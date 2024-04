Pruská strategie pro opotřebovací válku

26. 4. 2024

S nástupem jara 2024 vypadá vojenská pozice Ukrajiny nejistě. Protiofenzíva v roce 2023 nedosáhla ambiciózních výsledků, v něž spojenci Ukrajiny doufali, a Ukrajinci jsou nyní pod tlakem ruských sil, které mají velkou převahu jak v jednotkách, tak v materiálu, píše Adam L. Storring. S nástupem jara 2024 vypadá vojenská pozice Ukrajiny nejistě. Protiofenzíva v roce 2023 nedosáhla ambiciózních výsledků, v něž spojenci Ukrajiny doufali, a Ukrajinci jsou nyní pod tlakem ruských sil, které mají velkou převahu jak v jednotkách, tak v materiálu,

V nedávném článku Alexander Burns tvrdil, že situace Ukrajiny je v mnoha ohledech podobná situaci německého státu Prusko během sedmileté války v letech 1756-63. V tomto konfliktu Prusko nejen přežilo dlouhý boj proti mnohem větším protivníkům, ale dokonce skončilo vojensky na koni. Ponoříme-li se hlouběji do pruských dějin, můžeme nabídnout ještě více informací o tom, jak to bylo a je možné.

Sedmiletá válka ukazuje, že existuje více než jeden způsob, jak vést opotřebovávací válku, kterou v současné době vidíme na Ukrajině, a že není nezbytně nutné nepřítele porazit, abychom zvítězili. Zatímco silnější strana přejde do ofenzívy, aby rozdrtila svého protivníka, i strana s menšími zdroji může vyhrát opotřebovávací válku tím, že si zachová sílu a počká, až se ostatní faktory obrátí v její prospěch. Michael Kofman, Rob Lee a Dara Massicot tvrdí, že v roce 2024 by se Ukrajina měla zaměřit na "držení, budování a úder", a historie prince Jindřicha Pruského ukazuje, jak taková strategie může skutečně přinést úspěch. Po celá léta Jindřich pečlivě hospodařil se životy svých vojáků, protahoval válku, dokud se okolnosti neobrátily ve prospěch Pruska, a poté podnikl protiútok, aby vyhrál klíčovou bitvu, která pomohla nastolit mír. Jeho příklad se Ukrajina může snažit napodobit.

Německý způsob válčení?

Pruská a německá armáda jsou obvykle považovány za archetypální představitele útočné manévrové války. Spojené státy a mnoho jejich spojenců pečlivě studovalo a snažilo se napodobit operace německých obrněných formací během 2. světové války. Západní ozbrojené síly vycvičily Ukrajince, aby takové metody použili při své protiofenzívě v roce 2023, a nepřesvědčivé výsledky této ofenzívy vedly k rozsáhlé kritice západních metod vševojskového manévrování. V roce 2024 musí Ukrajina jednoznačně zaujmout mnohem defenzivnější přístup. Je čas otočit se zády k prusko-německým příkladům? Není proč!

Pochopení začíná dekonstrukcí mýtu, že existoval agresivní "německý způsob války". Například vojenské metody slavného pruského krále Bedřicha Velikého (vládl 1740–86) byly vykresleny jako předzvěst Blitzkriegu. Ale ve skutečnosti jsem ukázal, že tyto metody vůbec nebyly typicky německé; spíše čerpaly z francouzských příkladů. Sedmiletá válka, jedna z rozhodujících válek pruských dějin, byla navíc opotřebovávacím bojem, který byl ve skutečnosti vyhrán v defenzivě. Zatímco zastánci mobilního válčení obvykle zbožňují Bedřicha Velikého, já si místo toho posvítím na vévodu Jindřicha – možná nejvýznamnějšího obranného velitele pruské armády – a vysvětluji, jak může být inspirací pro ukrajinský odpor.

