Británie jako darebácký stát: Rada Evropy pro lidská práva odsoudila návrh britského zákona o deportaci uprchlíků do Rwandy

23. 4. 2024

Komisař vyjádřil vážné znepokojení poté, co azylová politika Rishiho Sunaka prošla britským parlamentem



Komisař Rady Evropy pro lidská práva odsoudil program Rishiho Sunaka pro Rwandu a uvedl, že vyvolává "závažné otázky týkající se lidských práv žadatelů o azyl a právního státu".

Komisař tohoto orgánu pro lidská práva Michael O'Flaherty uvedl, že návrh zákona, který by měl být podepsán v úterý poté, co v pondělí večer prošel parlamentní fází, vyvolává vážné znepokojení a neměl by být využíván k odstraňování žadatelů o azyl nebo k narušování nezávislosti soudců.





"Jsem znepokojen tím, že návrh zákona o Rwandě umožňuje provádět politiku vyhošťování lidí do Rwandy, aniž by orgány Spojeného království ve většině případů předem posoudily jejich žádosti o azyl," uvedl O'Flaherty a dodal, že návrh zákona "významně vylučuje možnost britských soudů plně a nezávisle přezkoumat předložené záležitosti".





Spojené království zůstává členem tohoto celoevropského orgánu, který podporuje lidská práva, demokracii a právní stát na celém kontinentu.





O'Flaherty upozornil, že Spojené království nesmí vystavovat lidi, a to ani nepřímo, "navracení", tedy nucení uprchlíka nebo žadatele o azyl do země nebo na území, kde mu pravděpodobně hrozí pronásledování, a to i podle článku 3 Evropské úmluvy o lidských právech, podle Úmluvy o právním postavení uprchlíků a podle "řady dalších mezinárodních nástrojů".

Sacha Deshmukh, výkonný ředitel Amnesty International UK, uvedl, že návrh zákona "zasahuje sekerou do mezinárodní právní ochrany některých z nejzranitelnějších lidí na světě a je věcí národní ostudy, že naše politická reprezentace nechala tento návrh zákona projít.





Návrh zákona je postaven na hluboce autoritářském pojetí, které útočí na jednu z nejzákladnějších rolí soudů - schopnost posoudit důkazy, rozhodnout o skutkových okolnostech případu a podle toho aplikovat právo. Je absurdní, že soudy jsou nuceny považovat Rwandu za 'bezpečnou zemi' a mají zakázáno posuzovat všechny důkazy o opaku."



