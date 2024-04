Elon Musk čelí vyšetřování v Brazílii poté, co se vzepřel soudnímu příkazu

9. 4. 2024

Musk vyzval k rezignaci soudce, který nařídil platformě X blokovat krajně pravicové uživatele





Elon Musk čelí v Brazílii právnímu vyšetřování poté, co se zapletl do veřejné hádky se soudcem Nejvyššího soudu kvůli příkazu, který sociální síti X nařizoval odstranit některé krajně pravicové účty.



Soudce Alexandre de Moraes vydal soudní příkaz, kterým donutil stránku dříve známou jako Twitter zablokovat několik uživatelů v rámci vyšetřování pokusů bývalého prezidenta Jaira Bolsonara udržet se u moci po porážce ve volbách v roce 2022.





Příkaz rovněž zakazoval sociální síti zveřejňovat podrobnosti o tom, které účty byly zablokovány, a za jeho nedodržení byly uloženy pokuty ve výši přibližně 20 000 dolarů denně. Musk nyní tvrdí, že jeho virma tyto blokace zruší. Musk také chce, aby Moraes odstoupil nebo byl zbaven funkce.



V reakci na to soudce v neděli pozdě večer oznámil, že zahájil vyšetřování toho, co označil za Muskovo maření spravedlnosti.



Zpráva o soudním příkazu se objevila v rámci zjevně koordinovaného zveřejnění v rámci Muskových "Twitter Files", v důsledku spolupráce s řadou novinářů, díky níž jim byl umožněn přístup k interním záznamům sociální sítě.



Ve středu americký novinář Michael Shellenberger zveřejnil více než dva roky trvající komunikaci mezi právním týmem Twitteru a brazilskými soudy a označil ji za důkaz "rozsáhlého potlačování svobody projevu".



V sobotu Musk reagoval, označil toto opatření za "agresivní cenzuru" a zavázal se zrušit všechna omezení. "Tento soudce uplatnil obrovské pokuty, pohrozil zatčením našich zaměstnanců a odřízl přístup k X v Brazílii," dodal.



V důsledku odmítnutí vyhovět soudnímu rozhodnutí Musk předpověděl: "Pravděpodobně přijdeme o veškeré příjmy v Brazílii a budeme muset zavřít naši tamní kancelář. Ale na zásadách záleží víc než na zisku."



Během několika hodin Musk svůj spor s Moraesem vyostřil a slíbil, že zveřejní "vše", co po Twitteru soudce nejvyššího soudu požaduje. "Tento soudce bezostyšně a opakovaně zradil ústavu a lid Brazílie. Měl by odstoupit nebo být obžalován," uvedl Musk.



Moraes reagoval zahájením vyšetřování, které podpořila současná vláda Luize Inácia Luly da Silvy, která Muska kritizovala a vyzvala k regulaci sociálních médií.



"Nemůžeme žít ve společnosti, v níž miliardáři se sídlem v zahraničí ovládají sociální sítě a staví se do pozice, kdy porušují právní řád, neplní soudní příkazy a ohrožují naše úřady," uvedl generální federální advokát Jorge Messias. "O sociálním smíru nelze vyjednávat."



Vysocí členové Lulovy administrativy Muskovy zásahy odsoudili. "Nedovolíme nikomu - bez ohledu na to, kolik má peněz a moci - aby urážel naši zemi," napsal ministr komunikací Paulo Pimenta na Twitteru. "Brazílie není džunglí beztrestnosti a naše suverenita nebude podřízena moci internetových platforem nebo obchodnímu modelu velkých technologických firem."



"Brazílie není a nestane se dvorkem krajní pravice," dodal Pimenta v dalším příspěvku.



Šéf Lulovy Dělnické strany Gleisi Hoffmann prohlásil, že Muskova arogantní a "trucovitá ofenziva" je útokem na brazilskou suverenitu a právní stát. Hoffmann uvedl, že Muskův "ubohý" útok na Moraese je pokusem o rozdmýchání brazilské krajní pravice falešným naznačováním, že soudce cenzuruje občany.



Kromě vyšetřování "digitálních milicí", které podporovaly Bolsonarovu vládu, a údajného pokusu o státní převrat z 8. ledna loňského roku, kdy stovky lidí vtrhly do vládních budov v hlavním městě Brasília, vede Moraes druhé vyšetřování vedoucích pracovníků společností Telegram a Google kvůli jejich roli v kampani kritizující návrh zákona o regulaci internetu.





V sobotu Bolsonaro zveřejnil video ze setkání s Muskem, které se uskutečnilo v květnu 2022. Bývalý prezident také vydal výzvu, aby se jeho příznivci shromáždili 21. dubna v Riu de Janeiru.