"Dějiny . . . nedávají žádná poučení," řekl Michael Howard a Joseph Stieb to nedávno znovu zdůraznil v článku ve War on the Rocks. Jistě, není možné aplikovat jakoukoli situaci z minulosti zcela na situaci v současnosti - a víra, že daná historická událost dává ponaučení, která jsou použitelná ve všech případech bez ohledu na kontext, může být velmi nebezpečná. Příklad Pruska v sedmileté válce se ve všech ohledech neshoduje se současnou situací na Ukrajině, ale nabízí zásadní novou perspektivu: Že i slabší strana může vyhrát opotřebovávací válku, pokud se přestane pokoušet porazit své nepřátele a místo toho se zaměří na zachování svých sil, dokud se jiné faktory neobrátí v její prospěch.

Pruský precedens v novém kabátě

Pro Prusko byla sedmiletá válka krutým bojem o přežití. Bedřich Veliký měl za spojence pouze Velkou Británii a několik malých německých států, a tak se ocitl tváří v tvář koalici všech největších evropských pozemních mocností: Rakouské habsburské říše, Francie, Ruska, Švédska a řady dalších německých států. Stejně jako Ukrajinci v roce 2023 se Bedřich Veliký snažil vyhrávat rozhodující bitvy. Západní ozbrojené síly, které Ukrajince vycvičily, skutečně vidí své metody manévrové války jako do jisté míry v souladu s prusko-německými tradicemi. Stejně jako v dnešní válce na Ukrajině však i sedmileté válce dominovalo dělostřelectvo. Stejně jako ukrajinská ofenzíva v roce 2023 bojovala proti tvrdé ruské obraně, tak i Bedřich – například v bitvě u Kolína v roce 1757 – nedokázal porazit nepřátele, kteří používali silné dělostřelectvo v silných obranných pozicích. Navíc, podobně jako jejich protějšky v roce 2023, ruská armáda využila polní opevnění, aby pomohla odrazit pruské útoky v bitvách u Kay a Kunersdorfu. Jeden komentátor dokonce tvrdí, že ruské použití dělostřelectva na Ukrajině odráží tradice, které sahají až do sedmileté války a dřívějších konfliktů. Stejně jako dnešní ukrajinští lídři, i Bedřich Veliký zjistil, že kvalitativně lepší armáda je opotřebována většími, ale kvalitativně podřadnými nepřáteli, kteří využívají silných obranných pozic a masivní palebné síly.

Stejně jako dnešní Ukrajina i Prusové reagovali tím, že se více uchýlili k obranným pozicím. Těžili také z toho, že jejich protivníci nedokázali naplno využít svou převahu. Po většinu sedmileté války bylo v pohoří, které se táhne podél dnešní severní hranice České republiky, pro Rakušany velmi obtížné zásobovat útočné operace na pruském území. Trvalo jim roky, než se prosadili v horách, a v té době se politický vývoj obrátil ve prospěch Pruska a samotní Rakušané téměř zbankrotovali. Francouzi a Rusové se také snažili zásobovat své armády, které musely překonávat velké vzdálenosti, aby se dostaly do srdce Pruska. V tomto ohledu ukrajinský případ neodpovídá pruskému. Je zřejmé, že Ukrajinci nemají ochranu pohoří. Nicméně těžké ztráty vozidel v bitvě o Avdijivku již zbrzdily ruský postup a Ukrajina zaznamenala určitý úspěch při přerušování ruských komunikačních linií, jako je Kerčský most na Krymu. I když by bylo příliš dalekosáhlé vyvozovat konkrétní ponaučení pro Ukrajinu, pruský příklad je jistě obecnou připomínkou toho, že spíše než přímo odolávat úderům ruského kladiva je také možné zabránit Rusům, aby jím mávali plnou silou.

