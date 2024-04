Krize na Blízkém východě: Írán vyhrožuje Izraeli kvůli dalšímu "avanturismu"; výbuch zasáhl vojenskou základnu v Iráku

20. 4. 2024

- Írán odpoví na "maximální úrovni", pokud bude Izrael jednat proti jeho zájmům, říká ministr zahraničí



Íránský ministr zahraničí Hosejn Amir-abdollahian v pátek podle agentury Reuters prohlásil, že Írán bude reagovat okamžitě a na "maximální úrovni", pokud Izrael bude jednat proti jeho zájmům.



V rozhovoru pro televizi NBC News Amir-abdollahian prostřednictvím tlumočníka řekl:



Pokud bude chtít Izrael provést další dobrodružství a bude jednat proti zájmům Íránu, naše další reakce bude okamžitá a bude na maximální úrovni.



- Irácká armáda uvedla, že vyšetřuje příčinu výbuchu na vojenské základně Kalso

Irácká armáda uvedla, že technická komise vyšetřuje příčinu výbuchu a požáru na vojenské základně Kalso, ke kterému podle ní došlo v sobotu v jednu hodinu ráno (22:00 GMT), informuje agentura Reuters.



Podle představitele ministerstva vnitra obrovský výbuch na vojenské základně v Iráku v sobotu časně ráno zabil jednoho příslušníka iráckých Lidových mobilizačních sil (PMF) a dalších osm osob zranil. Podle agentury Reuters velitel sil uvedl, že šlo o útok, zatímco armáda uvedla, že vyšetřuje a že v té době nebyla na obloze žádná bojová letadla.



Dva bezpečnostní zdroje již dříve uvedly, že výbuch na vojenské základně Kalso asi 50 km jižně od Bagdádu způsobil letecký útok.



Podle agentury Reuters PMF v prohlášení uvedla, že její náčelník štábu Abdul Azíz al-Mohammedáví navštívil místo a "přezkoumal podrobnosti vyšetřovacích komisí přítomných na místě, které bylo napadeno".



"Zpráva velitelství protivzdušné obrany potvrdila díky technickému úsilí a radarové detekci, že ve vzdušném prostoru Babilu se před výbuchem a během něj nenacházel žádný dron ani stíhačka," uvedla armáda v prohlášení.





Ústřední velitelství americké armády (Centcom) v sobotu brzy ráno ve svém příspěvku na Twitteru popřelo podle něj zprávy o tom, že USA provedly v Iráku nálety.





- Podle italského ministra zahraničí Antonia Tajaniho, který vystoupil později v pátek, USA sdělily ministrům zahraničí skupiny G7 na setkání na Capri, že od Izraele obdržely "na poslední chvíli" informace o akci bezpilotního letounu v Íránu. Izraelský zpravodajský kanál N12 uvedl, že Izrael zasáhl také cíle v Iráku a Sýrii a v obou těchto zemích byly hlášeny výbuchy.







