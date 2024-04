"Katastrofa": Bidenova vláda schválila provoz největšího terminálu pro vývoz ropy na moři

18. 4. 2024

Skupiny bojující za klima důrazně odmítají tvrzení Bidenovy administrativy, že schválení provozu nového ropného terminálu na moři - plánovaného jako největšího v USA - je v národním zájmu poté, co americké ministerstvo dopravy oznámilo, že projekt splnil několik federálních požadavků. Provoz terminálu by tak mohl být zahájen do několika let. Námořní úřad minulý týden oznámil, že společnost Enterprise Product Partners se sídlem v Houstonu získala na základě pětiletého federálního přezkumného procesu licenci na výstavbu hlubinného přístavu Sea Port Oil Terminal (SPOT) poblíž Freeportu v Texasu, píše Julia Conley.

Federální vláda rozhodla, že projekt terminálu v hodnotě 1,8 miliardy dolarů prošel dostatečným posouzením vlivu na životní prostředí a celkově bude pro zemi přínosem - a to i přesto, že podle prognóz Sierra Clubu, který proti SPOTu již několik let bojuje, bude vypouštět skleníkové plyny odpovídající emisím téměř 90 uhelných elektráren.

"Důkazy jasně ukazují, že SPOT by měl katastrofální dopady na klima, přírodu a komunity v první linii u Mexického zálivu," řekla vedoucí právnička Sierra Clubu Devorah Ancel. "SPOT ohrožuje budoucí existenci ohroženého plejtváka Riceova, jehož populace čítá méně než padesát jedinců. Znečištění ozonem by ohrozilo zdraví tisíců obyvatel Mexického zálivu, kteří po desetiletí trpěli znečištěním způsobeným fosilním průmyslem. Nenechte se mýlit, SPOT není v národním zájmu."

Projekt by měl obsahovat dvě dálkové potrubí, kterými by se každý den dopravovala ropa do přístavu, což by umožnilo vyvážet denně dva miliony barelů ropy naložené na dva supertankery.

"Nic na tomto projektu není v souladu s Bidenovými cíli v oblasti klimatu a environmentální spravedlnosti," uvedla vedoucí politická obhájkyně organizace Earthworks Kelsey Crane. "Komunity, na které bude mít SPOT dopad, byly opět ignorovány a budou nuceny žít s hrozbou dalších úniků ropy, výbuchů a znečištění. Nejlepší způsob, jak chránit veřejnost a klima před škodlivými účinky ropy, je udržet ji v zemi."

Americká manažerka organizace Oil Change International Allie Rosenbluth poznamenala, že projekt byl schválen navzdory jasnému hodnocení Mezinárodní energetické agentury z roku 2021, že "všechny nové investice do ropných a plynových projektů musí být zastaveny, pokud chce svět dosáhnout svých klimatických cílů", včetně omezení oteplování planety na 1,5 °C.

"Rozhodnutí Bidenovy administrativy schválit ropný terminál Sea Port je vážnou chybou. Toto schválení pouze poškodí místní komunity a ekosystémy a povede k ještě ničivějším dopadům klimatické krize," uvedla Rosenbluth. "Spojené státy jsou již nyní největším producentem ropy a zemního plynu a mají největší plány na jeho rozšíření na světě. Místo toho by prezident Biden měl naslouchat vědeckým poznatkům a masám svých voličů, kteří volají po ukončení využívání fosilních paliv."

Loňský rok byl nejteplejším v historii a první tři měsíce roku 2024 pokaždé překonaly rekordy ve vysokých globálních teplotách. Vědci loni zjistili, že klimatické katastrofy včetně lesních požárů v Kanadě a extrémních veder v Evropě se mnohem pravděpodobněji vyskytují kvůli ohřívání planety fosilními palivy.