A co je nejdůležitější, sedmiletá válka ukazuje, že strategie opotřebovávání může mít různé podoby. Opotřebovávání nemusí nutně zahrnovat zabití a zranění většího počtu nepřátelských vojáků. Může to také zahrnovat snahu vyhnout se boji a protahování války, dokud se nezmění jiné okolnosti. V sedmileté válce čelilo Prusko protivníkům s podstatně většími ozbrojenými silami, než mělo samo. Rakouská císařovna Marie Terezie si toho byla vědoma a opakovaně naléhala na svého vrchního velitele, polního maršála Leopolda Josefa von Dauna, aby se pustil do boje s Prusy. Dokonce mu předem udělila rozhřešení, pokud by byl poražen: Důležité bylo rozdrtit menší pruskou armádu větší rakouskou. Na Ukrajině se ruská armáda stala zběhlou v používání tohoto druhu strategie a používá "masové" útoky, které obětují velké množství vojáků, ale opotřebují početně slabší ukrajinské síly.

To však bylo místo, kde princ Jindřich předložil svůj zásadní přínos. Od začátku války se stavěl proti strategii Bedřicha Velikého, který riskoval těžké ztráty útočnými operacemi. Zda byl Jindřich ve skutečnosti méně agresivní než Bedřich, je diskutabilní: Před válkou psal texty, které byly stejně nadšené jako cokoli, s čím přišel Bedřich. Jindřich se však obvykle stavěl do opozice vůči svému staršímu bratrovi, a tak se Bedřich přikláněl k ofenzívě a Jindřich se stal velkým pruským apoštolem defenzivy.

Jindřichův alternativní přístup měl velký přínos. Když chtěl například Bedřich zaútočit na silné rakouské postavení v Žitavě, Jindřich ho přesvědčil, že to není možné. Podle jednoho svědectví pruská vojska později během války chválila prince Jindřicha za to, že dosáhl "velkého úspěchu" s "malými ztrátami", zatímco za Bedřicha: "Jsme nuceni rozbíjet si hlavy jako psi, zbytečně". Ve stejném duchu musí ukrajinské vedení odolat tlaku Západu na zahájení další předčasné ofenzívy, která by se klidně mohla proměnit v další Kolín nebo Kunersdorf. Ukrajinci se však také musí vyvarovat zbytečných bitev, které vystavují jejich vojáky ztrátám, které si nemohou dovolit. V bitvě o Bachmut ukrajinská armáda způsobila čtyřikrát více ztrát, než utrpěla, ale 70 % ruských ztrát tvořili postradatelní trestanci sloužící u Wagnerovy skupiny, a to je příklad toho, jak pro slabší stranu nemusí pouhé zabití opozice nutně přinést vítězství v opotřebovávací válce.

Během sedmileté války vymyslel princ Jindřich nejúčinnější obranný systém. Jeho síly byly vždy početně slabší než jejich nepřátelé, ale rozprostřel je tak, aby pokryly velké oblasti, se silnými oddíly, které držely pečlivě vybrané obranné pozice a další oblasti kryté nepravidelnými jednotkami. Princ svou slabost kompenzoval pohyblivostí, přesouváním jednotek a obtěžováním nepřátel, aby je udržel na uzdě. Byl to riskantní přístup, ale on měl dost schopností na to, aby to zvládl.

Prodlužováním války, zachováváním životů svých vojáků a zpomalováním postupu nepřítele poskytl princ Jindřich čas na to, aby se ve prospěch Pruska obrátily další faktory. Došlo zejména k dramatickému politickému posunu, když ruská carevna Alžběta zemřela v roce 1762 a její nástupce – prusofil Petr III., který Bedřicha Velikého velmi obdivoval – se ve skutečnosti spojil s Pruskem a vyslal ruskou armádu na pomoc svým bývalým nepřátelům!