, p. Napětí na Blízkém východě je po údajném izraelském útoku na Írán vysoké a Gaza se připravuje na novou izraelskou ofenzivu, informuje agentura France-Presse (AFP).AFP píše, že Erdogan se snažil, ale nepodařilo se mu prosadit jako prostředník v palestinském konfliktu a o svých schůzkách s šéfem Hamásu se vyjadřoval diskrétně."Agendu si necháme pro sebe a pana Haníju," řekl Erdogan při pátečním dotazu novinářů.Podle oficiálního zdroje agentury AFP se dvojice sejde v paláci Dolmabahçe na břehu Bosporu ve 14 hodin. Hamás mezitím v prohlášení uvedl, že válka v Gaze bude v rozhovorech figurovat.Katar prohlásil, že přehodnotí svou roli zprostředkovatele mezi Hamásem a Izraelem, a Erdogan ve středu vyslal do Dauhá tureckého ministra zahraničí Hakana Fidana, což je nový signál, že o tuto roli stojí, píše agentura AFP. Fidan bude v sobotu jednat s egyptským ministrem zahraničí Samehem Shoukrym."I kdybych zůstal jen já, Tayyip Erdogan, budu pokračovat, dokud mi Bůh dá život, v obraně palestinského boje a budu hlasem utlačovaného palestinského lidu," řekl prezident ve středu, když oznámil Haníjovu návštěvu.Haníja se s Erdoganem nesetkal od července 2023, kdy s tureckým prezidentem jednal on a předseda Palestinské samosprávy Mahmúd Abbás.Nejméně devět lidí bylo zabito a několik dalších zraněno při úderech na Rafáh na jihu Gazy, informuje BBC s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví řízené Hamásem.Podle zpráv BBC "izraelská letadla a tanky přes noc ostřelovaly několik částí území" a ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že jeden úder zasáhl obytnou budovu v Rafáhu.Dále uvádí, že nálety údajně zasáhly uprchlický tábor al-Nuseirat v centrální části Gazy.byl výsledkem útoku, informuje agentura Reuters.Podle nejnovějších údajů ministerstva zdravotnictví Gazy, které řídí Hamás, bylo za posledních 24 hodin při izraelských úderech zabito 37 Palestinců a 68 jich bylo zraněno.Podle prohlášení bylo od 7. října při izraelských úderech v Gaze zabito nejméně 34 049 Palestinců a 76 901 jich bylo zraněno.Ministerstvo nerozlišuje mezi bojovníky a nebojovníky., informuje agentura France-Presse (AFP).Íránský diplomat Násir Kanání označil veto Washingtonu za "nezodpovědné" a "nekonstruktivní".Americký kongres posunul blíže ke schválení balíček pomoci v oblasti národní bezpečnosti ve výši 95 miliard dolarů pro Ukrajinu, Izrael a další spojence USA.Balíček by poskytl dodatečnou pomoc Izraeli po leteckém útoku v Íránu, který mu USA přičítají.Klíčové procedurální hlasování získalo v pátek souhlas k dalšímu postupu při schvalování zákona, přičemž demokraté se připojili k republikánům a vzácně pomohli, uvedla agentura Associated Press (AP).Pomoc pro mezinárodní konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou nemá podporu krajně pravicových konzervativců, což ohrožuje přijetí zákona. Legislativa by rovněž poskytla humanitární podporu Tchaj-wanu a Ukrajině.Po odstranění poslední procedurální překážky by mohl být návrh zákona o víkendu schválen Sněmovnou reprezentantů a poté odeslán do Senátu.Podle agentury Reuters se zdá, že útok byl zaměřen na íránskou leteckou základnu poblíž města Isfahán, hluboko uvnitř země, ale nezasáhl žádné strategické objekty ani nezpůsobil větší škody.Americký státní tajemník Antony Blinken uvedl, že USA nebyly zapojeny do žádné útočné operace.Íránský ministr zahraničí Hosejn Amir-abdollahian navíc podle agentury Reuters uvedl, že Teherán noční útok na zemi vyšetřuje, a dodal, že zatím nebyla prokázána souvislost s Izraelem, když úder bagatelizoval.Hossein Amir-abdollahian řekl televizi NBC News, že bezpilotní letouny vzlétly z vnitřku Íránu a letěly několik set metrů, než byly sestřeleny.Jsou to ... spíše hračky, se kterými si hrají naše děti, ne drony.Nebylo nám prokázáno, že by existovalo spojení mezi nimi a Izraelem.Dodal, že Írán tuto záležitost vyšetřuje, ale že zprávy v médiích nejsou podle informací Teheránu přesné.Amir-abdollahian uvedl, že bezpilotní letouny, které Izrael údajně vypálil na íránské město Isfahán, nezpůsobily "žádné škody ani oběti", jak informovala íránská média.Íránská média a úředníci popsali malý počet výbuchů, které podle nich byly důsledkem zásahu protivzdušné obrany třemi bezpilotními letouny nad Isfahánem v centrálním Íránu v pátečních časných hodinách.Incident označili za útok "infiltrátorů", nikoliv Izraele, což vylučuje nutnost odvety.Amir-abdollahian varoval, že pokud Izrael podnikne odvetné kroky a bude jednat proti zájmům Íránu, další reakce Teheránu bude "okamžitá" a na "maximální úrovni".