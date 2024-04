Jak mluvit o Izraeli a Gaze na univerzitní půdě (nebo kdekoli jinde)

23. 4. 2024

čas čtení 4 minuty

Hledání morální jasnosti, píše bývalý americký ministr Robert Reich.



Přátelé,



Před několika měsíci jsem se setkal se skupinou studentů, abychom si promluvili o tom, co se děje v Izraeli a v Gaze. Někteří byli Židé, někteří Palestinci.



Znovu se s vámi dělím o to, o čem jsme diskutovali, v naději, že by to mohlo být užitečné i pro ostatní při diskusi o této probíhající tragédii.



Účelem setkání bylo zjistit, na čem se mohou shodnout z morálního hlediska.



Jak si jistě dokážete představit, emoce byly silné.



Navrhl jsem jim, aby se alespoň pro účely našeho rozhovoru nepovažovali za "propalestinské" nebo "proizraelské", ale aby se hlouběji zabývali tím, o jaké základní morální principy jde.



Po několika hodinách se shodli na sedmi morálních principech.