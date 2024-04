Máme suverenitu, nemáme ovoce

25. 4. 2024 / Boris Cvek

Foto: Předčasně rozkvetlý šeřík začátkem dubna na zahradě Jana Čulíka nedaleko Prahy

Máme suverenitu, zřejmě ovšem bez ovoce. Podle čerstvých odhadů ovocnářů, poslední mrazy zničily téměř všechno ovoce v Čechách a polovinu na Moravě. Důvodem je to, že bylo příliš brzy teplo. Ty mrazy v dubnu nejsou nic nenormálního. Nenormální je, když třešně kvetou na začátku dubna.





Nám na zahradě se něco podobného stalo v roce 2019. Stará třešeň, která desítky let rodila, měla jako vždy rozkvést kolem prvního května. Kdyby se tak stalo, třešně by měla bez problémů, protože poslední mráz přišel 30. dubna. Jenže ona díky velkému teplu v březnu rozkvetla už někdy v polovině dubna.

Letos to postihlo celou republiku v nebývalém rozsahu. Ovocnáři mluví o nejhorší katastrofě za sto let. Klima odmítá respektovat naši suverenitu. Jak si to vůbec může dovolit, že? Očekávám a doufám, že vláda bude trvat na naší suverenitě. Možná si ale jablka a nějaké to další ovoce budeme moci dovézt z ciziny. Horší je výhled na roky dopředu: stane se tohle pravidlem? Zanikne ovocnářství v Česku?

I to bychom asi nějak přežili. Změna klimatu může přinést ovšem mnohem větší hrůzy jak přímo na našem území, tak zejména v globálním měřítku, kdy můžeme zjistit, že nic jako suverenita nebo hranice reálně neexistuje. Realita totiž nezávisí na našich přáních a na její prubířský kámen padají ti, kdo si lžou do vlastní kapsy a odmítají ji vidět. My ale budeme jistě mít v budoucnosti jaderné elektrárny za dva biliony korun a budeme šťastní. Aspoň nějaká úleva. My to zvládneme.

Zpráva na Seznamu:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-mrazy-v-cechach-znicily-veskere-ovoce-skody-presahnou-miliardu-250599







