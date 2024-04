Írán a Izrael vytáhly svou stínovou válku na světlo - a nyní je mnohem nebezpečnější

19. 4. 2024

Írán a Izrael vedou smrtící stínovou válku po celá desetiletí, upozorňuje Jake Epstein. Írán a Izrael vedou smrtící stínovou válku po celá desetiletí,

Oba nepřátelé se spoléhali na zástupné síly, atentáty a údery v zahraničí.

Bezprecedentní útok Íránu z minulého víkendu vnesl do doutnajícího konfliktu novou dynamiku.

Desítky let trvající stínová válka mezi Íránem a Izraelem byla vynesena na denní světlo.

Po celá léta se tito dva úhlavní nepřátelé spoléhali na útoky v jiných zemích, tajné atentáty a zástupné síly, aby si vyměňovali rány v rámci doutnajícího – ale smrtícího – konfliktu. Bezprecedentní útok Íránu na Izrael minulý víkend výrazně změnil dynamiku tohoto konfliktu a ten je nyní nebezpečnější.

Vysoký představitel amerického ministerstva obrany v neděli novinářům řekl, že "to byl vůbec první přímý útok na Izrael z íránské půdy", označil palbu za "bezohlednou" a varoval, že "riskuje zatažení regionu do širšího konfliktu".

Zuřivé nepřátelství mezi Íránem a Izraelem lze vystopovat až k islámské revoluci v roce 1979, která v Teheránu nastolila teokratický režim, který se dlouho stavěl proti existenci Izraele a přísahal, že nakonec stát zničí.

Írán v průběhu let podporoval, financoval a vyzbrojoval zástupné síly po celém Blízkém východě, jako je Hizballáh v Libanonu a Hamás v pásmu Gazy, a spoléhal se na ně při útocích na izraelské zájmy. To v podstatě umožnilo Teheránu útočit na Izrael nepřímo.

Izrael na druhé straně provedl nálety proti íránským aktivům v zahraničí, včetně Iráku a Sýrie, ve snaze omezit schopnost Teheránu dodávat smrtící zbraně přes Blízký východ svým zástupným silám, zejména těm, které jsou blízko izraelských hranic.

Jonathan Lord, bývalý politický vojenský analytik v Pentagonu, řekl Business Insider, že Izrael zaznamenal v této oblasti omezený taktický úspěch, "takže v průběhu času se tyto údery staly veřejnějšími a méně tajnými, a určitě jsme viděli, jak to roste a roste."

Izrael se také pokusil sabotovat íránský jaderný program, protože se domníval, že je existenční hrozbou. Zavraždil íránské jaderné vědce a zahájil kybernetické útoky na zařízení Teheránu. V tomto stínovém konfliktu došlo i k výměně názorů na moři, včetně nedávného íránského zadržení nákladní lodi napojené na Izrael v Hormuzském průlivu.

Uprostřed přetrvávajícího napětí se oběma nepřátelům podařilo vyhnout se přímé vojenské konfrontaci mezi sebou, ale to už neplatí.

"Eskalace" stínové války

1. dubna zabil izraelský nálet na íránské diplomatické zařízení v syrském Damašku několik vojenských představitelů, včetně dvou generálů Islámských revolučních gard, zodpovědných za podporu íránské zástupné sítě, takzvané "Osy odporu".

Tento útok znamenal významný okamžik ve stínové válce mezi Izraelem a Íránem, čímž se odlišil od minulých izraelských akcí v Sýrii, protože se zaměřil na objekt napojený na íránskou vládu a vysoce postavené osoby. Teherán slíbil odvetu a téměř o dva týdny později tak učinil.

Írán a jeho spojenci vypustili na Izrael více než 300 jednosměrných útočných dronů, střel s plochou dráhou letu a balistických raket – ve velkém a bezprecedentním útoku. Téměř veškerá íránská munice byla sestřelena Izraelem a partnerskými silami v regionu, včetně USA.

"Je jasné, že odpálení těchto raket a bezpilotních letounů z íránského území přímo na Izrael je eskalací" konfliktu, řekl BI generál ve výslužbě Joseph Votel, který dohlížel na americké vojenské operace na Blízkém východě jako velitel amerického centrálního velitelství.

Dodal, že jedna země, která útočí na domovské území té druhé, byla obecně mimo radar.

"To bylo rozbito, a to se tady změnilo," řekl Votel a poznamenal, že to, co se normálně odehrává v zákulisí, se nyní dostalo "mnohem více na povrch".

Izrael slíbil vlastní odvetu za íránský útok a zdá se, že kalkuluje svůj další krok, navzdory tomu, že někteří jeho západní partneři vyzývají zemi ke zdrženlivosti. Jakákoli izraelská vojenská reakce na útok riskuje totální konfrontaci s Íránem a mohla by uvrhnout region do ještě většího násilí.

"Jsme na okraji útesu a musíme se od něj vzdálit," řekl tento týden šéf zahraniční politiky Evropské unie Josep Borrell španělské rozhlasové stanici Onda Cero a zdůraznil, že "musíme šlápnout na brzdu a zařadit zpátečku".

Generálmajor Hossein Salami, velitel IRGC, naznačil, že bez ohledu na to, zda Izrael zaútočí na Írán nebo jeho aktiva v zahraničí, Teherán provede odvetu přímo, jako to udělal minulý víkend, spíše než aby se spoléhal na své proxies, jak to dělal v minulosti. Teprve se však uvidí, zda by se takové poznámky skutečně proměnily v činy.

Do budoucna byla dlouhotrvající stínová válka do značné míry odhalena. Ani jedna ze stran se již nestará o to, aby skrývala autorství svých činů, řekl Lord, ale vše je nyní zaměřeno spíše na vytvoření odstrašení a omezení aktivit druhé strany.

"Na tom, co jsme viděli o víkendu, nebylo nic stínového," řekl Lord. To, co bývalo drženo ve stínu, řekl, už neplatí poté, co se to stalo tak zjevným "a seznam obvyklých podezřelých, kteří by mohli být zapojeni, se zredukoval na dva: Írán a Izrael".

