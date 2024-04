Gaza: Šéf OSN pro lidská práva je zděšen zprávami o masových hrobech ve dvou nemocnicích v Gaze

24. 4. 2024

Mluvčí sdělují, že některé mrtvoly měly svázané ruce, jiné byly svázány a svlečeny do naha





Šéf OSN pro lidská práva Volker Türk prohlásil, že je zděšen zprávami o masových hrobech se stovkami těl ve dvou největších nemocnicích v Gaze.



Týmy palestinské civilní obrany začaly minulý týden po stažení izraelských vojsk exhumovat těla z masového hrobu u nemocničního komplexu Násir v Chán Júnisu. Za poslední týden bylo nalezeno celkem 310 těl, z toho 35 za poslední den, uvedli palestinští představitelé.



„Cítíme potřebu vyhlásit poplach, protože je zřejmé, že bylo objeveno více těl,“ uvedla Ravina Shamdasaniová, mluvčí vysokého komisaře OSN pro lidská práva.



Popsala těla „pohřbená hluboko v zemi a zasypaná odpadem" a dodala, že „mezi mrtvými jsou údajně starší lidé, ženy a zranění", včetně některých svázaných a svlečených.



„Někteří z nich měli svázané ruce, což samozřejmě svědčí o závažném porušování mezinárodního práva v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, a to je třeba podrobit dalšímu vyšetřování,“ uvedla.



Palestinské záchranné týmy a několik pozorovatelských misí OSN rovněž informovaly o objevu několika masových hrobů v areálu nemocnice Šífa ve městě Gaza na začátku tohoto měsíce poté, co se izraelské pozemní jednotky po delším obléhání stáhly.



Zdravotníci pracující pro organizaci Lékaři bez hranic popsali, jak izraelské síly koncem ledna zaútočily na nemocnici Násir a o měsíc později se stáhly, takže zařízení nebylo schopno fungovat.



Záchranáři pokračují v prohrabávání písčité země, aby exhumovali těla před nemocnicí. Šamdasaniová uvedla, že její úřad pracuje na potvrzení zpráv palestinských představitelů, že na místě byly nalezeny stovky těl.



Úředníci v Gaze uvedli, že těla v Násirovi jsou lidé, kteří zemřeli během obléhání. Izraelská armáda v úterý odmítla obvinění z hromadného pohřbívání v nemocnici a uvedla, že exhumovala mrtvoly, aby se pokusila najít rukojmí, která v říjnu unesl Hamás.



„Tvrzení, že IDF (Izraelské obranné síly) pohřbily palestinská těla, je nepodložené a neopodstatněné,“ uvedla armáda a dodala, že po prozkoumání těl je její jednotky vrátily na místo, kde byla předtím pohřbena.



Izrael opakovaně obvinil Hamás, že operuje v nemocnicích a využívá zdravotnickou infrastrukturu jako štít, což Hamás popírá.



Šéf OSN pro práva rovněž odsoudil rostoucí počet izraelských leteckých úderů, které v posledních dnech zasáhly severní, střední a jižní Gazu, včetně dělostřelecké palby námořnictva, která zasáhla budovy podél východního pobřeží Gazy.



Letecké údery zasáhly mnoho oblastí, z nichž po 200 dnech války zbyly jen trosky a rozbité betonové desky, včetně Bejt Lahie na severu a centra města Gazy.



„Sever zůstává zoufalý,“ řekla Olga Čerevko z úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí při návštěvě oblasti. „Přichází více potravin, ale nejsou peníze na jejich nákup. Zdravotnická zařízení jsou zničená. Chybí palivo na provoz studní a obrovským problémem jsou hygienické podmínky. Všude jsou splašky.“



Když izraelské pozemní jednotky údajně podnikly krátký vpád do východního Chán Júnisu na jihu Gazy, satelitní snímky ze zničeného města ukázaly rozrůstající se stanový tábor, který by mohl být určen k ubytování lidí prchajících z Rafáhu v případě izraelského pozemního útoku tamtéž.



Benjamin Netanjahu, izraelský premiér, opakovaně hrozí útokem na Rafáh, nejjižnější město Gazy, kde se ukrývá více než milion lidí. V úterý Türk znovu varoval před plnohodnotným vpádem do Rafáhu s tím, že by to mohlo vést k „dalším krutým zločinům“.



Melanie Wardová, vedoucí organizace Medical Aid for Palestinians, která se nedávno vrátila z návštěvy Gazy, uvedla, že izraelská invaze by se neobešla bez „lidských jatek“.



Wardová uvedla, že silnice vedoucí severně od Rafáhu a blížící se k Deir al-Balah v centrální části Gazy jsou již nyní přeplněné lidmi.



„Každé místo ... je již plné vysídlených lidí žijících ve stanech,“ řekla. „Lidé, kteří přišli z východní části Chán Júnisu, se tam nemohou vrátit, protože jejich domy byly zničeny. To fyzicky nestačí na to, aby se lidé v Rafáhu pokusili přestěhovat a hledali bezpečí někde jinde. Je nemožné, aby Izrael zaútočil na Rafáh a aby to nebyla katastrofa epických rozměrů.“



Mnoho z nedávných úderů zasáhlo části Gazy, odkud již vysídlení lidé utekli potřetí, počtvrté nebo dokonce popáté.



„Není žádné bezpečné místo, kam bychom mohli utéct, takže všechno, co děláme, se snažíme udělat rychle,“ řekla Rama Abu Amra, jednadvacetiletá studentka, která spí se svou rodinou ve stanu u domu svého přítele v Deir al-Balah, což je jejich čtvrté místo od útěku z Gazy před několika měsíci.



Řekla, že stan je nepohodlný, ve dne je v něm horko a v noci zima, navíc je v přeplněné oblasti.





Na otázku, kam by rodina mohla utéct v případě příkazu k evakuaci, odpověděla: „Upřímně řečeno, nevíme.“

