Pomoc se do Gazy stále nedostává, vysoká americká představitelka varuje, že začal hladomor

12. 4. 2024

Samantha Powerová se stala prvním americkým představitelem, který potvrdil hladomor, zatímco humanitární pracovníci kritizují pokračující nedostatek pomoci



Příliv pomoci do Gazy, který Benjamin Netanjahu před týdnem slíbil Joe Bidenovi, se podle humanitárních pracovníků zatím nepodařilo uskutečnit, zatímco šéf americké humanitární pomoci potvrdil, že v některých částech obleženého pobřežního pásma začíná řádit hladomor.

Nárůst počtu kamionů, které do Gazy přejely, jak tvrdí Izrael, je v rozporu se záznamy OSN a zdá se, že již slábne.

"Zatím je toho mnohem méně, než se zdá," řekl Jeremy Konyndyk, bývalý vysoký úředník Bidenovy administrativy, který je nyní prezidentem organizace na podporu pomoci Refugees International. "Ve skutečnosti se změnilo jen velmi málo." Příliv pomoci do Gazy, který Benjamin Netanjahu před týdnem slíbil Joe Bidenovi, se podle humanitárních pracovníků zatím nepodařilo uskutečnit, zatímco šéf americké humanitární pomoci potvrdil, že v některých částech obleženého pobřežního pásma začíná řádit hladomor.

Jeden z Netanjahuových slibů Bidenovi, že otevře přístav Ašdod severně od Gazy jako portál pro námořní humanitární pomoc, nevedl podle izraelského kanálu N12 k žádným zjevným krokům. N12 uvedl, že nikdo z Izraelských obranných sil (IDF), izraelského Koordinátora vládních aktivit na územích (Cogat) ani přístavních orgánů Ašdodu dosud neobdržel pokyny k otevření zařízení pro zásilky směřující do Gazy.





Izraelští představitelé již několik týdnů slibovali svým americkým protějškům, že bude otevřen přechod do severní části Gazy, kde je hladomor nejhorší. Bude to buď v Erezu, který byl hlavním hraničním přechodem před současnou válkou, nebo na novém místě, informovali Washington. Žádné rozhodnutí však nepadlo až do středy, šest dní po telefonátu Bidena a Netanjahua, kdy ministr obrany Yoav Gallant uvedl, že výstavba nového přechodu byla zahájena. Není jasné, jak dlouho budou stavební práce trvat.





Dva další kroky, které měl Izrael podniknout ke zvýšení toku pomoci, jsou rovněž v plném proudu, ale bez cílového data dokončení. Jedním z nich je koordinační centrum, kde mají společně zasedat představitelé humanitárních agentur a izraelští operační velitelé, aby se ujistili, že mise s pomocí nebudou bombardovány jako konvoj World Central Kitchen (WCK) 1. dubna, kdy zahynulo sedm jeho pracovníků.





Podle představitelů humanitární pomoci se do pobřežního pásma dostává daleko méně potravin, než je potřeba k odvrácení hrozícího hladomoru, zejména na severu. Ve středu se Samantha Powerová, šéfka americké humanitární a rozvojové agentury USAID, stala prvním americkým představitelem, který veřejně potvrdil, že hladomor již zachvátil přinejmenším některé části Gazy.





Powerová řekla kongresovému výboru, že její úředníci analyzovali hodnocení odborníků na potravinovou bezpečnost z poloviny března, podle něhož by hladomor mohl vypuknout mezi koncem téhož měsíce a polovinou května, a shledali tento úsudek "věrohodným".





"Takže hladomor už tam nastává?" Zeptal se jí demokratický kongresman Joaquin Castro.





"To je - ano," odpověděla.





Powerová ve svém komentáři uvedla, že třetí mezní hodnota je obtížně dostupná a je zapotřebí více údajů, ale USAID očekává, že jí bude dosaženo v nejbližší době.





Izrael prohlásil, že od výzvy Bidena a Netanjahua ze 4. dubna se denní průjezd kamionů vjíždějících do Gazy zdvojnásobil, a to na přibližně 400.





Agentura OSN pro pomoc uprchlíkům Unrwa však uvedla, že po úterním krátkém vrcholu 246 kamionů projíždějících do Gazy klesl do středy počet kamionů na 141.





Jedním z důvodů nesrovnalostí může být to, že počet izraelských zásilek může zahrnovat soukromé a nevládní dodávky. Kromě toho Izrael započítává i nákladní automobily, které projíždějí do pohraniční oblasti. OSN je sčítá, až když z této oblasti odjíždějí do zbytku Gazy.





"Dělejte svou práci," stálo v tweetu. "Úzký profil není na izraelské straně."





V rámci systému dodávek, který předcházel současnému konfliktu, je zboží z vnějšku Gazy kontrolováno, poté je dopraveno na její vstupní místa, vyloženo na gazanské straně přechodů a poté přeloženo na jiná nákladní vozidla operující uvnitř pásma.





Američtí představitelé tvrdí, že jedním z hlavních překážek, které brání distribuci potravin, je nedostatek nákladních vozidel a řidičů působících uvnitř Gazy.





Majitelé kamionů, kteří se podílejí na dodávkách potravin, většinou egyptští dopravci, se však zdráhají nechat svá vozidla používat uvnitř Gazy z obavy, že je hladovějící Gazané vyplení. Po opakovaných incidentech, kdy se kamiony s humanitární pomocí dostaly pod palbu, z nichž nejhorší byl bombový útok na WCK, ale zdaleka nešlo o ojedinělý incident, je také nedostatek ochotných řidičů.





Plánované koordinační centrum, ať už bude dokončeno kdykoli, nemusí být dostatečným řešením této zásadní překážky v dodávkách potravin, dokud bude velká část Gazy volnou palebnou zónou, tvrdí humanitární pracovníci.





"Co je třeba napravit, je zaručit a umožnit humanitárním operacím bezpečnou přítomnost ve všech částech Gazy, které to potřebují, počínaje severem," řekl Konyndyk. "A to se ani v nejmenším nezměnilo.





"Myslím, že to, co útok na World Central Kitchen opravdu jasně ukazuje, je, že problém není jen v selhání dekonfliktu. Pravidla nasazení na frontách a bojové postupy, které IDF uplatňují, spolehlivou dekonfliktaci téměř znemožňují."







Druhým místem je nové bezpečnostní kontrolní centrum, kde mohou izraelští pozorovatelé kontrolovat nákladní automobily s humanitární pomocí směřující do severní části Gazy ještě před jejich přejezdem.Nezávislé hodnocení, známé jako Integrovaná klasifikace fází potravinové bezpečnosti (IPC), používalo tři hlavní kritéria: počet domácností, které se potýkají s extrémním nedostatkem potravin, počet dětí trpících akutní podvýživou a počet úmrtí dospělých v důsledku hladovění nebo kombinace nemoci a hladovění. Podle březnové zprávy IPC již bylo dosaženo nebo překročeno dvou ze tří kritérií.Společnost Cogat ve čtvrtek na Twitteru zveřejnila obrázek, který podle ní ukazuje náklad 600 nákladních aut s humanitární pomocí čekající na vyzvednutí na straně Kerem Šalom v Gaze.