BBC: Pokud se prokáže, že izraelská armáda systematicky porušuje válečné zákony, pak je to válečný zločin

5. 4. 2024

Moderátor, BBC PM programme, pátek 5. dubna 2024, 17 hodin: Jeremy Bowen je náš zahraniční editor a nyní se k nám připojuje z Jeruzaléma. Jeremy, Izrael a jeho premiér Benjamin Netanjahu se kvůli tomu útoku na humanitární pracovníky ocitli pod skutečným mezinárodním tlakem. Myslíte, že toto vyšetřování a prohlášení nějak zmírní tento tlak?



Jeremy Bowen: Ministr Blinken řekl: "Záležet bude na výsledcích." A jak tyto výsledky změříte? Budete schopni tyto výsledky změřit? V tom, zda bude nadále zabíjeno velké množství palestinských civilistů, nebo skutečně v tom, zda se podaří zastavit skluz, rychlý, hrozící skluz do úplného hladomoru v Gaze, a zda i přesto, že byly otevřeny další vstupy do Gazy, zda jimi Izrael nechá procházet odpovídající zásobování. Trvali na tom, že Gaza dostává všechny potraviny, které potřebuje, a že je to vina OSN a Hamásu, že se nedostávají k lidem, a nyní byli nuceni od tohoto postoje ustoupit po včerejším jistě velmi podrážděném telefonátu mezi prezidentem Bidenem a panem Netanjahuem. Sled událostí je popsán v té zprávě o tom incidentu.

Moderátor: Je to šokující, že? Bylo zasaženo jedno vozidlo, pak další a pak další.





Jeremy Bowen: Ano, a to ukazuje, že chtěli dostat lidi v tom konvoji. A je tu jistý náznak, že neviděli loga na něm. Ale nezapomeňte, že pohyb lidí z těch vozidel byl s Izraelci rozsáhle koordinován. Světová ústřední kuchyně byla hodně koordinována s Izraelci. Izraelci jim umožňovali dovážet potraviny a zásoby po moři na molo, které postavili. Nikdy by to nedovolili bez obrovské koordinace předem. Kritici izraelského postupu v této válce, a není jich málo, samozřejmě tvrdí, že nešlo o ojedinělý incident, že je to výsledek systematického přehlížení životů kohokoli jiného než izraelských vojáků v Gaze.





Moderátor: Ministr zahraničí lord Cameron v pátek odpoledne prohlásil, že prvotní zjištění IDF musí být zveřejněna v plném rozsahu a, cituji ho, musí následovat zcela nezávislé přezkoumání. Jak významný je podle vás tento názor ministra zahraničí.





Jeremy Bowen: No, myslím, že říká, že tam potřebujeme nezávislé lidi a že nelze nutně věřit tomu, co říkají Izraelci, že za tím může být něco víc a Izraelci se v podstatě snaží říct, že to byl velmi nešťastný incident. Nikdy se to nemělo stát, jak jste právě slyšeli od Petera Lernera, mluvčího izraelské armády, říkají, že vyšší důstojníci byli disciplinárně potrestáni a že se to nyní řeší, ale to neřeší širší otázku, která zní, zda existuje skutečný problém ve způsobu, jakým izraelská armáda bojuje, což mělo za následek smrt více než 32 000 Palestinců, z nichž většinu tvoří ženy a děti. A více než dvě stě humanitárních pracovníků, něco kolem sto novinářů, kteří se snažili pokrýt příběh, který Palestinci zažívají, a víte, zda je něco systematicky špatně na způsobu, jakým izraelská armáda postupuje v Gaze, pokud jde o dodržování válečných zákonů, mezinárodního humanitárního práva, protože pokud se prokáže, že systematicky porušují válečné zákony, pak, že je to válečný zločin.





Moderátor: Izrael včera řekl, že otevírá místa pro pomoc do Gazy. Jsou už nějaké známky toho, že se tak děje?





Jeremy Bowen: Myslím, že to bylo deklarováno. Teď je šabat, izraelský šabat, příštích 24 hodin. Takže neočekávám, že by došlo k nějakému dalšímu oznámení. Takže ne, myslím si, že budou muset udělat ty plány.





Moderátor: Jeremy Bowene, opravdu moc děkuji. Jeremy Bowen v Jeruzalémě.





James Elder je z UNICEF, agentury OSN, která poskytuje humanitární pomoc dětem, a nyní se k nám připojuje. Dobrý večer, pane Eldere. Jaký je váš názor na zprávu Izraele, který říká, že to byla vážná chyba?









