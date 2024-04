Babišova lživá propaganda proti západní Evropě

18. 4. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 4 minuty



Myslel jsem, že je to už za námi, ale Babiš vrací do hry opět protizápadní stereotypy z let migrační krize 2015-2016. Cituji podle České televize, co šéf ANO prohlásil ve Sněmovně: „Fiala s Rakušanem bez jakéhokoli přehánění vyměnili naši bezpečnost, kulturu a způsob života za neřízenou migraci, explozi kriminality a rozklad naší společnosti (…) (BC: migrační pakt slouží) „k asistované sebevraždě Evropy a její kultury.“

Česká televize dále informuje: „Babiš tvrdí, že na záchranu západní Evropy je pozdě“. Dále se dočteme, že podle Babiše můžeme zachránit ale naši zemi tím, když budeme volit ve volbách do unijního parlamentu tak, že odmítneme „progresivistické vítače, ekofanatiky a sociální inženýry“.

Co tím vlastně veřejnosti říká? Proč neřekne přímo, že máme z Unie vystoupit, když západní země jsou v tak příšerném stavu a nám hrozí ze strany dohodnutého unijního kompromisu zkáza, jakou jsme nezažili asi ani za nacistů? Vrací se tu v době migrační krize tak populární narativ o Česku jako baště zdravé společnosti, zatímco západní Evropa je v troskách a nedá se tam kvůli migrantům žít.

Je jasné, že Babiš si to nemyslí. Tak hloupý není. V západní Evropě má majetky (v roce 2021 přiznal, že si ve Francii koupil nemovitosti za 400 milionů korun), podniká tam (ale třeba zrovna s pekárenským řetězcem v Německu mu to moc nejde), velmi dobře ví, že žádný exodus lidí ze západní Evropy k nám na východ neprobíhá, je tomu přesně naopak. Lidé neutíkají tam, kde se nedá žít, kde došlo k rozkladu společnosti, explozi kriminality atd. Západní Evropa zůstává stále jedním z nejkvalitnějších míst k životu na světě. Vídeň mnoho let vítězí v žebříčku měst s nejvyšší kvalitou života, s ní je na špici v roce 2023 Kodaň, Curych, Ženeva – všechno multikulturní města plná migrantů.

O co tedy vlastně Babišovi jde? Možná chce „jen“ vyhrát volby. Veze se na vlně odporných fantasmagorií jako se vezl Hitler na vlně antisemitismu bez ohledu na skutečný zájem společnosti. Je mu zjevně jedno, že takto přispívá k šíření nebezpečných fantasmagorií, které mohou fatálně podrývat naši příslušnost k západní Evropě. Možná se už definitivně vydal na cestu budování orbánistánu a vidí tu správnou variantu pro budoucnost České republiky právě tam, v Maďarsku. V té vyspělé zemi bez migrantů, kde chce každý žít. Vlastně v té nejvíce zkorumpované zemi Evropské unie. Ale nezačínal Babiš jako bojovník proti korupci? Bývávalo. Dnes bojuje proti západní Evropě.

Je otázka, co vlastně v této perspektivě znamená bezpečnost České republiky. Pokud k té bezpečnosti patří demokracie, právní stát, integrace do západních struktur jako něco, co nemůže mít žádnou jinou alternativu, nechceme-li skončit podobně jako Orbán v područí Ruska, pak Andrej Babiš podporuje představy, které jsou jednak lživé a jednak vedou ke zničení demokracie, právního státu i integrace do západních struktur. Není ovšem sám a jsou takoví i mezi tzv. demokraty.







Babišova slova ve Sněmovně:

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/zive-poslanci-maji-na-programu-interpelace-i-mimoradnou-schuzi-k-migracnimu-paktu-348313

Babišovy nákupy ve Francii:

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-zadne-nemovitosti-ve-francii-nevlastnim-rekl-babis-40373798

Babišovo podnikání v Německu:

https://hlidacipes.org/nemecka-pekarna-agrofertu-je-roky-ve-ztrate-sam-babis-priznava-byznysovy-neuspech/

Nejlepší města pro život v roce 2023:

https://www.euro.cz/clanky/ve-vidni-se-opet-zije-nejlepe-rakouska-metropole-zvitezila-v-zebricku-eiu-uz-ponekolikate-druha-je-kodan-a-treti-prekvapive-melbourne/

Maďarsko je stále i v roce 2024 nejvíce zkorumpovanou zemí Unie:

https://transparency.hu/en/news/cpi-2023-results-annual-report/