Zpět do současnosti

Naštěstí pro Ukrajinu její vítězství nezávisí na politické změně takového rozsahu. Vše, co potřebuje, jsou mnohem menší posuny v politice stávajících spojenců, aby vychýlila válku ve svůj prospěch. Je zřejmé, že americký Kongres by konečně mohl schválit nový balík pomoci pro Ukrajinu a listopadové volby by mohly potenciálně přinést novou Bidenovu administrativu s podporou Kongresu, která by pokračovala v podpoře Ukrajinců. V rámci Evropy by Francie mohla konečně začít tlačit, pokud jde o posílání vojenské pomoci na Ukrajinu, a Británie by mohla zvýšit svou pomoc tak, aby odpovídala té, kterou poskytuje Německo. Německo by také mohlo poslat další pomoc, včetně střel Taurus. Obranný program Evropské unie by mohl nabrat na obrátkách a země Evropské unie by mohly pro Ukrajinu získávat více zbraní z jiných částí světa. Všechny tyto politické změny – nebo jejich kombinace – jsou naprosto možné a realistické, a i kdyby se uskutečnily jen některé z nich, výrazně by změnily situaci na Ukrajině. Ukrajincům stačí vydržet, dokud nezačnou účinkovat. Alexander Burns poznamenal, že podpora, kterou Prusko získalo od svého spojence Británie během sedmileté války, byla vysoce závislá na britské domácí politice, a to je připomínkou toho, že podporovatelé Ukrajiny v západních zemích hrají důležitou roli při tlaku na své politiky, aby poslali více pomoci.

Když Rusko v roce 1762 změnilo stranu, mohlo Prusko přejít do ofenzívy. Již o tři roky dříve princ Jindřich svým obratným manévrováním téměř vytlačil Rakušany z pozic, které získali v horách. Na konci roku 1762, poté, co jeho obranná linie absorbovala řadu tvrdých ofenzív Rakušanů a jejich německých spojenců, Jindřich rozpoznal, že nepřátelské postavení je odkryté, a přešel do útoku. Jeho dobře načasovaná a pečlivě naplánovaná ofenzíva u Freibergu 29. října 1762 byla obratným manévrem. Prusové, kteří postupovali ve čtyřech samostatných kolonách, překvapili a přemohli své nepřátele, obsadili klíčové postavení a zanechali rakouské pozice v horách prakticky neudržitelné. Když Bedřich také dobyl zpět klíčovou pevnost od Rakušanů, Marie Terezie brzy souhlasila s mírovým urovnáním. Tento druh přechodu od obrany, která chrání životy vojáků, k ofenzívě, která zažene nepřítele zpět, je přesně to, o co by Ukrajina mohla v příštích dvanácti měsících usilovat.

Pruská zkušenost ze sedmileté války dává Ukrajině naději a ukazuje, že v opotřebovávací válce není nutně nezbytné porazit druhou stranu, aby zvítězila. Amerika zjistila ve Vietnamu, že počet mrtvých je jen jedním z měřítek opotřebovávání, a sedmiletá válka ukázala, že strategie opotřebovávání může mít různé podoby. Zatímco silnější strana musí přejít do ofenzívy, slabší strana se může vyhnout boji, kde je to možné, zachovat si své omezené zdroje a čekat, až se změní politická konstelace nebo až se nepřítel ekonomicky vyčerpá.

Zásadní je, že Ukrajina nepotřebuje politické změny takového rozsahu, z jakých těžilo Prusko. Kdyby jí stávající spojenci poskytli větší podporu, byl by to obrovský rozdíl. Na bitevním poli si Ukrajinci mohou vzít povzbuzení z příkladu prince Jindřicha Pruského: Velitele, který pečlivě chránil životy svých vojáků, pomáhal protahovat válku, dokud se jiné faktory neobrátily ve prospěch Pruska, a poté dohlížel na obratný protiútok, který pomohl ukončit válku vojensky na frontě. Vzhledem k tomu, že Ukrajina usiluje o "držení, budování a úder", může se snažit tyto úspěchy napodobit.

Zdroj v angličtině: ZDE

