Zemřel zpěvák Josef Laufer. ČT zapomněla informovat, že proslul písní oslavující špiona StB ve Svobodné Evropě

22. 4. 2024 / Jan Čulík

čas čtení < 1 minuta

O mrtvých jen dobré? No, posuďte sami. Laufer sám napsal ten text.







Osobně jsme si v té době mysleli, že "kapitán" Pavel Minařík, který údajně "pronikl" do Svobodné Evropy (četl tam zprávy) byl prostě mladý kluk, který po roce 1968 emigroval do Německa, dostal se do Svobodné Evropy a po sedmi letech ho emigrace už přestala bavit, chtěl se vrátit do Československa, takže se dohodl s StB, která z něho udělala "slavného agenta".





Josef Laufer byl ovšem dlouholetým udavačem StB. Nesmyslná nenávist, čišící z této "písně", je nepochopitelná. Povšimněte si, mimochodem, jak už tehdy komunistický režim, který měl být svou podstatou nadnárodní, i v této písní hraje na nacionalistickou strunu:











Problém se mnou je, že já si všechno pamatuju...

