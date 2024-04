Polský umělec kritizuje západní firmy, které spolupracují s děti vraždícím Izraelem

19. 4. 2024

čas čtení < 1 minuta

Polský umělec Igor Dobrowolski v nové streetartové instalaci vyvěsil v ulicích Varšavy plakáty s logy společností, které podporují Izrael, vedle fotografií palestinských obětí izraelské války v Gaze.

In a new street art installation, Polish artist Igor Dobrowolski hangs posters in the streets of Warsaw, Poland, featuring the logos of corporations that support Israel alongside pictures of Palestinian victims of Israel’s war on Gaza.

📷 Igor_Dobrowolski pic.twitter.com/FfiAUrjl9J