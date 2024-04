Gaza: Podle zprávy bývalé francouzské ministryně zahraničí Izrael nepředložil důkazy o napojení zaměstnanců humanitární organizace UNRWA na teroristy

23. 4. 2024

čas čtení 7 minut





Podle nezávislé analýzy západních politiků izraelská vláda dosud nedoložila tvrzení, že zaměstnanci humanitární agentury OSN mají vazby na Hamás nebo Islámský džihád



Izrael stále nemá důkazy o svých tvrzeních, že UNRWA má vazby na teroristy - ale škoda pro agenturu je již napáchána

Izrael chce UNRWA zničit, protože UNRWA zastává zájmy Palestinců, považuje je za uprchlíky a zdůrazňuje, že mají práva. To Izrael neuznává





Izrael dosud nepředložil důkazy pro svá tvrzení, že zaměstnanci humanitární agentury OSN UNRWA jsou členy teroristických organizací, uvedla nezávislá kontrola vedená bývalou francouzskou ministryní zahraničí Catherine Colonnou.

Izrael dosud nepředložil důkazy pro svá tvrzení, že zaměstnanci humanitární agentury OSN UNRWA jsou členy teroristických organizací, uvedla nezávislá kontrola vedená bývalou francouzskou ministryní zahraničí Catherine Colonnou.



Colonna ve své zprávě, kterou si OSN nechala vypracovat v návaznosti na izraelská obvinění, uvedla, že UNRWA pravidelně dodávala Izraeli seznamy svých zaměstnanců k prověření a že "izraelská vláda od roku 2011 neinformovala organizaci UNRWA o žádných obavách týkajících se zaměstnanců UNRWA na základě těchto seznamů zaměstnanců".



Obvinění z podílu zaměstnanců UNRWA na útoku Hamásu na Izrael ze 7. října vedla v lednu hlavní dárce k tomu, že omezili financování této agentury, která je hlavním kanálem humanitární podpory nejen pro Palestince v Gaze, ale i pro palestinské uprchlické komunity v celém regionu.



Financování bylo sníženo navzdory naléhavým potřebám 2,3 milionu lidí v Gaze, z nichž většina byla od 7. října izraelskou ofenzivou vyhnána ze svých domovů a jen obtížně shání vodu, potraviny, přístřeší nebo lékařskou péči.



Většina dárcovských zemí v posledních týdnech financování obnovila. Britští ministři uvedli, že s rozhodnutím o obnovení financování počkají na tuto zprávu. Finanční podporu UNRWA ze strany USA zablokoval v důsledku nepodloženého obvinění Izraele americký Kongres nejméně na rok.



Zástupkyně demokratů ve Sněmovně reprezentantů Cori Bushová uvedla, že Kongres zákaz financování potvrdil "navzdory nedostatku jakýchkoli věrohodných důkazů, které by podpořily tvrzení izraelské vlády, a s vědomím, že zařazením UNRWA na černou listinu Spojené státy fakticky odříznou jediný spolehlivý zdroj pomoci těm, kteří v Gaze trpí masovými zvěrstvy a hladomorem".



Dodala: "Pokud nám skutečně záleží na řešení humanitární krize, zákaz poskytování finančních prostředků organizaci UNRWA není schůdnou cestou a musí být zrušen."



Louis Charbonneau, ředitel organizace Human Rights Watch, řekl: "Nemyslím si, že by zjištění v zprávě Catherine Colonnou byla nějak zvlášť překvapivá. Vlády, které tak neučinily, by měly okamžitě obnovit plné financování UNRWA, aby mohla poskytovat pomoc zoufalým civilistům. Mnoho Palestinců čelí hladomoru kvůli tomu, že Izrael používá hladomor jako válečnou zbraň."



Samostatné vyšetřování útoku ze 7. října provádí Úřad vnitřních kontrolních služeb OSN. OSN uvedla, že toto vyšetřování ještě nebylo ukončeno.



Ze zprávy Catherine Colonnou, hodnocení neutrality organizace UNRWA vypracované s pomocí tří severských výzkumných institutů jasně vyplývá, že Izrael zatím nedoložil žádné ze svých širších tvrzení o zapojení zaměstnanců UNRWA do činnosti Hamásu nebo Islámského džihádu.



