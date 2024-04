Nad tím Fialou se mi opravdu otevírá kudla v kapse

16. 4. 2024 / Jan Čulík

Možná odmítnete to, co sem ten napíšu jako "prkotinu", ale ne. Je to docela zásadní věc.







Češi žijící v zahraničí nejsou žádní "krajani". Slovo "krajan" je xenofobní, komunistický výraz, jímž komunistický režim odlišoval Čechy žijící v zahraničí od domácích Čechů, které měl pod kontrolou, zatímco "krajany" bohužel pod kontrolou neměl, ti byli podezřelí.







Ano, vím, že kulturní zvyklosti vzniklé za minulých režimů ve společnosti přežívají desítky let. Je pozoruhodné, že Češi dosud vstávají do práce asi o dvě hodiny dříve než ostatní svět, podívejte se na nacpanouy MHD v sedm hodin ráno - v jiných zemích se jezdí do práce tak kolem půl deváté. Je to proto, že mocnář Franz Josef trpěl nespavostí a nutí rakouskou státní službu, aby pracovala od šesti. Mocnář je skoro sto padesát let mrtvý, Češi pořád podle něho vstávají dodnes brzo.





Podobné je to, když nacházím v seminárních pracích dnešních českých univerzitních studentů, kteří se narodili po roce 2000 ! komunistické formulace, hromadění genitivů,a td. způsob vyjadřování, který vůbec nemají znát. No a teď Fiala s xenofobním výrazem "krajani". Ten člověk má být poitolog - on tohle netuší?





Znám v Glasgow pracující české počítačové odborníky, kteří jednou měsíčně létají do ČR za rodinou. To jsou v dnešním globalizovaném světě taky "krajani"?

PS. Toto nekriticky cituje Český rozhlas:

Petr Fiala se narodil 1. září 1964. V době sovětské okupace 21. srpna 1968 mu ještě nebyly ani čtyři roky. Nemůže si z toho pamatovat nic.











