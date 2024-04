Americká pomoc Ukrajině by mohla narušit Putinovu letní ofenzívu

24. 4. 2024

Ruská armáda brzy zintenzivní útoky, než na Ukrajinu dorazí americká vojenská pomoc. Ruská armáda brzy zintenzivní útoky, než na Ukrajinu dorazí americká vojenská pomoc.

Ruská armáda pravděpodobně dospěla k závěru, že ukrajinské síly nebudou schopny bránit se současným a budoucím útočným operacím kvůli zpoždění nebo úplnému zastavení americké vojenské pomoci. Tento předpoklad byl pravděpodobně nedílnou součástí operačního plánování na léto.

Rusko nyní plánuje "využít omezeného okna", dokud nedorazí nová americká vojenská pomoc. Obnovení pomoci by mohlo donutit ruské síly upustit od pokusu o průlom, který by mohl vést ke zničení obranné linie.

Ruská armáda však stále může dosáhnout významných zisků v prioritním sektoru fronty, kde ukrajinská obrana vypadá nestabilně. Jedním z těchto míst by mohlo být město Chasiv Jar. Minulé pondělí vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Oleksandr Syrskyj uvedl, že ruská armáda obdržela rozkaz dobýt Časiv Jar do 9. května.

Den předtím schválila americká Sněmovna reprezentantů návrh zákona o přidělování pomoci Ukrajině. Objem balíku je 60,84 miliardy dolarů: 23,2 miliardy dolarů bude použito na doplnění zásob amerických zbraní, dalších 23,2 miliardy dolarů na vojenskou pomoc Ukrajině, 11,3 miliardy dolarů na současné vojenské operace USA a dalších 13,8 miliardy dolarů na nákup zbraní.

Návrh zákona bude předložen Senátu ke konečnému rozhodnutí a poté prezidentu Bidenovi k podpisu. Senát by měl co nejdříve schválit návrh zákona na pomoc Ukrajině, aby Washington poslal zbraně na Ukrajinu co nejdříve, řekl Biden.

