka Obamy. Izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi "je zjevně jedno, co USA říkají, jde o to, co USA dělají," dodal.

"Dokud nebudou přijaty závazky k otevření většího humanitárního přístupu, musí Spojené státy přestat posílat vojenskou pomoc," dodal Murphy. "Nejen proto, že doufáme, že to bude mít nějaký dopad na rozhodování uvnitř Izraele, ale také proto, že si myslíme, že nám to pomůže izolovat se od některých zpětných úderů, které nastanou s tím, jak poroste nábor teroristů."







Zdroj v angličtině ZDE

0

273

Republikáni v Kongresu obecně podporují dodávky zbraní Izraeli a obhajují jeho taktiku a metody v tomto šestiměsíčním konfliktu. Bývalý prezident Donald Trump, předpokládaný kandidát republikánů v letošních volbách, prohlásil, že vražedné řádění Hamásu v jižním Izraeli 7. října bylo "jednou z nejsmutnějších věcí, které jsem kdy viděl", ale že Izrael musí válku brzy ukončit."Musíte to dokončit, musíte to dotáhnout do konce," řekl minulý měsíc izraelským novinám.Organizace World Central Kitchen ve čtvrtek vyzvala k vyšetřování útoků třetí stranou a naléhavě vyzvala země původu zabitých pracovníků, aby se připojily k výzvě charitativní organizace k nezávislému přezkoumání.Údery zasáhly tři vozidla skupiny, která cestovala v Gaze po trase koordinované a schválené s izraelskou armádou, uvedla charitativní skupina. Pracovníci byli zabiti krátce poté, co dohlíželi na vykládku 100 tun potravin přivezených do enklávy po moři.José Andrés, slavný šéfkuchař, který založil World Central Kitchen, konstatoval, že Izrael se na humanitární pracovníky zaměřil "systematicky, auto po autě"."Nebyla to jen smůla, kdy jsme 'ach, promiňte!' shodili bombu na špatné místo," řekl Andrés tiskové agentuře Reuters."Bylo to v délce 1,5, 1,8 kilometru, s velmi přesně vymezeným humanitárním konvojem, který měl nahoře, na střeše, velmi barevné logo, na které jsme samozřejmě velmi hrdí," řekl. Je "velmi jasné, kdo jsme a co děláme".Podle OSN izraelské obléhání způsobilo chronický nedostatek potravin, vody a léků, protože se zhroutil zdravotnický systém a desítky dětí zemřely na podvýživu a hlad.Naléhavá potřeba přiměla humanitární pracovníky z celého světa, aby pomáhali poskytovat pomoc obléhané enklávě, ale pondělní zabíjení nutí humanitární skupiny přehodnotit bezpečnostní prostředí.Mluvčí humanitárních organizací OSN ve středu uvedl, že kvůli posouzení bezpečnosti přerušily noční operace. Nejméně dvě další humanitární skupiny rovněž uvedly, že pozastaví operace v Gaze z důvodu obav o bezpečnost svých zaměstnanců. Podle OSN bylo během války zabito asi 200 humanitárních pracovníků, většinou Palestinců.Nejnovější transfery zbraní představují malé části v hodnotě milionů dolarů z mnohem větších zahraničních vojenských prodejů, které byly před lety schváleny Kongresem, ale nikdy nebyly realizovány v plném rozsahu. Použití starších případů znamená, že ministerstvo zahraničí nemusí Kongresu předkládat nové oznámení, přestože se geopolitický a humanitární kontext od doby, kdy byly prodeje schváleny, výrazně změnil.Když byl v úterý Blinken dotázán na roli ministerstva zahraničí v pokračujících transferech zbraní, citoval regionální hrozby pro Izrael ze strany Íránu a Hizballáhu a uvedl, že zbraně "slouží k odstrašení a snaží se zabránit dalším konfliktům. Jdou na doplnění jejich zásob".Americké zbraně se však používají také v Gaze, která by podle amerických zpravodajských služeb a rostoucího počtu demokratů mohla představovat bezpečnostní hrozbu pro Spojené státy ze strany extremistických skupin, které se snaží mstít za politiku Washingtonu."Každý okamžik, kdy tento děsivý humanitární stav uvnitř Gazy pokračuje, je dnem, kdy jsou Spojené státy méně bezpečné, protože neseme globální odpovědnost po boku Izraele," řekl ve středu pro televizi MSNBC senátor Chris Murphy (D-Conn.).