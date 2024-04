Výměna červeného masa za sledě, sardinky a ančovičky by podle studie mohla zachránit 750 000 životů

10. 4. 2024

Vědci zjistili, že taková výměna by také snížila výskyt zdravotního postižení spojeného s nemocemi souvisejícími se stravou a pomohla by řešit klimatickou krizi





Výměna červeného masa za krmné ryby, jako jsou sleď, sardinky a ančovičky, by podle nové studie mohla zachránit 750 000 životů ročně a pomoci řešit klimatickou krizi.



Ačkoli výzkum prokázal výhody krmných ryb, dosud nebylo jasné, do jaké míry by mohly snížit celosvětovou zátěž nemocemi, pokud by nahradily červené maso. Tým japonských a australských vědců má nyní odpověď poté, co provedl nejrozsáhlejší analýzu svého druhu zahrnující údaje z více než 130 zemí.



Zjistili, že výměna červeného masa za krmné ryby by mohla zabránit 750 000 úmrtí ročně a výrazně snížit výskyt invalidity v důsledku nemocí souvisejících se stravou.



Přijetí tohoto typu stravy by bylo zvláště užitečné pro země s nízkými a středními příjmy, kde jsou tyto ryby levné a hojné a kde si vybírají daň zejména srdeční choroby, dodali vědci.



"Pro zlepšení lidského zdraví a zdraví planety bychom měli omezit spotřebu červeného masa a přejít na potraviny, které jsou zdravé a zároveň šetrné k životnímu prostředí," napsali v časopise BMJ Global Health. "Ve srovnání s červeným masem poskytují mořské plody nejen vyšší koncentraci základních živin, ale také zabraňují vzniku nepřenosných onemocnění souvisejících se stravou.



"Naše studie ukazuje, že přijetí krmných ryb jako alternativy červeného masa by potenciálně přineslo značné přínosy pro veřejné zdraví (celosvětově by se zabránilo 0,5-0,75 milionu úmrtí na neinfekční nemoci související se stravou), zejména pokud jde o snížení ischemické choroby srdeční."



Krmné ryby jsou bohaté na omega-3 polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem, jejichž příjem může zabránit ischemické chorobě srdeční, a také na vápník a vitamin B12. Podle vědců mají také nejnižší uhlíkovou stopu ze všech živočišných potravin.



V současné době se však tři čtvrtiny úlovků krmných ryb rozemelou na rybí moučku a rybí tuk, což jsou produkty, které se většinou používají pro chov ryb.



Výzkumníci modelovali čtyři scénáře, z nichž každý představuje jiný model rozdělování krmných ryb na celém světě. Použili údaje o předpokládané spotřebě červeného masa v roce 2050 pro 137 zemí a historické údaje o úlovcích krmných ryb z mořských biotopů.



V celosvětovém měřítku by tento přístup mohl v roce 2050 zabránit až 750 000 úmrtí na nemoci související se stravou a odvrátit až 15 milionů let života prožitých se zdravotním postižením.



Výzkumníci přiznávají, že omezená nabídka krmných ryb nestačí k tomu, aby nahradila veškeré červené maso. Jejich výměna by však přesto mohla podstatně snížit celosvětovou zátěž nemocemi.





"Naše analýza naznačuje, že krmné ryby jsou slibnou alternativou k červenému masu," napsali vědci. "Tato studie poukazuje na potřebu, aby směrnice pro potravinovou politiku založenou na rybách a politiky citlivé na výživu věnovaly větší pozornost konzumaci ryb a podporovaly ji.









Zdroj v angličtině ZDE

