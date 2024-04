Rusko dodá Íránu stíhačky

24. 4. 2024

Rusko v reakci na "nedávné napětí" dodá Íránu stíhačky, podle zpráv íránských a arabských médií. Katarem vlastněná Al-Arabi Al-Jadeed uvedla, že letouny Suchoj Su-35 by měly dorazit na leteckou základnu v Isfahánu, která se v pátek stala terčem útoku připisovaného Izraeli.

Rusko se k tomuto kroku odhodlalo poté, co se vyhnulo odpovědi na dva roky starou íránskou žádost. Zprávy v médiích uvedly, že Teheránu mělo být dodáno 12 stíhaček Su-35, přičemž první várka by dorazila tento týden. To však nebylo potvrzeno ani vyvráceno ruským ministerstvem obrany ani íránskými představiteli.

V souvisejících zprávách New York Times obdržely potvrzení z íránských i západních zdrojů, že útok na základnu v Isfahánu poškodil systém protivzdušné obrany S-300. Tento systém, vyráběný Ruskem, hraje klíčovou roli při identifikaci a neutralizaci vzdušných hrozeb v blízkosti jaderného zařízení v Natanzu. Satelitní snímky, které analyzoval Ron Ben Yishai, potvrzují tato zjištění a ukazují značné poškození sofistikované radarové složky systému na íránské letecké základně "Šahid Širúdi 8".

Od roku 2022 v USA rostou obavy z prohlubujících se bezpečnostních vazeb mezi Ruskem a Íránem, zejména s ohledem na probíhající konflikt na Ukrajině. Ředitel CIA William Burns vyjádřil obavy z důsledků této aliance pro americké spojence na Blízkém východě, zejména pro Izrael. V rozhovoru pro PBS Burns poznamenal, že toto partnerství zahrnuje poskytnutí kamikadze dronů Teheránem ruské armádě, přičemž Moskva zkoumá způsoby, jak oplatit laskavost a posílit íránský režim.

USA bijí na poplach kvůli stále těsnějším vazbám mezi Íránem a Ruskem a poznamenávají, že tento vztah usnadnil významný příliv vojenských znalostí a zbraní do Teheránu. Rostou obavy, že by Rusko mohlo Íránu poskytnout sofistikovanou vojenskou techniku, jako jsou vrtulníky a systémy protivzdušné obrany. Íránští piloti navíc v Rusku trénují obsluhu pokročilých stíhaček Su-35. Vzhledem k zastaralé povaze současné íránské flotily bojových letadel v důsledku západních sankcí by tyto moderní ruské letouny mohly výrazně posílit íránské letecké schopnosti.

Zdroj v angličtině: ZDE