James Elder, UNICEF: Když se podíváte na další zprávy, že teď máme více než 13 800 zabitých dívek a chlapců, více než 13 tisíc, včetně těch pod sutinami, možná více než 14 - 15 tisíc zabitých dětí. Kolik vážných chyb se stalo? Myslím tím samozřejmě zprávy mých kolegů, těch humanitárních pracovníků. Naprosto děsivé. A samozřejmě se tam také snažili zaplnit mezeru. Protože Izrael zablokoval většině agentur posílání potravin na sever, což je, jak říkal váš zpravodaj, důvod, proč tam hrozí hladomor. Ale to nejsou ojedinělé případy, nemohu říct, s kolika dětmi jsem mluvil s válečnými zraněními, abych si během toho rozhovoru uvědomil, že jim možná ještě nikdo neřekl, že celé jejich rodiny, matka, otec, tety, strýcové, všichni byli. zabiti. Takže když se začnete dostávat na takovou úroveň devastace, jakou jsme v historii opravdu neviděli, pokud jde o budovy a domy, a teď děti zabité za šest měsíců a humanitární pracovníky a tak dále a tak dále, pak ano, musíte, musíte se velmi silně dívat, jak se snažíme říkat už měsíce a měsíce, že samotná nevybíravá povaha těchto divokých útoků má bezprecedentní dopad, hlavně kolem zabitých dětí v Gaze.





Moderátor: A jak pondělní incident ovlivnil práci vašich týmů na místě?





James Elder, UNICEF: No, je to obtížné a my pokračujeme v plnění úkolů. Naprosto chápu, proč World Central Kitchen musí prostě pozastavit svou činnost. Potřebují vědět, co se děje. Víte, byli v dekonfliktní zóně v obrněných vozidlech s logy, ale co je důležitější, měli koordinované povolení, víte, dostáváte schválení několik dní dopředu.







Naložit tuny a tuny potravin a pak být zasažen ne jednou, ale dvakrát a třikrát raketami, které tam dopadají v podstatě s přesností mince. Všichni se musí zamyslet, ale UNICEF pokračuje. Víme, že na severu hrozí hladomor. Viděl jsem, že jsme viděli, že děti umírají na dehydrataci. Vrátil jsem se z Gazy mnohem úzkostlivější. Doufáte, že je tam nějaká míra bezpečí, i když tam sedíte noc co noc a vaše budova a postel se otřásají v bombardování. Ale faktem je, že ve skutečnosti bombardování pokračuje i dva týdny po rezoluci o příměří v OSN. Nemůžeme dopustit, aby lidé začali umírat na zemi tak jako z nebe, takže se musíme dál snažit reagovat, abychom odvrátili tento hladomor.

Moderátor: A jak těžké je nyní dostat potraviny dovnitř, jsou tam jen dvě vstupní místa? Co tedy chcete, aby se teď dělo, kde v rámci Gazy? Chtěli byste, aby se tam dostalo více potravin?





James Elder: Ano. Ze severu, sever je ta oblast, kde, když se podíváte na nejuznávanější světový orgán pro výživovou krizi, mluvil o Gaze, má největší procento obyvatelstva kdekoli, které dostalo nejpřísnější hodnocení tohoto orgánu od doby, kdy začal před 20 lety podávat zprávy. Sever Gazy je oblast, kde UNICEF zaznamenal akutní onemocnění každého třetího dítěte mladšího dvou let. A je to místo, kde jsem viděl děti, které jsou naprosto vyhublé na kost. Je to místo, kde jsem viděl desítky tisíc lidí na ulici s tím univerzálním gestem "z ruky do úst". Víte, máme hlad. Jsou tam přechody. Přechody 10 nebo 15 minut od místa, kde vidím děti, které jsou vyhublé na kost. Takže je to dobrá zpráva, kterou jsme dneska slyšeli, že se to otevře, ale uvidíme, kdy se to otevře. Před šesti týdny jsme se dozvěděli o otevření dalšího vstupního bodu na severu, který by radikálně změnil situaci a který stále nebyl otevřen. A přesto budou důkazy jasné, až začneme vidět, jak se pomoc přesouvá k těm nejpotřebnějším.





Moderátor: Mezinárodní společenství již mnoho týdnů naléhá na Izrael, aby v Rafáhu nezahajoval žádnou ofenzívu. Co by to znamenalo, kdyby k tomu došlo, z hlediska vývoje humanitární krize?





James Elder: Je to děsivé. Míra hrůz v Gaze někdy začíná přesahovat naši schopnost je popsat. Rafáh bylo město s 300 000 obyvateli. Nyní se blíží 1,5 milionu, protože tam byli všichni nuceni odejít. Stěhování čtyřikrát nebo pětkrát, když si vzpomenete, že jste se začali stěhovat, když byl váš domov vybombardován. Takže jste přišli o všechno a o všechny svě věci. Možná o milovanou osobu. Stěhujete se třikrát nebo čtyřikrát. Opět dojde k vojenské invazi a vy se musíte přestěhovat ze svého úkrytu. A teď jste ve stanu v Rafáhu. Je to město dětí. Žije v něm asi 600 000 lidí. Má jeden záchod pro 900 lidí, kolem tří a půl tisíce lidí na jednu sprchu. Byli záměrně zbaveni jídla, vody, léků. Je to skutečně obyvatelstvo zbavené důstojnosti. Drží se na vlásku. Představa, že pak izraelská armáda vtrhne dovnitř. Nemají kam jít. To je zcela jasné. Musíme stále odmítat ten narativ o nové bezpečné zóně. Ne, kam se dá bezpečně jít? Viděli jsme to zrovna tento týden při tom strašném zabití těch kolegů z World Central Kitchen. Takže by to byla katastrofa na lidech, kteří prožívají katastrofu.





Moderátor: To byl James Elder z UNICEF Další titulky dne:







