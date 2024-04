Izrael nasadil další zbraně pro předpokládanou ofenzivu v Rafáhu

IDF potvrdily nákup tisíců stanů pro evakuaci, což vyvolává obavy z dlouhodobě hrozícího útoku



Izrael údajně nasadil na periferii pásma Gazy další dělostřelectvo a obrněné transportéry, což naznačuje, že se armáda připravuje na dlouho hrozící pozemní ofenzivu na Rafáh, jediné místo relativního bezpečí pro nejméně 1,4 milionu vysídlených palestinských civilistů.



Izraelský deník Ma'ariv ve středu rovněž uvedl, že jednotky byly uvedeny do pohotovosti a "řídící princip operace" schválil generální štáb Izraelských obranných sil (IDF) a ministr obrany Yoav Gallant. IDF se k těmto zprávám odmítly vyjádřit.

IDF v úterý potvrdily, že nakupují 40 000 stanů, aby se připravily na evakuaci statisíců vysídlených civilistů, kteří hledali útočiště v Rafáhu, nejjižnějším městě v pásmu Gazy, což je jediná větší městská oblast na území, kam izraelské pozemní síly zatím nevstoupily.



Nová operace v šestiměsíční válce proti palestinské militantní skupině Hamás se údajně nejprve zaměří na zajištění severní a střední části Gazy, zejména na řetězec uprchlických táborů v okolí města Deir al-Balah, uvedl Ma'ariv.



K tomuto kroku dochází deset dní poté, co Izrael stáhl většinu svých pozemních sil z pásma a ponechal jednu divizi, která obsluhuje koridor Netzarim, Izraelem vybudované nárazníkové pásmo, které nyní rozděluje pobřežní území.



Palestinci na místě však uvedli, že tento týden došlo k obnovení přítomnosti izraelských pozemních jednotek v severní části Gazy, včetně Bejt Hanúnu, kde tanky obklíčily školní budovy, v nichž se ukrývali vysídlení lidé.



Přes noc izraelské letectvo zasáhlo Rafáh a několik dalších městských oblastí. Palestinská tisková agentura Wafa uvedla, že při bombardování trhu ve městě Gaza bylo zabito šest lidí. IDF uvedly, že zasáhly více než 40 cílů, včetně buňky provozující ozbrojené bezpilotní letadlo a raketových odpalovacích zařízení.



Izrael již několik týdnů tvrdí, že se chystá zahájit pozemní operaci v posledním koutě Gazy, kde nedošlo k ostrým pozemním bojům, a to i přes intenzivní odpor svých nejbližších spojenců včetně USA. Izrael tvrdí, že v Rafáhu se nachází také vedení Hamásu a izraelští rukojmí spolu se čtyřmi prapory bojovníků.



V úterý americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že stále nebylo podrobně informováno o izraelských "plánech evakuace nebo humanitárních ohledech" případné operace. Jakákoli větší pozemní operace v Rafáhu bude muset být téměř jistě koordinována s Washingtonem a Káhirou vzhledem k citlivé poloze města na egyptské hranici.



Přípravy na ofenzívu se údajně odehrávají na pozadí váznoucích mezinárodně zprostředkovaných rozhovorů o příměří a zvýšeného napětí mezi Izraelem a Íránem po vůbec prvním přímém útoku Teheránu na židovský stát, který o víkendu představoval salvu více než 300 raket a bezpilotních letounů vypálených směrem na Izrael.



Izraelský válečný kabinet se nyní soustřeďuje na zvažování, jak Íránu odpovědět, ale vláda také opakovaně trvá na tom, že operace v Rafáhu bude pokračovat.



Ve středu katarský premiér a ministr zahraničí šejk Mohammed bin Abdulrahman Al Thani uvedl, že jednání, jejichž cílem je příměří a propuštění izraelských rukojmích, opět narazila na "překážku".



Izrael a Hamás se nedokázaly dohodnout na podmínkách a délce příměří a na totožnosti a počtu izraelských rukojmích, kteří mají být propuštěni výměnou za propuštění Palestinců držených v izraelských věznicích. Příměří z konce listopadu se po týdnu zhroutilo.



Od té doby se humanitární krize v Gaze neustále zhoršuje: Izrael zničil téměř všechna zdravotnická zařízení v pásmu a v některých oblastech nyní panuje hladomor.



Mezinárodní tlak na Izrael, aby zvýšil přísun pomoci do Gazy v důsledku zabití týmu mezinárodních humanitárních pracovníků 1. dubna, se v posledních dnech "zvýšil, a to poměrně dramaticky", uvedl v pondělí mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby. Na začátku tohoto týdne se poprvé po několika měsících podařilo otevřít jedinou pekárnu ve městě Gaza, která přilákala davy lidí čekajících několik hodin.



Vzhledem k tomu, že pomoc je do jisté míry pákou, kterou Izrael již nemá při jednáních o propuštění rukojmích, může být operace v Rafáhu způsobem, jak zvýšit tlak na Hamás u jednacího stolu, řekl Amos Harel, vojenský a obranný analytik a autor izraelského deníku Haaretz.



"Biden Bibimu říkal, že nemůže vtrhnout do Rafáhu, takže se může stát, že uvidíme menší invazi v omezeném časovém období, při níž Izrael tvrdě zasáhne prapory Hamásu a pak se stáhne," řekl a použil známou přezdívku izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.



V této izraelské válce proti Hamásu, kterou vyvolal útok palestinské militantní skupiny ze 7. října, při němž bylo zabito 1 200 Izraelců a asi 250 jich bylo vzato jako rukojmí, bylo zabito nejméně 34 000 Palestinců.



Izrael je Palestinci i celým světem ostře kritizován za zahájení bezprecedentní války v Gaze bez jakéhokoli plánu pro "den po" konfliktu.



Ve středu izraelská média informovala, že USA vedou rozhovory s arabskými státy, jejichž cílem je vytvoření "mnohonárodního přechodného orgánu", který by byl zodpovědný za správu a obnovu pásma po dobu následujících pěti let v rámci kroků směřujících k mezinárodnímu uznání palestinského státu.