Upozorňuje, že v březnu "Izrael zveřejnil tvrzení, že značný počet zaměstnanců UNRWA je členem teroristických organizací". "Izrael však dosud nepředložil žádné důkazy, které by to potvrzovaly," uvádí se ve zprávě.



Spolu se zprávou Catherine Colonnou zaslaly OSN podrobnější hodnocení i tři severské výzkumné instituce - švédský Institut Raoula Wallenberga pro lidská práva a humanitární právo, norský Institut Chr. Michelsena a dánský Institut pro lidská práva.



V jejich zprávě se uvádí: "Izraelské orgány doposud neposkytly žádné podpůrné důkazy ani nereagovaly na dopisy UNRWA z března a znovu z dubna, v nichž žádaly o uvedení jmen a podpůrných důkazů, které by UNRWA umožnily zahájit vyšetřování."



Generální tajemník OSN António Guterres v pondělí uvedl, že přijal doporučení ze zprávy Catherine Colonnou o způsobech, jak zlepšit schopnost UNRWA monitorovat a řešit otázky neutrality.



"Generální tajemník apeluje na všechny zúčastněné strany, aby aktivně podporovaly UNRWA, protože je záchranným lanem pro palestinské uprchlíky v regionu," uvedla v prohlášení mluvčí hlavního představitele OSN Stéphane Dujarric.



Zpráva Catherine Colonnou jasně uvádí, že UNRWA je pro Palestince v celém regionu "nepostradatelná".



"Vzhledem k tomu, že neexistuje politické řešení mezi Izraelem a Palestinci, zůstává UNRWA klíčová při poskytování životně důležité humanitární pomoci a základních sociálních služeb, zejména v oblasti zdravotnictví a vzdělávání, palestinským uprchlíkům v Gaze, Jordánsku, Libanonu, Sýrii a na západním břehu Jordánu," uvádí se ve zprávě. "Jako taková je UNRWA nenahraditelná a nepostradatelná pro lidský a hospodářský rozvoj Palestinců. Mnozí navíc považují UNRWA za humanitární záchrannou síť."



Analýza Catherine Colonnou navrhuje několik způsobů, jak by bylo možné zlepšit záruky neutrality pro více než 32 000 zaměstnanců UNRWA, například rozšířit kapacitu vnitřní dohledové služby, zajistit více osobních školení a větší podporu ze strany dárcovských zemí. Konstatuje však, že již nyní jsou přísnější než u většiny ostatních srovnatelných institucí.



"Přezkum odhalil, že UNRWA zavedla značný počet mechanismů a postupů k zajištění dodržování humanitárních zásad s důrazem na zásadu neutrality a že disponuje rozvinutějším přístupem k neutralitě než jiné podobné subjekty OSN nebo nevládní organizace," uvádí se ve zprávě.



Jednou z častých izraelských výtek vůči UNRWA je, že její školy v celém regionu používají učebnice palestinské samosprávy s antisemitským obsahem. Technická zpráva poskytnutá severskými institucemi však pro tato obvinění našla jen velmi omezené důkazy.



"Tři mezinárodní hodnocení učebnic Palestinské autonomie v posledních letech poskytla diferencovaný obraz," uvádí se ve zprávě. "Dvě identifikovala přítomnost předpojatosti a antagonistického obsahu, ale neposkytla důkazy o antisemitském obsahu. Třetí hodnocení, které provedl [německý] Institut Georga Eckerta, zkoumalo 156 učebnic PA a identifikovalo dva příklady, u nichž zjistilo antisemitské motivy, ale konstatovalo, že jeden z nich byl již odstraněn, druhý byl pozměněn."





Dosavadní absence důkazů, které by podpořily izraelská obvinění, vyvolala otázky ohledně rychlého rozhodnutí dárcovských zemí snížit UNRWA finanční prostředky ve výši milionů dolarů v době, kdy počet obětí v Gaze prudce vzrostl, zdravotnický systém se zhroutil a začal hrozit hladomor.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0